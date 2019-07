Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezetőt júniusban ellenőrizték a rendőrök. ","shortLead":"A műsorvezetőt júniusban ellenőrizték a rendőrök. ","id":"20190729_Ittas_vezetes_miatt_vontak_be_Demcsak_Zsuzsa_jogositvanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcaf6646-c4e9-4ab3-8417-301164cae77e","keywords":null,"link":"/elet/20190729_Ittas_vezetes_miatt_vontak_be_Demcsak_Zsuzsa_jogositvanyat","timestamp":"2019. július. 29. 05:35","title":"Ittas vezetés miatt vonták be Demcsák Zsuzsa jogosítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dba90c6-ce91-4494-b943-ee9a28760513","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Bálint György 1919. július 28-án született – napra pontosan száz évvel ezelőtt. Ma is aktív, a közéletben is, a kertben is. Ez utóbbi az igazi terepe. A második világháborúban megjárt két megsemmisítő tábort is, az mentette meg az életét, hogy értett a kertészkedéshez. Azt vallja, hogy ne múljon el nap munka nélkül. A klímaváltozás aggasztja, van is egy tanácsa, mit tehetünk egy ilyen világban.","shortLead":"Bálint György 1919. július 28-án született – napra pontosan száz évvel ezelőtt. Ma is aktív, a közéletben is, a kertben...","id":"20190728_100_eves_lett_Balint_gazda__Allitolag_kedvelnek_az_emberek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dba90c6-ce91-4494-b943-ee9a28760513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360272ac-45b6-4b4a-bbf3-96dc764f2d02","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_100_eves_lett_Balint_gazda__Allitolag_kedvelnek_az_emberek","timestamp":"2019. július. 28. 10:00","title":"100 éves lett Bálint gazda – „Állítólag kedvelnek az emberek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c5f07b6-0fec-4c18-802c-8c2238f06f9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagykanizsai Tesco parkolójában demonstrálták korunk két túlélőeszközét: a vontatókötelet és a pink unikornisos úszógumit.","shortLead":"A nagykanizsai Tesco parkolójában demonstrálták korunk két túlélőeszközét: a vontatókötelet és a pink unikornisos...","id":"20190728_Unikornis_uszugumival_vizisieltek_a_nagykanizsai_Tesco_parkoluogajban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c5f07b6-0fec-4c18-802c-8c2238f06f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba98960e-7909-4d77-aa00-9b32f06d2bad","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_Unikornis_uszugumival_vizisieltek_a_nagykanizsai_Tesco_parkoluogajban","timestamp":"2019. július. 28. 17:13","title":"Akkora vihar volt, hogy unikornisos úszógumival vízisíeltek a parkolóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tudni, ki jegyezte az új részvényeket.","shortLead":"Nem tudni, ki jegyezte az új részvényeket.","id":"20190727_Hatalmas_tokeemeles_volt_Csanyi_Sandor_boros_cegenel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710808d7-9533-4989-b70f-302634b56596","keywords":null,"link":"/kkv/20190727_Hatalmas_tokeemeles_volt_Csanyi_Sandor_boros_cegenel","timestamp":"2019. július. 27. 20:42","title":"Hatalmas tőkeemelés volt Csányi Sándor boros cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hercegné nem tért el az eddigi értékeitől.","shortLead":"A hercegné nem tért el az eddigi értékeitől.","id":"20190729_Ime_a_szeptemberi_Vogue_cimlap_amit_Meghan_Markle_szerkesztett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ce9a8a-6620-4fe0-8799-ed3cd4fca1a1","keywords":null,"link":"/elet/20190729_Ime_a_szeptemberi_Vogue_cimlap_amit_Meghan_Markle_szerkesztett","timestamp":"2019. július. 29. 10:20","title":"Íme, a szeptemberi Vogue címlapja, amit Meghan Markle szerkesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy old timer fesztiválon tört ki a balhé, egy 38 éves férfit fejbe lőttek.\r

","shortLead":"Egy old timer fesztiválon tört ki a balhé, egy 38 éves férfit fejbe lőttek.\r

","id":"20190728_Lovoldozes_volt_egy_brooklyni_fesztivalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f71c43a-0cb3-4ee5-834e-c74d97092512","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Lovoldozes_volt_egy_brooklyni_fesztivalon","timestamp":"2019. július. 28. 16:25","title":"Lövöldözés volt egy brooklyni fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Valami megváltozott.","shortLead":"Valami megváltozott.","id":"20190728_Hosszu_Katinka_Nem_erzem_mar_az_adrenalint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb60428-2a98-49ec-9418-e041e7976e69","keywords":null,"link":"/sport/20190728_Hosszu_Katinka_Nem_erzem_mar_az_adrenalint","timestamp":"2019. július. 28. 15:12","title":"Hosszú Katinka: \"Nem érzem már az adrenalint\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844b7149-0ac4-487b-9a40-d1753e8a6cec","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Több mint ötödével esett vissza a Ryanair profitja. A szakértők még ennél is rosszabbat vártak.","shortLead":"Több mint ötödével esett vissza a Ryanair profitja. A szakértők még ennél is rosszabbat vártak.","id":"20190729_Oriasit_esett_a_Ryanair_nyeresege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=844b7149-0ac4-487b-9a40-d1753e8a6cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8cf4d1-5543-4707-a639-54e381afdddb","keywords":null,"link":"/kkv/20190729_Oriasit_esett_a_Ryanair_nyeresege","timestamp":"2019. július. 29. 11:55","title":"Óriásit esett a Ryanair nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]