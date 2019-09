Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9823a1c3-f128-4c1e-a0a7-7cd197ad0d3a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A várakozásoknak megfelelően három új iPhone-nal is előállt keddi eseményén az Apple. A sokak által várt új telefonok mellé nagyobb képernyővel szerelt iPad és új okosóra is érkezett.","shortLead":"A várakozásoknak megfelelően három új iPhone-nal is előállt keddi eseményén az Apple. A sokak által várt új telefonok...","id":"20190910_apple_iphone_11_pro_max_bejelentes_specifikacio_megjelenes_funkciok_kamera_ar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9823a1c3-f128-4c1e-a0a7-7cd197ad0d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802e422b-0239-4896-8436-80a2bf5f528e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_apple_iphone_11_pro_max_bejelentes_specifikacio_megjelenes_funkciok_kamera_ar","timestamp":"2019. szeptember. 10. 20:43","title":"Ez az Apple nagy bejelentése: itt vannak az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6ff4c8-6e96-45b1-b329-04bdfd027e80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarországi ellenzék rosszabb állapotban van, mint a Horthy-rendszer idején a Bécsben élő újságíró szerint.","shortLead":"A magyarországi ellenzék rosszabb állapotban van, mint a Horthy-rendszer idején a Bécsben élő újságíró szerint.","id":"20190912_Paul_Lendvai_az_Orbanrendszerrol_A_jomoduak_gyavak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d6ff4c8-6e96-45b1-b329-04bdfd027e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a15564f-6a7f-4823-a65f-70569f288d79","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Paul_Lendvai_az_Orbanrendszerrol_A_jomoduak_gyavak","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:33","title":"Paul Lendvai az Orbán-rendszerről: A jómódúak gyávák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6c2f55-a2ed-4836-b227-bab054cf5224","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Híres albuma, a The Americans 1959-ben jelent meg. ","shortLead":"Híres albuma, a The Americans 1959-ben jelent meg. ","id":"20190911_Elhunyt_Robert_Frank_fotos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c6c2f55-a2ed-4836-b227-bab054cf5224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee71112e-b0e0-49a5-bc4c-f4ecf78e4949","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Elhunyt_Robert_Frank_fotos","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:55","title":"Meghalt Robert Frank fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyitrai Zsolttól kapott egy bökőt, Varga azt állítja, csak ételhez fogja használni.","shortLead":"Nyitrai Zsolttól kapott egy bökőt, Varga azt állítja, csak ételhez fogja használni.","id":"20190910_Bicskat_kapott_Varga_Mihaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12faaec4-9421-4d04-a29c-da784aed2599","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Bicskat_kapott_Varga_Mihaly","timestamp":"2019. szeptember. 10. 17:09","title":"Bicskát kapott Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e18a03-6aab-4a37-bcee-54bc0c120f3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapest Pride szervezet célja az, hogy minél többen menjenek el szavazni az önkormányzati választásokon.","shortLead":"A Budapest Pride szervezet célja az, hogy minél többen menjenek el szavazni az önkormányzati választásokon.","id":"20190912_A_valasztasok_elott_tudatossagnovelo_kampanyt_indit_a_Budapest_Pride","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15e18a03-6aab-4a37-bcee-54bc0c120f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa41245-45a0-46fe-acaa-6ef2c77c3b0b","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_A_valasztasok_elott_tudatossagnovelo_kampanyt_indit_a_Budapest_Pride","timestamp":"2019. szeptember. 12. 09:01","title":"A választások előtt tudatosságnövelő kampányt indít a Budapest Pride","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fiatal nőnek mutogatta magát szeméremsértő módon.","shortLead":"Egy fiatal nőnek mutogatta magát szeméremsértő módon.","id":"20190911_Szatirt_fogtak_Kiskunfelegyhazan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6692094d-479e-4624-83d8-3d46bc42db2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Szatirt_fogtak_Kiskunfelegyhazan","timestamp":"2019. szeptember. 11. 15:07","title":"Szatírt fogtak Kiskunfélegyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50f46c3-3ada-40ef-8994-f8ba00cbeb23","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy popénekesnek eltörte az orrát, majd utána ment a kórházba egy fegyverrel.","shortLead":"Egy popénekesnek eltörte az orrát, majd utána ment a kórházba egy fegyverrel.","id":"20190911_Eliteltek_Arda_Turant_illegalis_fegyvertartas_es_testi_sertes_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f50f46c3-3ada-40ef-8994-f8ba00cbeb23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8275d68a-167f-482e-8f54-f58cfebe796b","keywords":null,"link":"/sport/20190911_Eliteltek_Arda_Turant_illegalis_fegyvertartas_es_testi_sertes_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 11. 13:12","title":"Elítélték Arda Turant illegális fegyvertartás és testi sértés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harrach Tamás fideszes angyalföldi képviselő árulta el a Facebookon, hogy ő kereste meg az ajánlattal Tempflit.","shortLead":"Harrach Tamás fideszes angyalföldi képviselő árulta el a Facebookon, hogy ő kereste meg az ajánlattal Tempflit.","id":"20190911_A_Fidesz_keresere_allt_at_hozzajuk_az_exLMPs_kepviselo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002f6e9c-981a-4005-b687-ef569eec3344","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_A_Fidesz_keresere_allt_at_hozzajuk_az_exLMPs_kepviselo","timestamp":"2019. szeptember. 11. 09:33","title":"Fideszes kérésére állt át az ex-LMP-s képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]