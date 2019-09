Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f48f5c0-7876-473f-88c5-b58efc99157a","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök egy demográfiai csúcson tudatmódosítókról, harkályról, testről és vérről is szólt. Megtudtuk Orbántól, szerinte mikor győzhet a magyar családpolitika.\r

","shortLead":"A magyar miniszterelnök egy demográfiai csúcson tudatmódosítókról, harkályról, testről és vérről is szólt. Megtudtuk...","id":"20190905_Orban_demografia_konferencia_vucic","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f48f5c0-7876-473f-88c5-b58efc99157a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2cc4438-be61-4000-897c-59d3f59e7174","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Orban_demografia_konferencia_vucic","timestamp":"2019. szeptember. 05. 12:11","title":"Orbán: Még nem értük el a sikert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4159266-2746-49df-91a5-5dfcb8b8c70c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Természetesen a miniszterelnök Facebook-oldalára is kikerült.","shortLead":"Természetesen a miniszterelnök Facebook-oldalára is kikerült.","id":"20190905_orban_liu_ajandek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4159266-2746-49df-91a5-5dfcb8b8c70c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d172e296-b300-4969-837a-840e6ec9c007","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_orban_liu_ajandek","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:08","title":"Ajándékot kapott Orbán Viktor a Liu testvérektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6d3404-5fcd-4b6b-a795-d8cec06cc3e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az úszó ciprusiakkal társult az alapításhoz. ","shortLead":"Az úszó ciprusiakkal társult az alapításhoz. ","id":"20190904_hosszu_katinka_iron_international_ceg_vallalkozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e6d3404-5fcd-4b6b-a795-d8cec06cc3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b2fd43c-462f-47f1-bbf5-fd843fe2dcc7","keywords":null,"link":"/kkv/20190904_hosszu_katinka_iron_international_ceg_vallalkozas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 18:20","title":"Új céget alapított Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy jókora kenderültetvény is bekerült a Vuelta élő közvetítésébe.","shortLead":"Egy jókora kenderültetvény is bekerült a Vuelta élő közvetítésébe.","id":"20190904_kender_marihuana_helikopter_kozvetites_vuelta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3faabb6-4244-454b-8303-4cb53c541467","keywords":null,"link":"/elet/20190904_kender_marihuana_helikopter_kozvetites_vuelta","timestamp":"2019. szeptember. 04. 13:30","title":"Nem jó ötlet a teraszon termeszteni a kendert, amikor a tévé élőben közvetít helikopterről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdb7b37-7006-40c8-9858-339437ef0f56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János tett feljelentést rágalmazásért a hódmezővásárhelyi polgármester őt érintő kijelentései miatt. ","shortLead":"Lázár János tett feljelentést rágalmazásért a hódmezővásárhelyi polgármester őt érintő kijelentései miatt. ","id":"20190905_Lazar_Janos_es_MarkiZay_Peter_a_birosagon_sem_bekultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cdb7b37-7006-40c8-9858-339437ef0f56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec337a45-afad-4844-9a99-029c7d93996d","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Lazar_Janos_es_MarkiZay_Peter_a_birosagon_sem_bekultek","timestamp":"2019. szeptember. 05. 12:44","title":"Lázár János és Márki-Zay Péter a bíróságon sem békültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736b0735-77af-41d4-afdf-8cca1de4125b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hagyományosan legmelegebb júliusnál idén a június és az augusztus is forróbb volt. ","shortLead":"A hagyományosan legmelegebb júliusnál idén a június és az augusztus is forróbb volt. 