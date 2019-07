Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bea216e-cce3-406b-b137-9d26662721a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyerekek és nők is életüket vesztették.","shortLead":"Gyerekek és nők is életüket vesztették.","id":"20190731_Civileket_ert_pokolgepes_tamadas_Afganisztanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bea216e-cce3-406b-b137-9d26662721a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93175b01-b0c1-46cb-bc1a-4c5551e77aec","keywords":null,"link":"/vilag/20190731_Civileket_ert_pokolgepes_tamadas_Afganisztanban","timestamp":"2019. július. 31. 07:44","title":"Civileket ért pokolgépes támadás Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a6f098-485e-4987-ab57-8597d4b2d3c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel 30 milliárd forintért megvásárolják Magyarország egyik vezető informatikai cégcsoportja, a Delta Csoport érdekeltségét, a Delta Systems Kft.-t.","shortLead":"Közel 30 milliárd forintért megvásárolják Magyarország egyik vezető informatikai cégcsoportja, a Delta Csoport...","id":"20190730_Nagy_bizniszt_huzott_be_az_Est_Media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4a6f098-485e-4987-ab57-8597d4b2d3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4766680c-76d8-40da-bce9-c24b7658600f","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_Nagy_bizniszt_huzott_be_az_Est_Media","timestamp":"2019. július. 30. 13:35","title":"Nagy bizniszt húzott be az Est Media","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Pár héten belül kétszer is fapados járattal utazott a kormányfő, aki korábban büszkén vállalta, hogy 30 éve veszi igénybe baráti üzletemberek magánrepülőit. Nemrég mutattuk be a fotót a milánói reptéren lekapott, utastársakkal vegyülő Orbánról, akit ezúttal akkor örökítettek meg, amikor az oroszországi nyaralásáról tért haza – ismét a Wizz Air járatát választva. ","shortLead":"Pár héten belül kétszer is fapados járattal utazott a kormányfő, aki korábban büszkén vállalta, hogy 30 éve veszi...","id":"20190731_Orban_Viktor_rakapott_a_fapados_jaratokra_a_maganrepulo_helyett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d847c1c2-a991-4a1b-9412-01efb69e4d51","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Orban_Viktor_rakapott_a_fapados_jaratokra_a_maganrepulo_helyett","timestamp":"2019. július. 31. 06:15","title":"Megint egy fapados gépen fotózták le Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fefdc3-3e2e-40be-a283-ef51ef2248c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két amerikai aktivista-művész ötlete. Videó.","shortLead":"Két amerikai aktivista-művész ötlete. Videó.","id":"20190730_Merleghintakat_szereltek_az_amerikaimexikoi_hatarkeritesre_hogy_egyutt_jatszhassanak_a_gyerekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8fefdc3-3e2e-40be-a283-ef51ef2248c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81eaf113-a2d2-471c-87d8-306481d7120e","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Merleghintakat_szereltek_az_amerikaimexikoi_hatarkeritesre_hogy_egyutt_jatszhassanak_a_gyerekek","timestamp":"2019. július. 30. 15:19","title":"Mérleghintákat szereltek az amerikai-mexikói határkerítésre, hogy együtt játszhassanak a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"H. Ágnes és 85 éves anyja 2006 óta él Gyálon, egy devizahitelből vásárolt ingatlanban. Az eredetileg 10 millió forintos hitel törlesztőrészlete néhány év alatt a háromszorosára nőtt: volt olyan hónap, amikor több volt a fizetendő részlet, mint Ágnes teljes fizetése.","shortLead":"H. Ágnes és 85 éves anyja 2006 óta él Gyálon, egy devizahitelből vásárolt ingatlanban. Az eredetileg 10 millió forintos...","id":"20190730_85_eves_not_es_lanyat_lakoltathatjak_ki_szerdan_Gyalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a6d933-65e0-49b4-9c20-72431ffa5a98","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_85_eves_not_es_lanyat_lakoltathatjak_ki_szerdan_Gyalon","timestamp":"2019. július. 30. 14:20","title":"85 éves nőt és lányát lakoltathatják ki szerdán Gyálon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3184258d-0ce0-428a-9a90-89e773a83b99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Itt egy újabb bizonyíték, hogy a fejlett technológia nem csak a mobiljainkat változtatja okossá, bármire hatással lehet.","shortLead":"Itt egy újabb bizonyíték, hogy a fejlett technológia nem csak a mobiljainkat változtatja okossá, bármire hatással lehet.","id":"20190730_kozvetites_tour_de_france_verseny_kiterjesztett_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3184258d-0ce0-428a-9a90-89e773a83b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1795f41d-fba1-4ecc-a163-acd2c5a1e06f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_kozvetites_tour_de_france_verseny_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. július. 30. 18:03","title":"Tiszta sci-fi, ahogy ezt a sportműsort közvetítik, nem is akar másikat nézni, ha meglátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad248b1b-d0d3-4424-b7c7-3434307ad89e","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A Kaposfest szervezői részéről kellett némi bátorság, hogy már az elején lefektessék a „nem mindenki fesztiválja” alapszabályt. Vállaltan szűk réteget céloznak meg, a BBC-n közvetítésein keresztül viszont 80-90 millió hallgatóhoz eljutnak. Csakhogy a miniszterelnöki garanciával megszavazott kormányzati támogatás mellett működhet-e a fesztivál a politikától függetlenül? Bolyki Györggyel, a fesztivál igazgatójával beszélgettünk.","shortLead":"A Kaposfest szervezői részéről kellett némi bátorság, hogy már az elején lefektessék a „nem mindenki fesztiválja”...","id":"20190731_A_fesztival_amelyre_mar_akkor_jegyet_vesznek_amikor_meg_a_fellepok_nevet_sem_tudjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad248b1b-d0d3-4424-b7c7-3434307ad89e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d16b97-e8e9-4185-84ab-116abb0a2e50","keywords":null,"link":"/kultura/20190731_A_fesztival_amelyre_mar_akkor_jegyet_vesznek_amikor_meg_a_fellepok_nevet_sem_tudjak","timestamp":"2019. július. 31. 11:08","title":"A fesztivál, amelyre már akkor jegyet vesznek, amikor még a fellépők nevét sem tudják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A határon túli magyarok is igénybe vehetik a szabadfelhasználású Diákhitel 1-et – erősítette meg a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója kedden a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.","shortLead":"A határon túli magyarok is igénybe vehetik a szabadfelhasználású Diákhitel 1-et – erősítette meg a Diákhitel Központ...","id":"20190730_A_hataron_tuli_magyarok_is_igenybe_vehetik_a_Diakhitel_1et","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1e7dad-e94c-4c7a-84ea-3bab0ca6ba5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_A_hataron_tuli_magyarok_is_igenybe_vehetik_a_Diakhitel_1et","timestamp":"2019. július. 30. 08:46","title":"Kevés határon túli magyar diák tudja, hogy ő is kérheti a Diákhitel 1-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]