[{"available":true,"c_guid":"a83e13b1-a87a-4e13-aca3-c1da9d713400","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Cirkáló rakétákról szól az amerikai hírtelevízió új híre.","shortLead":"Cirkáló rakétákról szól az amerikai hírtelevízió új híre.","id":"20190917_dronok_szaud_arabia_olajfinomito_tamadas_iran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a83e13b1-a87a-4e13-aca3-c1da9d713400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e13e4ca-a22e-411f-aa2a-cc0afd410ec1","keywords":null,"link":"/vilag/20190917_dronok_szaud_arabia_olajfinomito_tamadas_iran","timestamp":"2019. szeptember. 17. 17:16","title":"CNN: Iráni bázisról indíthatták a szaúdi olajfinomító elleni támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750a9b20-413d-475e-916d-3122e6cd16ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan néz ki az évtizedek után nemrégiben teljesen megújult terepjáró nyitható tetejű, illetve pickup változata.","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan néz ki az évtizedek után nemrégiben teljesen megújult terepjáró nyitható tetejű, illetve pickup...","id":"20190917_egy_magyar_maris_lecsapta_a_vadonatuj_land_rover_defender_tetejet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=750a9b20-413d-475e-916d-3122e6cd16ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c80746-28f0-41c3-a494-b7c6119c9921","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_egy_magyar_maris_lecsapta_a_vadonatuj_land_rover_defender_tetejet","timestamp":"2019. szeptember. 17. 13:21","title":"Egy magyar máris lecsapta a vadonatúj Land Rover Defender tetejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d110b03-0df1-497d-9a2c-2dee21c85f8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszesek szebbnek látják az egészségügy helyzetét, de még az ő szemükben is ez a legfőbb probléma.","shortLead":"A fideszesek szebbnek látják az egészségügy helyzetét, de még az ő szemükben is ez a legfőbb probléma.","id":"20190918_fidesz_ellenzek_szavazo_egeszsegugy_kozvelemeny_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d110b03-0df1-497d-9a2c-2dee21c85f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc67910-695d-4784-91dc-1f8cd5cc1fc1","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_fidesz_ellenzek_szavazo_egeszsegugy_kozvelemeny_kutatas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:34","title":"Budapesten az egészségügyi ellátás színvonala a legzavaróbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94c2146-3966-4ae9-8c94-f4e20cf95a5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszivárgott egy tervezet, amelyből kiderült, hogy a nevelőszülői képzés eltűnt az alapképzések és a részszakképesítések közül is.","shortLead":"Kiszivárgott egy tervezet, amelyből kiderült, hogy a nevelőszülői képzés eltűnt az alapképzések és...","id":"20190918_okj_neveloszulo_kepzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b94c2146-3966-4ae9-8c94-f4e20cf95a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d33cc9-f107-48eb-b333-832010fa70fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_okj_neveloszulo_kepzes","timestamp":"2019. szeptember. 18. 16:36","title":"Törölhetik a nevelőszülői képzést új Országos Képzési Jegyzékből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92cfce7f-4bde-4a22-93e6-07cd0b9c7093","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megállókat kihagyva száguldott egy vezető nélküli metrószerelvény a francia fővárosban kedd este.","shortLead":"Megállókat kihagyva száguldott egy vezető nélküli metrószerelvény a francia fővárosban kedd este.","id":"20190918_elszabadult_metro_parizs_panik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92cfce7f-4bde-4a22-93e6-07cd0b9c7093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090d1127-2054-447f-86d4-6ea8a2835bf9","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_elszabadult_metro_parizs_panik","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:57","title":"Elszabadult egy metrószerelvény Párizsban, pánikoltak az utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Kicsúszni látszik a hatalom Benjamin Netanjahu kormányfő kezéből a döntetlenre végződött izraeli választás után. A nem végleges adatok alapján hosszú és keserves kormányalakítási tárgyalások várhatók. Az sem kizárt, hogy a demokráciából időnként gúnyt űző, az utóbbi évtizedben az izraeli politikát meghatározó Netanjahu politikai karrierje véget ér.","shortLead":"Kicsúszni látszik a hatalom Benjamin Netanjahu kormányfő kezéből a döntetlenre végződött izraeli választás után. A nem...","id":"20190918_izrael_valasztas_netanjahu_likud","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953c9fc4-d8f4-4ab7-a0a7-60c931985aa7","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_izrael_valasztas_netanjahu_likud","timestamp":"2019. szeptember. 18. 12:35","title":"Patthelyzet az izraeli választás után, Netanjahu politikai jövője forog kockán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4fa683-de3b-4820-bf2f-69dba69db614","c_author":"Gyenis Ágnes, Oroszi Babett","category":"360","description":"Legalábbis ezt állítják azok a kisbefektetők, akik felültek az Opus-vonatra, és most úgy érzik, az oligarcha gravitációs mezejében keringő egyéb cégek elszívják előlük a levegőt.","shortLead":"Legalábbis ezt állítják azok a kisbefektetők, akik felültek az Opus-vonatra, és most úgy érzik, az oligarcha...","id":"20190918_Akkorara_nott_a_Meszarosbirodalom_hogy_onmaga_erdekeit_serti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f4fa683-de3b-4820-bf2f-69dba69db614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f02dac-9b46-445b-91b3-070ed8c6de08","keywords":null,"link":"/360/20190918_Akkorara_nott_a_Meszarosbirodalom_hogy_onmaga_erdekeit_serti","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:00","title":"Akkorára nőtt a Mészáros-birodalom, hogy önmaga érdekeit sérti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684ec1be-3a24-4c5e-8d2d-04bf4e262ae8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négymilliárd forint a Budai Egészségközpont épületének kikiáltási ára.","shortLead":"Négymilliárd forint a Budai Egészségközpont épületének kikiáltási ára.","id":"20190917_arveres_allam_csanyi_sandor_magankorhaz_budai_egeszsegkozpont_epulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=684ec1be-3a24-4c5e-8d2d-04bf4e262ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e0de58-de45-401b-884c-acb9a642b83f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_arveres_allam_csanyi_sandor_magankorhaz_budai_egeszsegkozpont_epulet","timestamp":"2019. szeptember. 17. 12:26","title":"Elárverezi az állam Csányi magánkórházának épületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]