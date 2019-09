Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8535825-a5c1-45f7-878e-fc8495f93bc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset még az előző héten történt.","shortLead":"Az eset még az előző héten történt.","id":"20190906_Mutet_kozben_halt_meg_egy_kismama_Tatabanyan_nyomoz_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8535825-a5c1-45f7-878e-fc8495f93bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b7faa5-edc9-4557-b101-50ef595f60b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Mutet_kozben_halt_meg_egy_kismama_Tatabanyan_nyomoz_a_rendorseg","timestamp":"2019. szeptember. 06. 14:57","title":"Műtét közben halt meg egy kismama Tatabányán, nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0b787f-5076-4ef7-a12f-3c50ef0411da","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Két kormányhivatal is vizsgálódott az augusztusi trágyabűz miatt, majd Orbán Balázs államtitkár egy olyan, nem létező cégre mutogatott bűnösként, amelyről már korábban szóltak nekik, hogy nem létezik. De hogy lett abból hivatalos államtitkári válasz? Próbáltuk rekonstruálni a történteket.","shortLead":"Két kormányhivatal is vizsgálódott az augusztusi trágyabűz miatt, majd Orbán Balázs államtitkár egy olyan, nem létező...","id":"20190905_Az_obaroki_polgarmester_szolt_hogy_ilyen_ceg_nem_letezik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc0b787f-5076-4ef7-a12f-3c50ef0411da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c82138-245c-47ce-ab88-d5ac20840d30","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Az_obaroki_polgarmester_szolt_hogy_ilyen_ceg_nem_letezik","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:46","title":"Az óbaroki polgármester már rég szólt, hogy nem is létezik a trágyabűzös ügybe kevert cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44097584-c06c-41b4-845b-84eb0127034c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valaki nagy erővel eltépte a kábelt, és elvitte a 350 kilós készüléket.","shortLead":"Valaki nagy erővel eltépte a kábelt, és elvitte a 350 kilós készüléket.","id":"20190906_Laba_kelt_egy_tenger_alatti_kutatoallomasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44097584-c06c-41b4-845b-84eb0127034c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54de7d9-90e4-4470-8547-69e642508a53","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_Laba_kelt_egy_tenger_alatti_kutatoallomasnak","timestamp":"2019. szeptember. 06. 11:19","title":"Lába kélt egy tenger alatti kutatóállomásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NAV tisztázta, hogy egy kattintással nem lehet adót visszaigényelni, mert arra ott a jó öreg 1917-es nyomtatvány.","shortLead":"A NAV tisztázta, hogy egy kattintással nem lehet adót visszaigényelni, mert arra ott a jó öreg 1917-es nyomtatvány.","id":"20190905_nav_adathalasz_adovisszaigenyles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fde16d8-3707-41a6-bd36-b97a261ccf75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_nav_adathalasz_adovisszaigenyles","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:25","title":"Riadót fújt a NAV: a nevében ígérnek adóvisszaigénylést adathalászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f355bc58-4710-4401-81cd-f0e578bd1711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2003-ban míg 1,6 millió, ma mindössze 300 ezer keresztény van Irakban, Szíriából pedig a keresztények fele eltűnt.\r

","shortLead":"2003-ban míg 1,6 millió, ma mindössze 300 ezer keresztény van Irakban, Szíriából pedig a keresztények fele eltűnt.\r

","id":"20190906_Elkezdtek_a_magyar_allam_altal_tamogatott_iskola_epiteset_Kurdisztanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f355bc58-4710-4401-81cd-f0e578bd1711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2669914-7b7c-41ba-99e2-cc008f9e0afe","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Elkezdtek_a_magyar_allam_altal_tamogatott_iskola_epiteset_Kurdisztanban","timestamp":"2019. szeptember. 06. 06:09","title":"Elkezdték a magyar állam által támogatott iskola építését Kurdisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f3a9256-1109-4829-9873-83bca00790e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 67 éves asszony a helyszínen meghalt. ","shortLead":"A 67 éves asszony a helyszínen meghalt. ","id":"20190906_Mezogazdasagi_vontato_gazolt_halalra_egy_gyalogost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f3a9256-1109-4829-9873-83bca00790e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5193522e-75ac-4a15-9335-7698c4308a92","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_Mezogazdasagi_vontato_gazolt_halalra_egy_gyalogost","timestamp":"2019. szeptember. 06. 05:26","title":"Traktor gázolt halálra egy gyalogost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még Németországot is megelőzzük a mutatóinkkal, mondta a miniszter a Magyar Nemzetnek adott interjújában.","shortLead":"Még Németországot is megelőzzük a mutatóinkkal, mondta a miniszter a Magyar Nemzetnek adott interjújában.","id":"20190906_Palkovics_Magyarorszagon_nincs_diplomasmunkanelkuliseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96225f64-f098-419e-bd18-4510e9b83bc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Palkovics_Magyarorszagon_nincs_diplomasmunkanelkuliseg","timestamp":"2019. szeptember. 06. 10:55","title":"Palkovics: Magyarországon nincs diplomás-munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8625151-3833-4051-8d41-8df242c8b9be","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Több ezer új férőhely ellenére a magyar gyerekeknek még mindig csak a 17 százaléka jut bölcsődei ellátáshoz. A területi egyenlőtlenségek is önmagukért beszélnek: 3200 településből csak 600-ban van bölcsőde. A Budapesten élőknek kis túlzással már a várandósság alatt el kell kezdeni nézelődni, különben a következő három évben nem lesz esélyük visszatérni a munkahelyükre.","shortLead":"Több ezer új férőhely ellenére a magyar gyerekeknek még mindig csak a 17 százaléka jut bölcsődei ellátáshoz. A területi...","id":"20190905_Megkerdeztem_vane_hely_a_bolcsodeben_a_lanyomnak_visszakerdeztek_mikor_szuletik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8625151-3833-4051-8d41-8df242c8b9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c2586f-5c80-4a7d-93c0-fcd285e76152","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Megkerdeztem_vane_hely_a_bolcsodeben_a_lanyomnak_visszakerdeztek_mikor_szuletik","timestamp":"2019. szeptember. 05. 11:15","title":"„Megkérdeztem, van-e hely a bölcsődében a lányomnak. Visszakérdeztek, hogy mikor születik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]