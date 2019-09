Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39114f3b-01ca-4085-ad16-fb6ec10bcb84","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Sok szempontból háttérbe vannak szorítva a nők, de több síkon élnek, éreznek, szenvednek, gondolkodnak, mint férfiak – állítja az elmúlt húsz év legsikeresebb francia musicaljének, a Rómeó és Júliának szerzője, Gérard Presgurvic. A darabot szeptember 14-én az Arénábán állítja színpadra a korábban zaklatási ügybe keveredett Kerényi Miklós Gábor. Interjú a darab francia szerzőjével. ","shortLead":"Sok szempontból háttérbe vannak szorítva a nők, de több síkon élnek, éreznek, szenvednek, gondolkodnak, mint férfiak –...","id":"20190903_Minden_latszat_ellenere_manapsag_a_nok_hatekonyabban_uraljak_a_vilagot_mint_a_ferfiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39114f3b-01ca-4085-ad16-fb6ec10bcb84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04de2e6-f7ec-4707-a092-d74fc3ed26ac","keywords":null,"link":"/kultura/20190903_Minden_latszat_ellenere_manapsag_a_nok_hatekonyabban_uraljak_a_vilagot_mint_a_ferfiak","timestamp":"2019. szeptember. 03. 21:05","title":"„Minden látszat ellenére manapság a nők hatékonyabban uralják a világot, mint a férfiak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fa122f-938c-4a87-8609-c762e956d754","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pick Szeged Zrt.-t is súlyosan érinti az egész világpiacot megbolygató járvány.","shortLead":"A Pick Szeged Zrt.-t is súlyosan érinti az egész világpiacot megbolygató járvány.","id":"20190905_dragulas_teliszalami_afrikai_sertespestis_pick","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87fa122f-938c-4a87-8609-c762e956d754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f1c9cf-b0c2-4558-b27d-ceea23ed9ddc","keywords":null,"link":"/kkv/20190905_dragulas_teliszalami_afrikai_sertespestis_pick","timestamp":"2019. szeptember. 05. 06:40","title":"Jócskán megdrágulhat a téliszalámi is a sertéspestis miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Unió soros elnökeként továbblépnek a Magyarország ellen folyó hetes cikkely szerinti eljárásban.","shortLead":"Az Európai Unió soros elnökeként továbblépnek a Magyarország ellen folyó hetes cikkely szerinti eljárásban.","id":"20190904_Leptek_a_finnek_ket_het_mulva_tartjak_a_meghallgatast_Magyarorszagrol_Brusszelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d044dd-8caa-48ba-81c4-be9f8e6d144c","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Leptek_a_finnek_ket_het_mulva_tartjak_a_meghallgatast_Magyarorszagrol_Brusszelben","timestamp":"2019. szeptember. 04. 12:52","title":"Léptek a finnek: meghallgatást tartanak a magyar jogállamiságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae705de8-ac6a-475f-b43e-a2e88dadf4f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pécs főterének számító Széchenyi tértől pár méterre törte be egy ékszerüzlet kirakatát egy brit férfi hétfő hajnalban.","shortLead":"A Pécs főterének számító Széchenyi tértől pár méterre törte be egy ékszerüzlet kirakatát egy brit férfi hétfő hajnalban.","id":"20190903_Egy_brit_ferfi_ugy_tort_be_egy_ekszeruzletbe_a_pecsi_belvarosban_hogy_kozben_mobillal_felvettek__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae705de8-ac6a-475f-b43e-a2e88dadf4f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c39f75-4c21-43f9-8302-75fd6fdfe40e","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Egy_brit_ferfi_ugy_tort_be_egy_ekszeruzletbe_a_pecsi_belvarosban_hogy_kozben_mobillal_felvettek__video","timestamp":"2019. szeptember. 03. 16:54","title":"Egy brit férfi 9 milliónyi ékszert lopott Pécs belvárosában, de az egészet felvették egy mobillal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8706ba-dde7-46bf-b2f4-0611dd8d665a","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Egy éven belül kiépítik az egyházi személyek által elkövetett bántalmazásokat vagy szexuális visszaéléseket kivizsgáló rendszert.","shortLead":"Egy éven belül kiépítik az egyházi személyek által elkövetett bántalmazásokat vagy szexuális visszaéléseket kivizsgáló...","id":"20190905_A_magyar_puspokok_bocsanatot_kernek_a_szexualis_buncselekmenyek_aldozataitol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e8706ba-dde7-46bf-b2f4-0611dd8d665a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ecc212-6189-4ed5-b3e8-a5319ab0249b","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_A_magyar_puspokok_bocsanatot_kernek_a_szexualis_buncselekmenyek_aldozataitol","timestamp":"2019. szeptember. 05. 11:50","title":"A magyar püspökök bocsánatot kérnek a szexuális bűncselekmények áldozataitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280b5438-dc45-4df5-bb2e-4dbda4d39468","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szobrot avatott Vácon Rétvári Bence és Schmidt Mária, mégpedig Kornis Gyuláét, Klebelsberg Kunó egykori kultuszminiszter államtitkáráét. Szép szavakkal méltatták a politikus életútját. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége szerint viszont sikerült egy antiszemita, kirekesztő politikusnak emléket állítani.\r

\r

","shortLead":"Szobrot avatott Vácon Rétvári Bence és Schmidt Mária, mégpedig Kornis Gyuláét, Klebelsberg Kunó egykori...","id":"20190904_Mazsihisz_Egy_antiszemita_szobrat_avatta_fel_Retvari_Bence","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=280b5438-dc45-4df5-bb2e-4dbda4d39468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c972e4a6-7bcb-4709-bb48-676a5e0e36db","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Mazsihisz_Egy_antiszemita_szobrat_avatta_fel_Retvari_Bence","timestamp":"2019. szeptember. 04. 10:49","title":"Mazsihisz: Egy antiszemita szobrát avatta fel Rétvári Bence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0091d94-042d-4e41-bb00-029246ab75ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jo Johnson nemcsak államtitkári posztjáról, hanem képviselői mandátumáról is lemondott.","shortLead":"Jo Johnson nemcsak államtitkári posztjáról, hanem képviselői mandátumáról is lemondott.","id":"20190905_boris_johnson_jo_johnson_allamtitkar_brit_kormany_kilepes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0091d94-042d-4e41-bb00-029246ab75ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59829f3f-a062-4f17-b8d4-7957ffcd6bac","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_boris_johnson_jo_johnson_allamtitkar_brit_kormany_kilepes","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:17","title":"Kilépett a brit kormányból Boris Johnson öccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ffc09f-811f-4c94-85e6-9bde8d3af353","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen nyolcan buktak le, van köztük egyesületi elnök, edző és játékvezető is. Utóbbiak közül az egyik főállásban rendőr volt. ","shortLead":"Összesen nyolcan buktak le, van köztük egyesületi elnök, edző és játékvezető is. Utóbbiak közül az egyik főállásban...","id":"20190905_kezilabda_bunda_vesztegetes_ugyeszseg_jatekvezeto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66ffc09f-811f-4c94-85e6-9bde8d3af353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b720c14-750b-4f5a-b42e-565f59dbbeb3","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_kezilabda_bunda_vesztegetes_ugyeszseg_jatekvezeto","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:07","title":"Rendőr ellen is vádat emeltek a kézilabdás bundaügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]