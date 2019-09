Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"963d2d91-7173-49e0-afe3-79e11c2746c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A 39-es kilométernél a leállósávban, a 42-esnél a belső sávon haladnak az autók.","shortLead":"A 39-es kilométernél a leállósávban, a 42-esnél a belső sávon haladnak az autók.","id":"20190920_Ket_baleset_is_volt_az_M5oson_hatalmas_a_dugo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=963d2d91-7173-49e0-afe3-79e11c2746c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748b90c3-64e2-4ea0-8930-991bf5646866","keywords":null,"link":"/cegauto/20190920_Ket_baleset_is_volt_az_M5oson_hatalmas_a_dugo","timestamp":"2019. szeptember. 20. 18:34","title":"Két baleset is volt az M5-ösön, hatalmas a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400941ca-c36c-47b5-9fbd-5114298635e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 30Y frontembere egy ellenzéki jelöltet támogat a pécsi választáson.","shortLead":"A 30Y frontembere egy ellenzéki jelöltet támogat a pécsi választáson.","id":"20190920_Beck_Zoli_is_beszallt_a_pecsi_kampanyba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=400941ca-c36c-47b5-9fbd-5114298635e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84fdca83-8a34-4390-b9cc-ccd8689a534e","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Beck_Zoli_is_beszallt_a_pecsi_kampanyba","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:01","title":"Beck Zoli is beszállt a pécsi kampányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pisztoly meg volt töltve.","shortLead":"A pisztoly meg volt töltve.","id":"20190919_Fegyvert_es_eles_loszereket_talaltak_egy_nemet_autoban_Roszken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c6a17c-58cd-41c5-88e0-211e98ada522","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Fegyvert_es_eles_loszereket_talaltak_egy_nemet_autoban_Roszken","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:37","title":"Fegyvert és éles lőszereket találtak egy német autóban Röszkén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89e4e29-b6ab-421b-a302-91f2b67222ac","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Futóversenyre készülni nagyjából ahhoz hasonlítható, mint amikor az ember történelem érettségire megy, jogosítványt próbál szerezni, vagy éppen a szakdolgozatának megvédése előtt áll. 