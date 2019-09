Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annyi dízelt égetett el augusztusban a Lady Mrd, a Mészáros Lőrinc által sokat használt luxusjacht, amennyit egy autó teljes élettartama során – számolta ki a G7.","shortLead":"Annyi dízelt égetett el augusztusban a Lady Mrd, a Mészáros Lőrinc által sokat használt luxusjacht, amennyit egy autó...","id":"20190916_meszaros_lorinc_lady_mrd_luxusjacht_dizelfogyasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64cabc31-8a40-46b8-8320-4f6eaee2404c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_meszaros_lorinc_lady_mrd_luxusjacht_dizelfogyasztas","timestamp":"2019. szeptember. 16. 15:32","title":"A Mészáros Lőrinc által használt luxusjacht óránként 200 liter gázolajat is elégethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37148711-9f07-483c-b02f-89f29e91ace5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csatoltak bizonyítékot, így nem lehet tudni, hogy valóban szabálytalanul jöttek-e össze az aláírások.","shortLead":"Nem csatoltak bizonyítékot, így nem lehet tudni, hogy valóban szabálytalanul jöttek-e össze az aláírások.","id":"20190916_nvb_fellebbezes_puzser_robert_berki_krisztian_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37148711-9f07-483c-b02f-89f29e91ace5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8818c09e-e8bd-4b34-b2e8-b04235f0ced2","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_nvb_fellebbezes_puzser_robert_berki_krisztian_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 16. 18:11","title":"Elutasította az NVB Puzsérék fellebbezését, Berki indulhat a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70406022-68c6-41b7-82d4-4ab4f08b25e1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Előbb elgázolták a volt jegybankelnököt, majd felgyújtották a fia autóját, most pedig a családjának háza égett porig. 