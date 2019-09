Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b545168-ccb2-45ea-a07a-6ec1f00ec32a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google által favorizált Chromebookokat elsősorban az oktatásban használják, azonban a keresőóriás a nagyobb vállalkozásokba is bevonná az ilyen gépeket. A Dell el is készítette az első, vállalati célokra is alkalmas Chromebookjait, behozva a Chrome OS-t Latitude sorozatába.","shortLead":"A Google által favorizált Chromebookokat elsősorban az oktatásban használják, azonban a keresőóriás a nagyobb...","id":"20190902_uj_dell_latitude_chromebook_chrome_os_laptop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b545168-ccb2-45ea-a07a-6ec1f00ec32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91f5dcd-95b6-41d5-932c-2d471dd83595","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_uj_dell_latitude_chromebook_chrome_os_laptop","timestamp":"2019. szeptember. 02. 16:03","title":"Windows helyett? A Dell és a Google ezeket a laptopokat adná a vállalkozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5d7867-0a08-4150-abc0-f901c28d3bcf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az IKEA-boltok olyan nagyok és átláthatatlanok, hogy nem nehéz eltévedni bennük. Ezt hétvégen több ezer bújócskázó próbálta letesztelni.","shortLead":"Az IKEA-boltok olyan nagyok és átláthatatlanok, hogy nem nehéz eltévedni bennük. Ezt hétvégen több ezer bújócskázó...","id":"20190903_IKEA_bujocska_Glasgow_rendorseg_Facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc5d7867-0a08-4150-abc0-f901c28d3bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52cac166-aa3f-4012-b7a9-cff68e7964d3","keywords":null,"link":"/elet/20190903_IKEA_bujocska_Glasgow_rendorseg_Facebook","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:44","title":"Annyian akartak bújócskázni egy skót IKEA-ban, hogy rendőrt kellett hívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi államtitkára Vácott felavatta a keresztény hit és a nemzeti büszkeség szimbólumának, Klebelsberg Kunó államtitkárának, Kornis Gyulának a szobrát.\r

","shortLead":"Az Emmi államtitkára Vácott felavatta a keresztény hit és a nemzeti büszkeség szimbólumának, Klebelsberg Kunó...","id":"20190902_Retvari_Bence_Ugy_lesznek_buszke_magyarok_a_diakok_ha_megmutatjuk_nekik_az_orszag_tortenetenek_dicso_fejezeteit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f24d5e-ad98-4cfc-a81b-cf83fa44c016","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Retvari_Bence_Ugy_lesznek_buszke_magyarok_a_diakok_ha_megmutatjuk_nekik_az_orszag_tortenetenek_dicso_fejezeteit","timestamp":"2019. szeptember. 02. 14:35","title":"Rétvári Bence: Úgy lesznek büszke magyarok a diákok, ha megmutatjuk nekik az ország történetének dicső fejezeteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116e0375-1cb9-4684-a64a-bfde29ab181c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan jó a Középbánya-tó vízminősége, hogy ismét megjelentek az apró, emberre ártalmatlan állatok. ","shortLead":"Olyan jó a Középbánya-tó vízminősége, hogy ismét megjelentek az apró, emberre ártalmatlan állatok. ","id":"20190902_Latta_mar_a_salgotarjani_meduzakat_Most_kettot_is_lefotoztak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=116e0375-1cb9-4684-a64a-bfde29ab181c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dcc1c5-509f-4597-b63f-f6eb5bf71d29","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Latta_mar_a_salgotarjani_meduzakat_Most_kettot_is_lefotoztak","timestamp":"2019. szeptember. 02. 21:31","title":"Látta már a salgótarjáni medúzákat? Most kettőt is lefotóztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orra is kiváló, nem véletlenül dolgozik a NAV-nál.","shortLead":"Az orra is kiváló, nem véletlenül dolgozik a NAV-nál.","id":"20190902_A_NAV_egyik_munkatarsa_imadja_a_hasat_a_babapiskota_a_kedvence","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6a9121-7a6e-4672-9ae3-945bec6be9d6","keywords":null,"link":"/elet/20190902_A_NAV_egyik_munkatarsa_imadja_a_hasat_a_babapiskota_a_kedvence","timestamp":"2019. szeptember. 02. 18:45","title":"A NAV egyik munkatársa imádja a hasát, a babapiskóta a kedvence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceeb00d1-a1a8-4969-a69a-19de339e242c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Maga jelentette be a gyilkosságot.","shortLead":"Maga jelentette be a gyilkosságot.","id":"20190902_Megolte_a_felseget_egy_ferfi_Tatan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceeb00d1-a1a8-4969-a69a-19de339e242c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3834e877-c80d-4968-bd73-75c5d00a9752","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Megolte_a_felseget_egy_ferfi_Tatan","timestamp":"2019. szeptember. 02. 09:26","title":"Megölte a feleségét egy férfi Tatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1fe24c-7e1b-4d6a-8f3d-6df566d0d6ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisfiú szemtanúk szerint elengedte anyja kezét, és át akart szaladni az úton. ","shortLead":"A kisfiú szemtanúk szerint elengedte anyja kezét, és át akart szaladni az úton. ","id":"20190902_Egy_oran_at_probaltak_ujraeleszteni_L_L_Junior_elutott_kisfiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f1fe24c-7e1b-4d6a-8f3d-6df566d0d6ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23fe1e54-a9aa-45fd-987a-39a7658c51ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Egy_oran_at_probaltak_ujraeleszteni_L_L_Junior_elutott_kisfiat","timestamp":"2019. szeptember. 02. 06:37","title":"Egy órán át próbálták újraéleszteni L. L. Junior elütött kisfiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cf6c61-f99c-4627-8b19-225add994d43","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Margaret Atwood műve mellett Salman Rushdie könyve is felkerült a Booker-díjra jelöltek ötös listájára. ","shortLead":"Margaret Atwood műve mellett Salman Rushdie könyve is felkerült a Booker-díjra jelöltek ötös listájára. ","id":"20190903_Fontos_dijat_nyerhet_A_szolgalolany_mesejenek_folytatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0cf6c61-f99c-4627-8b19-225add994d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c0cef8-acb2-4a02-979f-68bff043f8d2","keywords":null,"link":"/kultura/20190903_Fontos_dijat_nyerhet_A_szolgalolany_mesejenek_folytatasa","timestamp":"2019. szeptember. 03. 13:46","title":"Booker-díjat nyerhet A szolgálólány meséjének folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]