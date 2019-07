Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kijátszotta a rendszert a 64 éves Ji-csi Sih, hogy saját kínai cégének szállítson le katonai chipeket.","shortLead":"Kijátszotta a rendszert a 64 éves Ji-csi Sih, hogy saját kínai cégének szállítson le katonai chipeket.","id":"20190704_egyesult_allamok_kina_katonai_chip_bortin_ji_csi_sih","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1786e5e-9ab4-4144-89d2-48a64e93e743","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_egyesult_allamok_kina_katonai_chip_bortin_ji_csi_sih","timestamp":"2019. július. 04. 10:33","title":"219 év börtönt kapott egy mérnök, mert katonai chipeket vitt Amerikából Kínába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6312d9eb-f986-4126-acfd-c2ebcd9c2a7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre az autóra nem kell külön hanggenerátort építeni, mint a villanyautókra mostantól.","shortLead":"Erre az autóra nem kell külön hanggenerátort építeni, mint a villanyautókra mostantól.","id":"20190703_brabus_c63_s_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6312d9eb-f986-4126-acfd-c2ebcd9c2a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf76eb0-6100-4a5c-b5e7-7eb7e32a7d46","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_brabus_c63_s_autos_video","timestamp":"2019. július. 03. 17:42","title":"Videó: A nyugalom megzavarására igen alkalmas egy ilyen 800 lóerős Brabus C63 S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae9df8f-9a70-4696-bbba-58429da99b7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Éjszaka nem lehetne alkoholt vásárolni a nemzeti dohányboltokban, a jegyző pedig akár be is zárathatná azt a trafikot, amelyik nem tartja be a korlátozást.","shortLead":"Éjszaka nem lehetne alkoholt vásárolni a nemzeti dohányboltokban, a jegyző pedig akár be is zárathatná azt a trafikot...","id":"20190704_Kocsis_Mate_veget_vetne_az_ejszakai_trafikos_italozasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ae9df8f-9a70-4696-bbba-58429da99b7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4abd42-614c-4e69-bae3-3b707619210c","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Kocsis_Mate_veget_vetne_az_ejszakai_trafikos_italozasnak","timestamp":"2019. július. 04. 16:13","title":"Kocsis Máté véget vetne az éjszakai trafikos italozásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69780957-fcec-4711-aa30-ef4a765884b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elődjéhez hasonló hangzással, de minimalista külsővel érkezik a zajszűrős fejhallgatók standardjaként is emlegetett QuietComfort 35-ös széria folytatása.","shortLead":"Az elődjéhez hasonló hangzással, de minimalista külsővel érkezik a zajszűrős fejhallgatók standardjaként is emlegetett...","id":"20190705_bose_noise_cancelling_headphones_700_zajszuro_fejhallgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69780957-fcec-4711-aa30-ef4a765884b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c107f35-5899-4aee-9b7e-9f40b6f4338e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_bose_noise_cancelling_headphones_700_zajszuro_fejhallgato","timestamp":"2019. július. 05. 10:03","title":"Utódja érkezett a népszerű utazós fejhallgatónak, ami erőből szűri a külső zajokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyfelől baleset, másfelől indokolatlan bámészkodás miatt.","shortLead":"Egyfelől baleset, másfelől indokolatlan bámészkodás miatt.","id":"20190705_Kilometeres_dugo_az_M0son_Szigetszentmiklosnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd9e30f-69c7-49ff-af4e-16ba5a220e34","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_Kilometeres_dugo_az_M0son_Szigetszentmiklosnal","timestamp":"2019. július. 05. 07:36","title":"Kilométeres dugó az M0-son Szigetszentmiklósnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d783d5a-174c-4122-8414-f82264aed0ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptember 2-án kezdődik a tanév. ","shortLead":"Szeptember 2-án kezdődik a tanév. ","id":"20190703_Megjelent_a_kovetkezo_tanev_rendje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d783d5a-174c-4122-8414-f82264aed0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3120546f-7066-4cd4-bb0f-6a3adfa7df38","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Megjelent_a_kovetkezo_tanev_rendje","timestamp":"2019. július. 03. 21:42","title":"Megjelent a következő tanév rendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8564bd0f-91d4-4269-afc0-2d41548c9214","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint a fővárosban viszont 45 perc alatt bármit el lehet intézni várakozással együtt. ","shortLead":"Az államtitkár szerint a fővárosban viszont 45 perc alatt bármit el lehet intézni várakozással együtt. ","id":"20190703_Budapesten_600_videken_4000_dolgozo_hianyzik_a_kormanyhivatalokbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8564bd0f-91d4-4269-afc0-2d41548c9214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b1c37e-322c-4655-bd3c-bf8eaca3cd68","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Budapesten_600_videken_4000_dolgozo_hianyzik_a_kormanyhivatalokbol","timestamp":"2019. július. 03. 19:30","title":"Budapesten 600, vidéken 4000 dolgozó hiányzik a kormányhivatalokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6625d1-6069-4451-b953-fce0989222c4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészség mindkettejük letartóztatását indítványozza.","shortLead":"Az ügyészség mindkettejük letartóztatását indítványozza.","id":"20190705_bankrablas_ullo_bugyi_feleseg_ugyeszseg_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd6625d1-6069-4451-b953-fce0989222c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0518c2d7-a6f8-4a3b-a296-b65b2f6db5d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_bankrablas_ullo_bugyi_feleseg_ugyeszseg_letartoztatas","timestamp":"2019. július. 05. 10:31","title":"Felesége segítségével pakolt ki két bankot Roland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]