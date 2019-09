Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08d688f1-e0dc-4271-841e-a99ffc74400b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Várhatóan minden eddiginél nagyobb áradásokkal csap le a Dorian hurrikán csütörtökön az Egyesült Államok keleti partvidékére. \r

","shortLead":"Várhatóan minden eddiginél nagyobb áradásokkal csap le a Dorian hurrikán csütörtökön az Egyesült Államok keleti...","id":"20190905_dorian_hurrikan_eletveszely_aradasok_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08d688f1-e0dc-4271-841e-a99ffc74400b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66a798d-1c2d-4f1a-a9d0-e0c7f1be98e1","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_dorian_hurrikan_eletveszely_aradasok_egyesult_allamok","timestamp":"2019. szeptember. 05. 05:48","title":"Újra megerősödött Dorian, az amerikai partokat ostromolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba6b566-065f-419c-977c-e72a406e14c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egyelőre még csak szabadalom szintjén létezik a Samsung ötlete egy újabb összehajtható telefonra (azaz nincs garancia arra, hogy konkrét termék váljon belőle), a Z formát idéző készülék mindenképp ígéretes.","shortLead":"Bár egyelőre még csak szabadalom szintjén létezik a Samsung ötlete egy újabb összehajtható telefonra (azaz nincs...","id":"20190905_samsung_display_szabadalom_z_fold_osszehajthato_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ba6b566-065f-419c-977c-e72a406e14c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c4d0f0-bedf-4b6c-b306-b438a8b6390d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_samsung_display_szabadalom_z_fold_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. szeptember. 05. 08:03","title":"Ha ezt a telefont tényleg megcsinálja a Samsung, el is felejthetjük az eddigi modelljeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"","category":"itthon","description":"Az áruház biztonsági kamerájának felvételei alapján könnyű volt beazonosítani.","shortLead":"Az áruház biztonsági kamerájának felvételei alapján könnyű volt beazonosítani.","id":"20190905_Elfogtak_a_ferfit_aki_lefejelt_egy_biztonsagi_ort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e097d883-f9be-4a37-98ae-b09f4b36ccb3","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Elfogtak_a_ferfit_aki_lefejelt_egy_biztonsagi_ort","timestamp":"2019. szeptember. 05. 21:48","title":"Elfogták a férfit, aki lefejelt egy biztonsági őrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Unió soros elnökeként továbblépnek a Magyarország ellen folyó hetes cikkely szerinti eljárásban.","shortLead":"Az Európai Unió soros elnökeként továbblépnek a Magyarország ellen folyó hetes cikkely szerinti eljárásban.","id":"20190904_Leptek_a_finnek_ket_het_mulva_tartjak_a_meghallgatast_Magyarorszagrol_Brusszelben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d044dd-8caa-48ba-81c4-be9f8e6d144c","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Leptek_a_finnek_ket_het_mulva_tartjak_a_meghallgatast_Magyarorszagrol_Brusszelben","timestamp":"2019. szeptember. 04. 12:52","title":"Léptek a finnek: meghallgatást tartanak a magyar jogállamiságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NAV tisztázta, hogy egy kattintással nem lehet adót visszaigényelni, mert arra ott a jó öreg 1917-es nyomtatvány.","shortLead":"A NAV tisztázta, hogy egy kattintással nem lehet adót visszaigényelni, mert arra ott a jó öreg 1917-es nyomtatvány.","id":"20190905_nav_adathalasz_adovisszaigenyles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fde16d8-3707-41a6-bd36-b97a261ccf75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_nav_adathalasz_adovisszaigenyles","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:25","title":"Riadót fújt a NAV: a nevében ígérnek adóvisszaigénylést adathalászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e938161-50a7-4d1a-a0b1-b873b09d6e97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világhírű karmester elkeseredett, szerinte az ország mindig is feudális volt.","shortLead":"A világhírű karmester elkeseredett, szerinte az ország mindig is feudális volt.","id":"20190906_Fischer_Adam_Magyarorszag_sosem_lesz_demokracia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e938161-50a7-4d1a-a0b1-b873b09d6e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb2ed52-eb0d-4a56-886e-2265d83a6d78","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Fischer_Adam_Magyarorszag_sosem_lesz_demokracia","timestamp":"2019. szeptember. 06. 10:06","title":"Fischer Ádám: Magyarország sosem lesz demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33bde38-42e8-44ac-8fdd-5895a724158a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A munkájukat vagy hobbijukat komolyan vevő felhasználókra fókuszál a berlini IFA 2019 szakkiállításon megmutatott idén őszi portfóliójában az Asus.","shortLead":"A munkájukat vagy hobbijukat komolyan vevő felhasználókra fókuszál a berlini IFA 2019 szakkiállításon megmutatott idén...","id":"20190904_asus_ifa_2019_zenbook_pro_duo_laptop_proart_studiobook_pro_x_pa32ucg_kepernyo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d33bde38-42e8-44ac-8fdd-5895a724158a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8961fe8f-a253-47e7-9ecc-d8262a13d774","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_asus_ifa_2019_zenbook_pro_duo_laptop_proart_studiobook_pro_x_pa32ucg_kepernyo","timestamp":"2019. szeptember. 04. 14:03","title":"Profi gépeket mutatott az Asus, profiknak is szánja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf48b47b-3db6-416f-acd8-749ccd543be1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump erősködött, hogy Alabamát és Georgiát is elérte volna a Dorian hurrikán, ezt egy térképre rajzolt körrel próbálta bizonyítani. ","shortLead":"Trump erősködött, hogy Alabamát és Georgiát is elérte volna a Dorian hurrikán, ezt egy térképre rajzolt körrel próbálta...","id":"20190905_trump_dorina_filctoll_dorina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf48b47b-3db6-416f-acd8-749ccd543be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d14f76-f17a-40a9-beb1-fcf927ab2867","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_trump_dorina_filctoll_dorina","timestamp":"2019. szeptember. 05. 13:01","title":"Filctollal összefirkált térképen próbálta bizonyítani az igazát Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]