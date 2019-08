Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"000198a3-56d2-4035-a094-f0372303216a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyarok körében is népszerű szigeten csupán öt napja sikerült megfékezni egy pusztító erdőtüzet, de szombaton újra lángba borult a sziget egy része. Egy szállodát kiörítettek, utakat zártak le.","shortLead":"A magyarok körében is népszerű szigeten csupán öt napja sikerült megfékezni egy pusztító erdőtüzet, de szombaton újra...","id":"20190818_Ujra_erdotuz_pusztit_a_Kanariszigeteken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=000198a3-56d2-4035-a094-f0372303216a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41aec05d-6caf-4197-b9cb-867c315e0c52","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Ujra_erdotuz_pusztit_a_Kanariszigeteken","timestamp":"2019. augusztus. 18. 12:06","title":"Újra erdőtűz pusztít a Kanári-szigeteken, egy körzetet kiürítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83622ef-e949-4bf0-ba4c-f531b4400332","c_author":"","category":"sport","description":"2020-ban döntenek majd végül, melyik ország rendezheti. ","shortLead":"2020-ban döntenek majd végül, melyik ország rendezheti. ","id":"20190819_10_orszag_akarja_a_noi_foci_vilagbajnoksagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a83622ef-e949-4bf0-ba4c-f531b4400332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d280d2-3bb9-4120-b17f-92b12d3cff5d","keywords":null,"link":"/sport/20190819_10_orszag_akarja_a_noi_foci_vilagbajnoksagot","timestamp":"2019. augusztus. 19. 19:50","title":"10 ország is megrendezné a 2023-as női foci-világbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3e9e318-fbb0-4b80-9ee2-e31c427c246b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brazil elnök azzal vádolta Norvégiát, hogy \"bálnákat öl meg és kőolajat termel ki az Északi-sarkvidéken\".","shortLead":"A brazil elnök azzal vádolta Norvégiát, hogy \"bálnákat öl meg és kőolajat termel ki az Északi-sarkvidéken\".","id":"20190819_Daniaban_keszult_felvetelekkel_illusztralta_a_norvegiai_balnameszarlast_a_brazil_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3e9e318-fbb0-4b80-9ee2-e31c427c246b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f2016f-294b-443a-b272-5e89dddfd990","keywords":null,"link":"/vilag/20190819_Daniaban_keszult_felvetelekkel_illusztralta_a_norvegiai_balnameszarlast_a_brazil_elnok","timestamp":"2019. augusztus. 19. 21:40","title":"Félrement: Dániai bálnamészárlással támadta be a brazil elnök a norvégokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0908baf0-2904-45ba-a245-0ab096de1de0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb részleteket mesélt Galbács Mihály gyulai, már csak volt fideszes politikus a Partizánnak, például azt, ki az a helyi politikusokhoz rokoni szállal is kötődő vállalkozó, aki 2010 óta tarol a tendereken, és azt is, hogy változott meg Gyula 2010 után.","shortLead":"Újabb részleteket mesélt Galbács Mihály gyulai, már csak volt fideszes politikus a Partizánnak, például azt, ki...","id":"20190818_Galbacsi_meg_jobban_kitalal_Gyula","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0908baf0-2904-45ba-a245-0ab096de1de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e733f95-3a32-4460-98e2-15d895d0ca6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190818_Galbacsi_meg_jobban_kitalal_Gyula","timestamp":"2019. augusztus. 18. 15:40","title":"\"Egy cég nyerte a tenderek 90%-át\" - még jobban kitálal a gyulai exfideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000198a3-56d2-4035-a094-f0372303216a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több ezer ember kényszerült otthona elhagyására a Kanári-szigeteken, ahol jelenleg több mint hatezer hektárnyi erdő ég. A lángok már a nagy sziget észak-nyugati részén lévő Tamadaba nemzeti parkot is elérték.","shortLead":"Több ezer ember kényszerült otthona elhagyására a Kanári-szigeteken, ahol jelenleg több mint hatezer hektárnyi erdő ég...","id":"20190820_Kornyezeti_tragedia_a_Kanariszigeteki_tuzvesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=000198a3-56d2-4035-a094-f0372303216a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239fa5c2-267d-4581-a9de-5af01ac5ef87","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Kornyezeti_tragedia_a_Kanariszigeteki_tuzvesz","timestamp":"2019. augusztus. 20. 09:14","title":"Környezeti tragédia a Kanári-szigeteki tűzvész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefc8554-e1b0-4178-86af-68025416d2ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"India szombattól a korlátozások fokozatos csökkentéséről és a távközlési szolgáltatások helyreállításáról döntött Kasmírban, de az újabb összecsapások miatt ez nem történt meg.","shortLead":"India szombattól a korlátozások fokozatos csökkentéséről és a távközlési szolgáltatások helyreállításáról döntött...","id":"20190818_A_komoly_osszecsapasok_miatt_visszaallitotta_a_korlatozasokat_az_indiai_kormany_Kasmirban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cefc8554-e1b0-4178-86af-68025416d2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77804b0b-3c1b-4655-ab99-b3c2b3b689fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_A_komoly_osszecsapasok_miatt_visszaallitotta_a_korlatozasokat_az_indiai_kormany_Kasmirban","timestamp":"2019. augusztus. 18. 11:21","title":"A komoly összecsapások miatt visszaállította a korlátozásokat az indiai kormány Kasmírban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3aeba2-7de7-4c74-ad0e-62355407af1e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bangladesi sziámi ikrek, Rabeya és Rukaya szétválasztását követően sajtótájékoztatót tartott a magyar orvoscsoport. Elmondták, a beavatkozás sikeréért együtt imádkoztak a magyar, a muszlim és a hindu orvosok. A vírusfertőzést lapott Rukaya még mélyaltatásban van, testvére azonban mosolyog, beszél, eszik.","shortLead":"A bangladesi sziámi ikrek, Rabeya és Rukaya szétválasztását követően sajtótájékoztatót tartott a magyar orvoscsoport...","id":"20190818_Bangladesi_ikrek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e3aeba2-7de7-4c74-ad0e-62355407af1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1264a6-87bc-4e40-8766-a3a8a3a74c5e","keywords":null,"link":"/elet/20190818_Bangladesi_ikrek","timestamp":"2019. augusztus. 18. 20:52","title":"Magyar orvoscsoport: Még évekig tarthat a szétválasztott ikrek rehabilitációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22013c7e-7425-4a3a-874f-956e86bea89a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 27 éves francia diák augusztus 9-én adta le első és utolsó segélyhívását, vasárnap találták meg a holttestét.","shortLead":"A 27 éves francia diák augusztus 9-én adta le első és utolsó segélyhívását, vasárnap találták meg a holttestét.","id":"20190818_Holtan_talaltak_Olaszorszagban_a_kilenc_napja_eltunt_francia_turazot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22013c7e-7425-4a3a-874f-956e86bea89a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ced9c08-ee1a-49e2-9843-941ab8148481","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Holtan_talaltak_Olaszorszagban_a_kilenc_napja_eltunt_francia_turazot","timestamp":"2019. augusztus. 18. 21:28","title":"Holtan találták Olaszországban a kilenc napja eltűnt francia túrázót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]