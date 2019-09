Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"985c8f94-2638-44a4-b79b-eb34ebc5a2c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Fónagy János államtitkár is részt vett benne, a XIII. kerületbe ő is kiment egy postással. Mosolygás, kézfogás, ahogy kell.","shortLead":"Fónagy János államtitkár is részt vett benne, a XIII. kerületbe ő is kiment egy postással. Mosolygás, kézfogás, ahogy...","id":"20190902_Elkezdtek_kezbesiteni_a_nyugdijasoknak_a_rezsiutalvanyt__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=985c8f94-2638-44a4-b79b-eb34ebc5a2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4245af34-b806-47f9-bc63-080876281c5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Elkezdtek_kezbesiteni_a_nyugdijasoknak_a_rezsiutalvanyt__fotok","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:25","title":"Elkezdték kézbesíteni a nyugdíjasoknak a rezsiutalványt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Emberölés bűntettének kísérletében is bűnösnek találták a halásztelki nőt, aki csecsemő kislányát súlyosan bántalmazta, mert az felsírt éjszaka.","shortLead":"Emberölés bűntettének kísérletében is bűnösnek találták a halásztelki nőt, aki csecsemő kislányát súlyosan bántalmazta...","id":"20190903_Maradando_fogyatekossagot_okozott_gyermekenek_ket_ev_felfuggesztettet_kapott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"755fb8e3-0d55-431d-839e-ca1555bda2a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Maradando_fogyatekossagot_okozott_gyermekenek_ket_ev_felfuggesztettet_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:19","title":"Jogerősen elítélték a nőt, aki maradandó fogyatékosságot okozott gyerekének ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf13e80-65de-4e6d-8f6b-7d789b43dc5a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"És ön mit csinált hétvégén, miután megpuccsolta a parlamenti demokráciát?","shortLead":"És ön mit csinált hétvégén, miután megpuccsolta a parlamenti demokráciát?","id":"20190902_Cuki_kutyaval_es_plakatkampannyal_igyekszik_urra_lenni_a_Brexitkaoszon_Boris_Johnson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdf13e80-65de-4e6d-8f6b-7d789b43dc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee9c2ca-43db-4313-9b04-83bb42a8f312","keywords":null,"link":"/vilag/20190902_Cuki_kutyaval_es_plakatkampannyal_igyekszik_urra_lenni_a_Brexitkaoszon_Boris_Johnson","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:53","title":"Cuki kutyával és plakátkampánnyal igyekszik úrrá lenni a Brexit-káoszon Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c978ae41-965b-4bbd-bf3f-6218cf40434e","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Az elmúlt évtized generációs kutatásai igyekeztek mindent megtenni azért, hogy mindenki számára érthetőek legyen a generációk közötti különbségek és könnyedén felismerjük a különböző évben születettek jellegzetes karakterisztikáit. A vizsgálatok nagy része azonban sztereotípiákat hozott létre, ahelyett hogy az eltérésekben rejlő kiaknázatlan lehetőségeket emelte volna ki - vallja Kulcu-Gusztafik Anita business coach. ","shortLead":"Az elmúlt évtized generációs kutatásai igyekeztek mindent megtenni azért, hogy mindenki számára érthetőek legyen...","id":"HVG_Konferencia_20190902_Generaciok_tudasmegosztas_es_a_reverse_mentoring","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c978ae41-965b-4bbd-bf3f-6218cf40434e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3437cc0d-5b09-4d23-ba41-f01bf2f5f41f","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_Konferencia_20190902_Generaciok_tudasmegosztas_es_a_reverse_mentoring","timestamp":"2019. szeptember. 03. 10:27","title":"Generációk, tudásmegosztás és a reverse mentoring","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budakeszi ex-LMP-s után egy angyalföldi politikus jött rá, hogy inkább a Fidesz-KDNP színeiben lenne képviselőjelölt.","shortLead":"A budakeszi ex-LMP-s után egy angyalföldi politikus jött rá, hogy inkább a Fidesz-KDNP színeiben lenne képviselőjelölt.","id":"20190903_lmp_fidesz_onkormanyzati_valasztas_tempfli_jozsef","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95850d8-4e50-430e-a2e4-52a8ed9acd52","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_lmp_fidesz_onkormanyzati_valasztas_tempfli_jozsef","timestamp":"2019. szeptember. 03. 08:35","title":"Újabb, az LMP-ből frissen kilépett politikus sorolt be a Fideszhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf4abe0-8a37-4af9-bbfb-3b96a7520863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA-tól elvett kutatóhálózatok új vezetője máris támadásba lendült, pedig még végig se járta az intézeteket.","shortLead":"Az MTA-tól elvett kutatóhálózatok új vezetője máris támadásba lendült, pedig még végig se járta az intézeteket.","id":"20190903_Maroth_Miklos_elkh_kutatohalozat_level","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cf4abe0-8a37-4af9-bbfb-3b96a7520863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"229b7919-ab24-4726-8a1f-d5f9a2dd2f14","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Maroth_Miklos_elkh_kutatohalozat_level","timestamp":"2019. szeptember. 03. 10:24","title":"Maróth Miklós egyből nekiment a kutatóknak az einstand után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c19a582-3731-4dbf-ba85-e0d018076fcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ingyenes kijelzőcsere-programot indított az Apple, bár állítja, a programba bevont repedések csak igen ritkán fordulhatnak elő.","shortLead":"Ingyenes kijelzőcsere-programot indított az Apple, bár állítja, a programba bevont repedések csak igen ritkán...","id":"20190903_apple_ingyenes_kijezocsere_program_apple_watch_series2_series3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c19a582-3731-4dbf-ba85-e0d018076fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0435a413-a150-4420-a19e-d015b6796425","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_apple_ingyenes_kijezocsere_program_apple_watch_series2_series3","timestamp":"2019. szeptember. 03. 18:03","title":"Ingyen kicseréli az Apple a megrepedt kijelzőt több Apple Watch modellnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35437489-f515-4212-a96a-17dafdbe9be4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A légi kutató-mentő szolgálat munkatársai a 41 éves férfit csörlős mentéssel, alpin eljárással emelték ki. ","shortLead":"A légi kutató-mentő szolgálat munkatársai a 41 éves férfit csörlős mentéssel, alpin eljárással emelték ki. ","id":"20190902_Katonai_helikopterrel_mentettek_ki_egy_sikloernyost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35437489-f515-4212-a96a-17dafdbe9be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1aa78fb-c057-4239-8061-0c5b4c37809b","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Katonai_helikopterrel_mentettek_ki_egy_sikloernyost","timestamp":"2019. szeptember. 02. 22:23","title":"Katonai helikopterrel mentettek ki egy siklóernyőst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]