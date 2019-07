Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7826ac3e-bc8b-4f63-af6d-e7995aaefef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazgató úgy tudja, a helyi erők nem engedik, hogy ő maradjon az igazgató, bár mindenki támogatta a pályázatát. ","shortLead":"Az igazgató úgy tudja, a helyi erők nem engedik, hogy ő maradjon az igazgató, bár mindenki támogatta a pályázatát. ","id":"20190724_26_ev_utan_indoklas_nelkul_elutasitottak_a_zalaegerszegi_Zrinyi_Gimnazium_igazgatojanak_palyazatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7826ac3e-bc8b-4f63-af6d-e7995aaefef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0dd5ed-9415-4d73-a92c-c381a1589364","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_26_ev_utan_indoklas_nelkul_elutasitottak_a_zalaegerszegi_Zrinyi_Gimnazium_igazgatojanak_palyazatat","timestamp":"2019. július. 24. 18:27","title":"26 év után indoklás nélkül elutasították a zalaegerszegi Zrínyi Gimnázium igazgatójának pályázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az osztrák családi pótlék ügyében is lépett a brüsszeli testület.","shortLead":"Az osztrák családi pótlék ügyében is lépett a brüsszeli testület.","id":"20190725_Eljarast_indit_az_Europai_Bizottsag_Magyarorszaggal_szemben_a_menekultek_eheztetese_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704f5fc9-5408-4965-a4d7-b8e9cba9facb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_Eljarast_indit_az_Europai_Bizottsag_Magyarorszaggal_szemben_a_menekultek_eheztetese_miatt","timestamp":"2019. július. 25. 12:34","title":"Eljárást indít az Európai Bizottság Magyarországgal szemben a menekültek éheztetése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1989-ben belépett az MSZMP-be, majd a rendszerváltáskor rájött, a szocializmus a hazugságra épült. Volt diplomata bal- és jobboldali kormányok alatt, katonaként pedig egy golyót sem lőtt ki – Kendernay Jánossal, az LMP társ nélküli társelnökével a HVG készített portréinterjút.\r

\r

","shortLead":"1989-ben belépett az MSZMP-be, majd a rendszerváltáskor rájött, a szocializmus a hazugságra épült. Volt diplomata bal...","id":"20190725_Az_LMP_tarselnoke_Dobbnet_milyen_hamar_eljutunk_itthon_a_verbalis_agresszioig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db25342f-4122-4e3c-806e-4cc0ce4de997","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Az_LMP_tarselnoke_Dobbnet_milyen_hamar_eljutunk_itthon_a_verbalis_agresszioig","timestamp":"2019. július. 25. 15:41","title":"Az LMP társelnöke: \"Döbbenet, milyen hamar eljutunk itthon a verbális agresszióig\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bolygón jelenleg zajló felmelegedés az ütemét és a kiterjedését tekintve is túlmutat az elmúlt kétezer év éghajlati változásain – állapította meg három frissen megjelent tanulmány.","shortLead":"A bolygón jelenleg zajló felmelegedés az ütemét és a kiterjedését tekintve is túlmutat az elmúlt kétezer év éghajlati...","id":"20190725_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_eghajlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d84844-a85c-4ec0-b075-921f5e08dec2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_eghajlat","timestamp":"2019. július. 25. 14:03","title":"Olyan ütemben melegszik a bolygónk, amire 2000 éve nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190725_Teherautoval_utkozott_egy_motoros_Csakvarnal_azonnal_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a048ad68-84a2-4ff2-8356-3bd1fdb70e72","keywords":null,"link":"/cegauto/20190725_Teherautoval_utkozott_egy_motoros_Csakvarnal_azonnal_meghalt","timestamp":"2019. július. 25. 21:44","title":"Teherautóval ütközött egy motoros Csákvárnál, azonnal meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148e9364-2fa1-4887-ba06-6d6ebd77395a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Török László sportriporter soha el nem feledhető szavaival ismerte el a 200 méteres pillangóúszás új világbajnokának teljesítményét a miniszterelnök.","shortLead":"Török László sportriporter soha el nem feledhető szavaival ismerte el a 200 méteres pillangóúszás új világbajnokának...","id":"20190724_milak_kristof_vizes_vb_uszas_vilagbajnok_vilagcsucs_orban_viktor_koszontes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=148e9364-2fa1-4887-ba06-6d6ebd77395a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a34ede-63dc-42b6-9443-a4b6583936de","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_milak_kristof_vizes_vb_uszas_vilagbajnok_vilagcsucs_orban_viktor_koszontes","timestamp":"2019. július. 24. 16:36","title":"Orbán is köszöntötte a világbajnok Milákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e31f46-ca2d-48ab-b02a-33d44471a0ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitteren egymástól függetlenül két megbízható szivárogtató is ugyanazt írta a hamarosan érkező Galaxy Note10-ről, illetve Note10+-ról.","shortLead":"A Twitteren egymástól függetlenül két megbízható szivárogtató is ugyanazt írta a hamarosan érkező Galaxy Note10-ről...","id":"20190724_samsung_galaxy_note10_okostelefon_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55e31f46-ca2d-48ab-b02a-33d44471a0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5d3138-cb3b-4e56-93cb-ed4d92d61643","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_samsung_galaxy_note10_okostelefon_android","timestamp":"2019. július. 24. 18:03","title":"Itt az eddig legrészletesebb leírás arról, milyen lesz a Samsung Galaxy Note10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f973831d-49bb-43c2-9d85-b1d227f3cb58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Terminator névre keresztelt cunamik lehetnek felelősek a napfoltok kialakulásáért, és előre jelezhetik a napciklus végét is.","shortLead":"A Terminator névre keresztelt cunamik lehetnek felelősek a napfoltok kialakulásáért, és előre jelezhetik a napciklus...","id":"20190725_nap_cunami_napciklus_napfolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f973831d-49bb-43c2-9d85-b1d227f3cb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0053d286-4f5c-4c5c-bb97-7908175cee7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_nap_cunami_napciklus_napfolt","timestamp":"2019. július. 25. 18:03","title":"Hatalmas cunamikat fedeztek fel a Nap felszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]