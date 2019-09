Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb4035f4-9abc-4065-8668-5ee386a2b06a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bevándorlásellenes AfD a második legnagyobb erő Szászországban és Brandenburgban is.","shortLead":"A bevándorlásellenes AfD a második legnagyobb erő Szászországban és Brandenburgban is.","id":"20190901_Erosodott_a_szelsojobboldali_AfD_a_keletnemet_tartomanyi_valasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb4035f4-9abc-4065-8668-5ee386a2b06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdd8c6a-b3dd-4b00-9d7e-ae4f40bcfcaf","keywords":null,"link":"/vilag/20190901_Erosodott_a_szelsojobboldali_AfD_a_keletnemet_tartomanyi_valasztason","timestamp":"2019. szeptember. 01. 19:23","title":"Erősödött a szélsőjobboldali AfD a keletnémet tartományi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05e2813-38da-4980-a6b7-9df751341c69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A london-heathrow-i repülőtér nem csak forgalmas, üzemeltetését a környezet is megérzi. Klímavédők ezért azt tervezik, drónjaikkal a reptér közelébe mennek, hátha sikerül leállítani a működést.","shortLead":"A london-heathrow-i repülőtér nem csak forgalmas, üzemeltetését a környezet is megérzi. Klímavédők ezért azt tervezik...","id":"20190902_extinction_rebellion_heathrow_repuloter_klimavaltozas_dron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b05e2813-38da-4980-a6b7-9df751341c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4363d7d3-5497-4bfd-9bb3-bc73ace6b84d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_extinction_rebellion_heathrow_repuloter_klimavaltozas_dron","timestamp":"2019. szeptember. 02. 09:03","title":"Megakasztanák a Heathrow forgalmát, repülőbénító drónfelvonulást hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1f894d-3441-492e-854b-e966d70caa34","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Képzeljük el, hogy harminc év telt el, és 2050-et írunk! Nemes Orsolya generációkutató könyvében ezt a forgatókönyvet is számba veszi annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a jövő közös erőfeszítéseket kívánó kihívásaira.","shortLead":"Képzeljük el, hogy harminc év telt el, és 2050-et írunk! Nemes Orsolya generációkutató könyvében ezt a forgatókönyvet...","id":"20190901_Milyen_elet_var_rank_2050","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d1f894d-3441-492e-854b-e966d70caa34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557a48d7-9ba9-426e-a8f2-4861517b56c5","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190901_Milyen_elet_var_rank_2050","timestamp":"2019. szeptember. 01. 19:15","title":"Milyen élet vár ránk 2050-ben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd98e85a-c471-440c-ac3a-91eafb186d94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember közepétől nem lehet több privát üzenetet küldeni egymásnak a YouTube-on. A funkciót használó tinik meglátása szerint egy értékes eszközt készülnek elvenni tőlük.","shortLead":"Szeptember közepétől nem lehet több privát üzenetet küldeni egymásnak a YouTube-on. A funkciót használó tinik meglátása...","id":"20190903_youtube_uzenetkuldes_chat_megszunik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd98e85a-c471-440c-ac3a-91eafb186d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4212482c-02dd-4ed0-91ce-070b81f11bb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_youtube_uzenetkuldes_chat_megszunik","timestamp":"2019. szeptember. 03. 08:03","title":"Megy a drámázás a YouTube-on, amiért kikapcsolják az üzengetős funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad0fa18-044b-48b5-8e1f-3c59b5627d27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A miskolci ügyészség vádat emelt három férfi ellen, akik üzletszerűen loptak felniket és abroncsokat, itthon és Ausztriában egyaránt.","shortLead":"A miskolci ügyészség vádat emelt három férfi ellen, akik üzletszerűen loptak felniket és abroncsokat, itthon és...","id":"20190902_10_millios_ertekben_lopta_a_felniket_egy_miskolci_banda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dad0fa18-044b-48b5-8e1f-3c59b5627d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436dc496-8e4b-49ea-b8ff-81abe7998159","keywords":null,"link":"/cegauto/20190902_10_millios_ertekben_lopta_a_felniket_egy_miskolci_banda","timestamp":"2019. szeptember. 02. 16:31","title":"Tízmilliós értékben lopta a felniket és gumikat egy miskolci banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Zsóri Dániel és a szerb Danilo Pantic a MOL Fehérvár FC labdarúgócsapatában folytatja pályafutását.\r

","shortLead":"Zsóri Dániel és a szerb Danilo Pantic a MOL Fehérvár FC labdarúgócsapatában folytatja pályafutását.\r

","id":"20190901_fehervar_zsori_daniel_danilo_pantic_foci_atigazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a515a55a-f9b8-4418-99c5-631f2a5a1f08","keywords":null,"link":"/sport/20190901_fehervar_zsori_daniel_danilo_pantic_foci_atigazolas","timestamp":"2019. szeptember. 01. 14:25","title":"A Chelsea-ből és a Debrecenből igazolt a Fehérvár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff06204-f5da-4caa-98f6-307c629992e9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Budapest-Cegléd vonalon 60-90 perccel hosszabbodik meg a menetidő a Mávinform szerint.","shortLead":"A Budapest-Cegléd vonalon 60-90 perccel hosszabbodik meg a menetidő a Mávinform szerint.","id":"20190901_Egymasfel_orat_keshetnek_a_vonatok_a_BudapestCegled_vonalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ff06204-f5da-4caa-98f6-307c629992e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db462cb1-edff-4283-a24d-8fc2e1eb5313","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Egymasfel_orat_keshetnek_a_vonatok_a_BudapestCegled_vonalon","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:26","title":"Egy-másfél órát késhetnek a vonatok a Budapest-Cegléd-vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe91fb2b-99cf-483b-9864-690ba5f542a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A visszajelzések alapján elindul a hétfőtől tervezett tiltakozó akció.","shortLead":"A visszajelzések alapján elindul a hétfőtől tervezett tiltakozó akció.","id":"20190901_A_sztrajkra_keszulo_fogorvosok_tobbsege_lesoporte_a_kormany_ajanlatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe91fb2b-99cf-483b-9864-690ba5f542a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafced62-e5fb-48dc-9c2b-7d734afbdb02","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_A_sztrajkra_keszulo_fogorvosok_tobbsege_lesoporte_a_kormany_ajanlatat","timestamp":"2019. szeptember. 01. 18:55","title":"A sztrájkra készülő fogorvosok többsége lesöpörte a kormány ajánlatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]