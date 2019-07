Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccba7190-2845-4b20-89c3-3ab2774e2f2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az egészséges életmód csökkentheti az Alzheimer-kór és a demencia más formáinak kockázatát akkor is, ha a betegség kialakulásának rizikóját genetikai tényezők növelik. ","shortLead":"Az egészséges életmód csökkentheti az Alzheimer-kór és a demencia más formáinak kockázatát akkor is, ha a betegség...","id":"20190718_alzheimer_kor_demencia_idoskori_elbutulas_genetika_egeszseges_eletmod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccba7190-2845-4b20-89c3-3ab2774e2f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f14a5c-d33b-4e7e-ada2-188e55a5d636","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_alzheimer_kor_demencia_idoskori_elbutulas_genetika_egeszseges_eletmod","timestamp":"2019. július. 18. 10:03","title":"A mutációk 95%-ánál felülírható a genetikai hajlam az időskori elbutulásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7868a0fc-f8c0-4b56-97ba-fdf5d3dfef72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorra elbeszélget a miniszterelnök a kormánytagokkal, minisztereivel és államtitkáraival. Értékeli beosztottjai munkáját Orbán.","shortLead":"Sorra elbeszélget a miniszterelnök a kormánytagokkal, minisztereivel és államtitkáraival. Értékeli beosztottjai...","id":"20190716_Orban_elbeszelgetett_minisztereivel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7868a0fc-f8c0-4b56-97ba-fdf5d3dfef72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f23437-93bc-4483-a2ce-4a515c58a6ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Orban_elbeszelgetett_minisztereivel","timestamp":"2019. július. 16. 15:10","title":"Orbán elbeszélget minisztereivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d34a2fb-de10-4440-9ad8-10225ab702dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye emlékeztet, az eset tavaly júliusban történt.","shortLead":"A Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye emlékeztet, az eset tavaly júliusban történt.","id":"20190718_Negy_es_fel_ev_bortont_kapott_a_ferfi_akit_leszallitottak_a_trolirol_erre_megszurta_a_sofort","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d34a2fb-de10-4440-9ad8-10225ab702dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45297c92-5ba1-45a2-ac98-d2e4e28d44f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Negy_es_fel_ev_bortont_kapott_a_ferfi_akit_leszallitottak_a_trolirol_erre_megszurta_a_sofort","timestamp":"2019. július. 18. 09:15","title":"Négy és fél év börtönt kapott a férfi, akit leszállítottak a troliról, erre megszúrta a sofőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szenátusi meghallgatáson jelentette be a Google, hogy kukázta a Dragonfly projektet, amely egy sokak által vitatott keresőprogram fejlesztését írta elő. A \"megrendelő\" Kína volt.","shortLead":"Egy szenátusi meghallgatáson jelentette be a Google, hogy kukázta a Dragonfly projektet, amely egy sokak által vitatott...","id":"20190717_kina_google_dragonfly_cenzurazott_kereso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b308284-4fd0-41a1-bf5e-57066e2ac9c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_kina_google_dragonfly_cenzurazott_kereso","timestamp":"2019. július. 17. 17:15","title":"Döntöttek, a Google mégsem épít cenzúrázott keresőt Kínának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b1ab76-65c8-453f-bd8f-40e55bd3d623","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy szusizó alatt bújtak meg a madarak.","shortLead":"Egy szusizó alatt bújtak meg a madarak.","id":"20190717_Pingvineket_fogtak_a_wellingtoni_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54b1ab76-65c8-453f-bd8f-40e55bd3d623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d177a6-f6d9-4a9f-b133-3797cef819d9","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Pingvineket_fogtak_a_wellingtoni_rendorok","timestamp":"2019. július. 17. 13:35","title":"Pingvineket fogtak a wellingtoni rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d4a12d-28c8-468c-ab48-29c8b8945f92","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatóság húsz terméket vizsgált, minőségi, illetve jelölési problémák miatt 18 esetben kellett figyelmeztetnie az előállítókat.","shortLead":"A hatóság húsz terméket vizsgált, minőségi, illetve jelölési problémák miatt 18 esetben kellett figyelmeztetnie...","id":"20190718_debreceni_huskeszitmeny_nebih_szupermenta_teszt_hibak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10d4a12d-28c8-468c-ab48-29c8b8945f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12df8bb-f830-46a4-abbe-5617e0051a80","keywords":null,"link":"/kkv/20190718_debreceni_huskeszitmeny_nebih_szupermenta_teszt_hibak","timestamp":"2019. július. 18. 07:49","title":"Debreceniket tesztelt a Nébih, sok hibát talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341f91b1-9b66-4c4b-835e-77fc8115e357","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bombardier csapata nyerte azt a pályázatot, melyen a hatékonyabb repülőgépszárnyra keresett megoldást a brit tudományos akadémia. Az új fejlesztéssel tizedével könnyebb szárnyakat szerelhetnek a gépre.","shortLead":"A Bombardier csapata nyerte azt a pályázatot, melyen a hatékonyabb repülőgépszárnyra keresett megoldást a brit...","id":"20190715_bombardier_repulogep_szarny_airtech_macrober_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=341f91b1-9b66-4c4b-835e-77fc8115e357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3236230-71d2-497e-9b02-181b3fe82555","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_bombardier_repulogep_szarny_airtech_macrober_dij","timestamp":"2019. július. 16. 12:03","title":"–10 százalék: újfajta szárnyak kerülhetnek az Airbus gépeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54196c41-cedf-4f8e-9a1f-b210a2c284ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A több száz fiatalt a rendőrség evakuálta.","shortLead":"A több száz fiatalt a rendőrség evakuálta.","id":"20190716_Erdotuz_miatt_kiuritettek_egy_horvatorszagi_fesztivalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54196c41-cedf-4f8e-9a1f-b210a2c284ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243ea911-c517-4ace-bd00-003a332232cd","keywords":null,"link":"/elet/20190716_Erdotuz_miatt_kiuritettek_egy_horvatorszagi_fesztivalt","timestamp":"2019. július. 16. 14:23","title":"Erdőtűz miatt kiürítettek egy horvátországi fesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]