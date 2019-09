Nyílt levélben fordult a magyar sajtóhoz az Extinction Rebellion Magyarország, amely már számos tüntetést és rendezvényt is szervezett a klímaváltozással kapcsolatban. (Ma Szegeden tartottak nyílt napot.) A Fridays For Future, az Energiaklub és az LMP által is támogatott kezdeményezésről szóló levélben azt kérik, hogy

a beszámolókban a klímaváltozás kifejezés helyett a “klímaválság”, “klímaösszeomlás” vagy “klímavészhelyzet” szavakat használják az újságírók.

„A 2019-es év fordulatot hozott a klímaválsággal, illetve az ökológiai és társadalmi összeomlás reális lehetőségével kapcsolatos nemzetközi diskurzusban. Ez többek között azoknak a mozgalmaknak is köszönhető, amelyek tömegmegmozdulásokkal hívják fel a figyelmet, milyen vészesen közel kerültünk ahhoz a ponthoz, ahonnan nincs visszaút” – írták.

Levelükben megjegyzik, hogy mára világszerte fiatalok tízezrei tüntetnek, hogy rávegyék a politikusokat arra, hogy a helyzet súlyossága miatt komolyan foglalkozzanak a problémával, Londonban például több ezren zárták le a hidakat és az utakat, írták.

„Önök, akiknek írásai sok százezer emberhez eljutnak nap, mint nap, hatékonyan segíthetik annak megértését, hogy mi okozza a kialakult helyzetet, mit kellene tennünk a hatások csökkentése érdekében, és mi vár ránk a nem túl távoli jövőben. Ennél fogva szükségét látjuk annak, hogy a klímaváltozással kapcsolatos szóhasználat megváltozzon, hiszen ez már nem pusztán változás, hanem válság” – szerepel a levélben, amelyben azt is kérik, hogy „a kiegyensúlyozott, hiteles tájékoztatás érdekében minél hamarabb mutassák be azokat az okokat, amelyek hatásait mi itt Magyarországon is egyre gyakrabban megtapasztaljuk.”

Augusztusban ismertettük a Nature Communications című folyóiratban közzétett tanulmányt, amelyben a média felelősségét boncolgatják globális felmelegedés elleni harcban. Jennifer Morgan, a Greenpeace nemzetközi ügyvezető igazgatója egyébként a HVG hetilapnak nyilatkozva sürgette a mielőbbi cselekvést. A globális felmelegedés problémájával foglakozó további írásainkat itt találják meg.