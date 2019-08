Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d393b4bc-8865-4ec4-9d22-39bdcb8c7b46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung bejelentette a korábban bemutatott Galaxy A30 és Galaxy A50 készülékek némileg módosított változatait. Hamarosan piacra kerülhet a Galaxy A30s és a Galaxy A50s.","shortLead":"A Samsung bejelentette a korábban bemutatott Galaxy A30 és Galaxy A50 készülékek némileg módosított változatait...","id":"20190827_samsung_galaxy_a30s_es_galaxy_a50s_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d393b4bc-8865-4ec4-9d22-39bdcb8c7b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b07b05-63a0-49f1-b2d8-f264576b1b47","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_samsung_galaxy_a30s_es_galaxy_a50s_specifikacio","timestamp":"2019. augusztus. 27. 12:03","title":"Két új, olcsóbb telefont is kiad a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc77631e-1cf5-4aa3-a01e-8d8f16c37df3","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"A júniusi nagy európai hatalmi harc után most itt a nagy uniós sakkjátszma: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság új elnöke most kezdheti el a szereposztást a remények szerint novemberre felálló testületében. A magyar jelölt, Trócsányi László azok közé tartozik, akiknél majdnem minden végeredmény elképzelhető – kivéve az, amit a kormány szeretne.","shortLead":"A júniusi nagy európai hatalmi harc után most itt a nagy uniós sakkjátszma: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság...","id":"20190826_europai_bizottsag_jeloltek_ursula_von_der_leyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc77631e-1cf5-4aa3-a01e-8d8f16c37df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f83042-7edd-4019-8cfd-a9ab3db64f8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190826_europai_bizottsag_jeloltek_ursula_von_der_leyen","timestamp":"2019. augusztus. 26. 17:55","title":"Trócsányi meg a többiek: komoly harcok várhatók az új Európai Bizottság jelöltjeinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8596eb-3e02-4cb2-8c06-97cb2bf7b55c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A levegőből próbálják oltani az ibizai tüzet.","shortLead":"A levegőből próbálják oltani az ibizai tüzet.","id":"20190826_Tuz_utott_ki_Ibizan_egy_hotel_kaphatott_langra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff8596eb-3e02-4cb2-8c06-97cb2bf7b55c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9330ee-762c-4c17-83be-dc3a24eca01d","keywords":null,"link":"/vilag/20190826_Tuz_utott_ki_Ibizan_egy_hotel_kaphatott_langra","timestamp":"2019. augusztus. 26. 18:59","title":"Tűz ütött ki Ibizán, egy hotel kaphatott lángra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56714854-964e-4809-9769-d7912a4ef40e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hibrid hajtásláncú luxusautót első körben Oroszországban lehet megvásárolni, de az Aurus több más piacon is meg kíván jelenni.","shortLead":"A hibrid hajtásláncú luxusautót első körben Oroszországban lehet megvásárolni, de az Aurus több más piacon is meg kíván...","id":"20190826_78_millio_forint_a_putyinfele_limuzin_alapara_megnyilt_az_elso_szalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56714854-964e-4809-9769-d7912a4ef40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b0bfb2-2743-4fe0-a5a8-80ea0664197e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_78_millio_forint_a_putyinfele_limuzin_alapara_megnyilt_az_elso_szalon","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:21","title":"78 millió forint a Putyin-féle limuzin alapára, megnyílt az első szalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdfd6772-2f11-438b-afc1-01b9ea022196","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három édesanya kezdeményezése nyomán mozgalom indult a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő óvodákért.","shortLead":"Három édesanya kezdeményezése nyomán mozgalom indult a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő óvodákért.","id":"20190827_Most_orokbe_fogadhat_egy_ovodat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdfd6772-2f11-438b-afc1-01b9ea022196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777fa4c1-ba20-4bc2-b277-0f8535ce2482","keywords":null,"link":"/elet/20190827_Most_orokbe_fogadhat_egy_ovodat","timestamp":"2019. augusztus. 27. 16:44","title":"Most örökbe fogadhat egy óvodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846d77cf-0875-442b-a1ac-67d222b741be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hódmezővásárhelyen, fideszes támogatással induló Daru Árpád jót nevetett, és elismerte tettét. ","shortLead":"A Hódmezővásárhelyen, fideszes támogatással induló Daru Árpád jót nevetett, és elismerte tettét. ","id":"20190826_Politikus_ilyen_magyarazatot_meg_nem_adott_szavazatvasarlasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=846d77cf-0875-442b-a1ac-67d222b741be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8219339a-41c7-4998-99a7-615c6372f7a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Politikus_ilyen_magyarazatot_meg_nem_adott_szavazatvasarlasra","timestamp":"2019. augusztus. 26. 15:59","title":"Politikus ilyen magyarázatot még nem adott szavazatvásárlásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" ","shortLead":" ","id":"20190827_Konkretan_igy_gyujtjak_fel_az_oserdot_Braziliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7709e913-568e-4cf6-a410-7b0b6eabdd3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_Konkretan_igy_gyujtjak_fel_az_oserdot_Braziliaban","timestamp":"2019. augusztus. 27. 06:47","title":"Konkrétan így gyújtják fel az őserdőt Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58438d32-1f0a-4260-8bcc-4556bcc253de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlan tortúratesztnek vetette alá a Redmi – egyelőre még be sem mutatott – újdonságát, a Redmi Note 8 Pro nevű androidos készüléket.","shortLead":"Szokatlan tortúratesztnek vetette alá a Redmi – egyelőre még be sem mutatott – újdonságát, a Redmi Note 8 Pro nevű...","id":"20190827_redmi_note8_pro_torturateszt_sulyemelovel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58438d32-1f0a-4260-8bcc-4556bcc253de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88638f28-22c5-4e8e-a434-5c357e836457","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_redmi_note8_pro_torturateszt_sulyemelovel","timestamp":"2019. augusztus. 27. 13:03","title":"Ráállt két telefonra a súlyemelő, így mutatta meg a Redmi, mennyire strapabíró az új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]