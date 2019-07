Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A határon túli magyarok is igénybe vehetik a szabadfelhasználású Diákhitel 1-et – erősítette meg a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója kedden a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.","shortLead":"A határon túli magyarok is igénybe vehetik a szabadfelhasználású Diákhitel 1-et – erősítette meg a Diákhitel Központ...","id":"20190730_A_hataron_tuli_magyarok_is_igenybe_vehetik_a_Diakhitel_1et","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1e7dad-e94c-4c7a-84ea-3bab0ca6ba5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_A_hataron_tuli_magyarok_is_igenybe_vehetik_a_Diakhitel_1et","timestamp":"2019. július. 30. 08:46","title":"Kevés határon túli magyar diák tudja, hogy ő is kérheti a Diákhitel 1-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5722b4f-8385-4b27-9b88-7d7e7ce47f60","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A ruhaüzlet augusztus végéig minden itthoni üzletét bezárja. ","shortLead":"A ruhaüzlet augusztus végéig minden itthoni üzletét bezárja. ","id":"20190731_Kivonul_Magyarorszagrol_a_Charles_Vogele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5722b4f-8385-4b27-9b88-7d7e7ce47f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8d78e1-a2e3-490f-8d8e-74caf94abf81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Kivonul_Magyarorszagrol_a_Charles_Vogele","timestamp":"2019. július. 31. 17:34","title":"Kivonul Magyarországról a Charles Vögele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70527d52-014a-4a4f-b19b-8370a8ebc9a5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meg kellett oldani a klubnak a negatív saját tőke problémáját, hát túlárazottan vásárolt a tulajdonos cég pár Ferencváros-részvényt, azaz tőkét emelt.","shortLead":"Meg kellett oldani a klubnak a negatív saját tőke problémáját, hát túlárazottan vásárolt a tulajdonos cég pár...","id":"20190731_Tularazott_sajat_reszvenyeket_vett_igy_lett_a_Ferencvaros_ertekesebb_mint_a_Real_vagy_a_Barcelona_egyutt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70527d52-014a-4a4f-b19b-8370a8ebc9a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e651d8bb-5089-4e2e-96e3-71dd197f698c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Tularazott_sajat_reszvenyeket_vett_igy_lett_a_Ferencvaros_ertekesebb_mint_a_Real_vagy_a_Barcelona_egyutt","timestamp":"2019. július. 31. 17:37","title":"Túlárazott saját részvényeket vett, így lett a Ferencváros értékesebb, mint a Real és a Barcelona együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec73bab-80b5-486c-90b4-94bd86fd0661","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy dunántúli egészségügyi vállalkozás vélhetően túléli életének első öt évét, míg egy pénzügyekkel foglalkozó budapesti cég szinte örülhet, ha az első év végén megmarad. ","shortLead":"Egy dunántúli egészségügyi vállalkozás vélhetően túléli életének első öt évét, míg egy pénzügyekkel foglalkozó...","id":"20190730_A_magyar_cegek_tobb_mint_felenek_szinte_eselye_sincs_a_tulelesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fec73bab-80b5-486c-90b4-94bd86fd0661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf36563-9446-4315-b297-7eda902ce3be","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_A_magyar_cegek_tobb_mint_felenek_szinte_eselye_sincs_a_tulelesre","timestamp":"2019. július. 30. 10:20","title":"A magyar cégek több mint felének szinte esélye sincs a túlélésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1ef7cb7-c10d-43eb-84a6-b35c1e37459c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az E.coli baktérium magas szintjét mutatták ki a vízben. ","shortLead":"Az E.coli baktérium magas szintjét mutatták ki a vízben. ","id":"20190730_Bakteriumfertozes_miatt_zartak_be_tobb_strandot_Riminiben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1ef7cb7-c10d-43eb-84a6-b35c1e37459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94a1b76-2a0a-40b7-867e-a5e26aa0a09b","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Bakteriumfertozes_miatt_zartak_be_tobb_strandot_Riminiben","timestamp":"2019. július. 30. 20:17","title":"Baktériumfertőzés miatt zártak be több strandot Riminiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef4fbc8-3519-4f80-9fab-07231ff48080","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Búcsúlevelet is írt.","shortLead":"Búcsúlevelet is írt.","id":"20190731_Egy_folyoban_holtan_talaltak_a_ket_napja_eltunt_indiai_kavekiralyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ef4fbc8-3519-4f80-9fab-07231ff48080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee43c3e-acf6-4634-a5ad-f69a7932abf4","keywords":null,"link":"/kkv/20190731_Egy_folyoban_holtan_talaltak_a_ket_napja_eltunt_indiai_kavekiralyt","timestamp":"2019. július. 31. 09:34","title":"Egy folyóban, holtan találták a két napja eltűnt indiai kávékirályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c8bcd83-5914-405c-bfd4-676e1d22e050","c_author":"Tálas Andrea","category":"hetilap","description":"Elölről akarja kezdeni a brit uniós tagság megszűnéséről a tárgyalásokat a múlt héten kormányra került Boris Johnson, akinek semmi sem drága, hogy kiléptesse az Egyesült Királyságot az Európai Unióból.","shortLead":"Elölről akarja kezdeni a brit uniós tagság megszűnéséről a tárgyalásokat a múlt héten kormányra került Boris Johnson...","id":"201931__boris_johnson_kormanyon__brexit_mindenaron__pokoli_idok__erre_vagyott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c8bcd83-5914-405c-bfd4-676e1d22e050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1da945a-df8b-49b9-8908-2b18a1699280","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.31/201931__boris_johnson_kormanyon__brexit_mindenaron__pokoli_idok__erre_vagyott","timestamp":"2019. július. 31. 00:00","title":"Erre vágyott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"933fba79-03cf-4a93-add7-d6689a226f98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kétperces nyugis film lazításhoz! ","shortLead":"Kétperces nyugis film lazításhoz! ","id":"20190731_Video_Igy_telik_a_budapesti_vombatcsalad_egy_napja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=933fba79-03cf-4a93-add7-d6689a226f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab20714-a6f6-46cb-9d3b-dcc48b114ff2","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Video_Igy_telik_a_budapesti_vombatcsalad_egy_napja","timestamp":"2019. július. 31. 15:20","title":"Videó: Így telik a budapesti vombatcsalád egy napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]