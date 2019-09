Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0531bce0-5301-4f54-b259-37913bff0884","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szövetséget kötöttek Budapest V., VI. és VII. kerületének ellenzéki polgármesterjelöltjei, valamint Karácsony Gergely közös ellenzéki főpolgármester-jelölt szombaton Budapesten. A megállapodás értelmében együttműködnek majd a közlekedés, a zöldterületek, a turizmus, a lakhatás és az egészségügy kérdésében.","shortLead":"Szövetséget kötöttek Budapest V., VI. és VII. kerületének ellenzéki polgármesterjelöltjei, valamint Karácsony Gergely...","id":"20190914_Sokszinu_Budapest_ellenzeki_polgarmesterjeloltek_leptek_szovetsegre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0531bce0-5301-4f54-b259-37913bff0884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f728bbb-ddea-40f9-bee1-e596ed7af5b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Sokszinu_Budapest_ellenzeki_polgarmesterjeloltek_leptek_szovetsegre","timestamp":"2019. szeptember. 14. 16:27","title":"Sokszínű Budapest: ellenzéki polgármesterjelöltek léptek szövetségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54496664-3e14-4b57-8543-bce1096c508d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A munkabeszüntetés miatt hamarosan Kanadában és Mexikóban is leállhatnak a gyárak.","shortLead":"A munkabeszüntetés miatt hamarosan Kanadában és Mexikóban is leállhatnak a gyárak.","id":"20190916_sztrajk_general_motors_dolgozok_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54496664-3e14-4b57-8543-bce1096c508d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b47bc4d-4141-411c-ae4a-3684526825fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_sztrajk_general_motors_dolgozok_usa","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:57","title":"Sztrájkolnak a General Motors dolgozói az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc042ce-fc37-4eb7-9aaf-a4314f8df077","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A londoni BBC szerint különösen Ázsiában népszerűek a kedvelt kistestű kutyusokkal benépesített kávézók.","shortLead":"A londoni BBC szerint különösen Ázsiában népszerűek a kedvelt kistestű kutyusokkal benépesített kávézók.","id":"20190915_Kutyalaz_ezrek_ozonlenek_vilagszerte_a_Corgi_kavezokba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bc042ce-fc37-4eb7-9aaf-a4314f8df077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb01a3ac-e000-4f7f-8184-02c3fc59a24a","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Kutyalaz_ezrek_ozonlenek_vilagszerte_a_Corgi_kavezokba","timestamp":"2019. szeptember. 15. 13:05","title":"Kutyaláz: ezrek özönlenek világszerte a Corgi kávézókba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d8d8fa-d713-4164-bb9d-07d54d7f8f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy momentumos képviselőjelölt először felfestett egy szabálytalant, amit sürgősen át kellett mázolni szabályosra.","shortLead":"Egy momentumos képviselőjelölt először felfestett egy szabálytalant, amit sürgősen át kellett mázolni szabályosra.","id":"20190914_Zebrafestesre_kenyszeritettek_Budakeszit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45d8d8fa-d713-4164-bb9d-07d54d7f8f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e3672d-adc5-413c-ac1b-70d983b0ca38","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Zebrafestesre_kenyszeritettek_Budakeszit","timestamp":"2019. szeptember. 14. 19:26","title":"Zebrafestésre kényszerítették Budakeszit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9404a69-6223-4c8c-ab1d-7e07efe3f9b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Másfél hónappal az első hírszerzési információk után az amerikai elnök is elárulta, hogy megölték Hamza bin Ladent.","shortLead":"Másfél hónappal az első hírszerzési információk után az amerikai elnök is elárulta, hogy megölték Hamza bin Ladent.","id":"20190914_Trump_megerositette_megoltek_Oszama_bin_Laden_fiat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9404a69-6223-4c8c-ab1d-7e07efe3f9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080986ca-c569-4f7c-afa7-8d16e2839f1a","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Trump_megerositette_megoltek_Oszama_bin_Laden_fiat","timestamp":"2019. szeptember. 14. 16:03","title":"Trump megerősítette: megölték Oszama bin Laden fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718ff112-5ed1-409c-b82b-49bf2a5b12a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel a különböző konyhák emblematikus receptjeit. A videós útmutató egyszerű, nagyszerű, csak ki kell próbálni.","shortLead":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel...","id":"20190916_Fozzon_velunk__argentin_empanada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=718ff112-5ed1-409c-b82b-49bf2a5b12a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8f359e-6973-4bf1-8d3a-55857dba89c5","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Fozzon_velunk__argentin_empanada","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:20","title":"Főzzön velünk! – argentin empanada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e0ec3c-a3fc-477a-bc8e-6bca5ba456ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután nyilvánosságra hozták Blue Eyed Soul című új stúdiólemezük november 8-i megjelenését, a Simply Red bejelentette európai arénaturnéjának állomásait is. A listán november 23-a mellett Budapest szerepel.","shortLead":"Miután nyilvánosságra hozták Blue Eyed Soul című új stúdiólemezük november 8-i megjelenését, a Simply Red bejelentette...","id":"20190916_Visszater_Budapestre_a_Simply_Red","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8e0ec3c-a3fc-477a-bc8e-6bca5ba456ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cea456-6ddd-469f-92f5-ac126e58e00a","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Visszater_Budapestre_a_Simply_Red","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:17","title":"Visszatér Budapestre a Simply Red","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vágányzári munkák miatt.","shortLead":"A vágányzári munkák miatt.","id":"20190916_Jelentos_kesesek_a_BudapestCegled_vasutvonalon_vonatkimaradassal_is_szamolni_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c588e5-6a01-4d37-9742-2c6f1818bdae","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Jelentos_kesesek_a_BudapestCegled_vasutvonalon_vonatkimaradassal_is_szamolni_kell","timestamp":"2019. szeptember. 16. 08:00","title":"Jelentős késések a Budapest–Cegléd-vasútvonalon, vonatkimaradással is számolni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]