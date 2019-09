Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ccb2fa0-408a-421f-a880-a40628d83408","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kész szerencse, hogy most lesz az idősek világnapja.","shortLead":"Kész szerencse, hogy most lesz az idősek világnapja.","id":"20190924_terezvaros_utalvany_nyugdijas_hassay_zsofia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ccb2fa0-408a-421f-a880-a40628d83408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b72b018-e5c2-4322-9b25-f7b7019fc9a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_terezvaros_utalvany_nyugdijas_hassay_zsofia","timestamp":"2019. szeptember. 24. 14:42","title":"Terézvárosban tízezer forintos utalványt kapnak a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ffc993c-ef5b-4ba8-b890-00a47c9687fa","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"A post-truth korában a politológia nagy kérdése, hogy demokráciák-e még azok a rendszerek, amelyeket az elmúlt évtizedekben demokráciákként könyveltünk el. Ha igen, átmentek-e valamilyen változáson, ha nem, miért nem – illetve akkor milyen berendezkedésű az adott ország. Igaz ez a fogalmi útelágazódás Magyarországra is, különösen a Nemzeti Együttműködés Rendszerében. Ugyanis Orbán maga sem liberális demokráciaként határozza meg rendszerét. De az akkor micsoda?","shortLead":"A post-truth korában a politológia nagy kérdése, hogy demokráciák-e még azok a rendszerek, amelyeket az elmúlt...","id":"20190925_orban_viktor_rendszer_autokracia_demokracia_illiberalizmus_diktatura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ffc993c-ef5b-4ba8-b890-00a47c9687fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f95d5f-bfac-4abd-8d24-781f64a6058a","keywords":null,"link":"/360/20190925_orban_viktor_rendszer_autokracia_demokracia_illiberalizmus_diktatura","timestamp":"2019. szeptember. 25. 07:00","title":"Autokrácia, hibrid rendszer vagy diktatúra Orbáné? Ez a kérdés, válasszanak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf42ca47-b385-4268-963f-7dd49685d653","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak okostelefonokat, hanem egy televíziót is bemutat keddi rendezvényén a Xiaomi. Ez lesz a cég első olyan tévéje, amelyik támogatja a 8K dekódolást.","shortLead":"Nemcsak okostelefonokat, hanem egy televíziót is bemutat keddi rendezvényén a Xiaomi. Ez lesz a cég első olyan tévéje...","id":"20190923_xiaomi_televizio_mi_tvpro8k_32_gigabajt_rammal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf42ca47-b385-4268-963f-7dd49685d653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3a8684-ca4a-49b3-97dc-21b32f9bf6d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_xiaomi_televizio_mi_tvpro8k_32_gigabajt_rammal","timestamp":"2019. szeptember. 23. 18:03","title":"Megpakolta RAM-mal és tárhellyel: erős televízióval jön ki a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55830866-08b4-4f4e-9496-ebebee72ba4a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tönkrement a Thomas Cook, a világ egyik vezető turisztikai cége és charter légitársasága. 600 ezren, köztük 150 ezren britek, nem tudják, mi lesz velük. Millió fölött lehet azok száma is, akik már rendeltek utat a Thomas Cooktól. Érintett magyar utasról egyelőre nem tudunk. ","shortLead":"Tönkrement a Thomas Cook, a világ egyik vezető turisztikai cége és charter légitársasága. 600 ezren, köztük 150 ezren...","id":"20190923_Thomas_Cookcsod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55830866-08b4-4f4e-9496-ebebee72ba4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00577acf-76fb-4d2c-a5df-abfce0ac7b13","keywords":null,"link":"/360/20190923_Thomas_Cookcsod","timestamp":"2019. szeptember. 23. 19:00","title":"A világháború óta nem volt ekkora mentőhadművelet, mint most, a Thomas Cook-csőd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12c6713-8597-4b0f-b8ab-3e15a7d98eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztonsági őrnek is gyanús lett, ezért kihívta a rendőrséget. ","shortLead":"A biztonsági őrnek is gyanús lett, ezért kihívta a rendőrséget. ","id":"20190925_Ket_jobbos_cipot_lopott_a_botcsinalta_tolvaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d12c6713-8597-4b0f-b8ab-3e15a7d98eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b68e99-7866-4001-98f3-d94133a32197","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Ket_jobbos_cipot_lopott_a_botcsinalta_tolvaj","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:31","title":"Két jobbos cipőt lopott a botcsinálta tolvaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64c67dc-26ed-4b75-a590-72701bc4109e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok mindennel lehet foglalkozni idős korban, de a videojátékok nem feltétlenül tartoznak ide. Egy japán nő úgy látja, épp ennek köszönhetően maradt szellemileg friss.","shortLead":"Sok mindennel lehet foglalkozni idős korban, de a videojátékok nem feltétlenül tartoznak ide. Egy japán nő úgy látja...","id":"20190925_videojatek_demencia_szellemi_frissesseg_japan_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a64c67dc-26ed-4b75-a590-72701bc4109e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e679118-dac4-4f06-ac37-c4395f4f3b7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_videojatek_demencia_szellemi_frissesseg_japan_no","timestamp":"2019. szeptember. 25. 13:33","title":"Egy idős japán nő állítja, a videojátékoktól maradt egészséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936ed3ce-e11e-45d9-8009-47130e93d6f6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idei Design Hét Budapest fesztiválon az érdeklődők a HVG Extra Pszichológia címlapjaival is találkozhatnak: külön kiállítás nyílik belőlük.","shortLead":"Az idei Design Hét Budapest fesztiválon az érdeklődők a HVG Extra Pszichológia címlapjaival is találkozhatnak: külön...","id":"20190924_Pszichologia_is_lesz_a_Design_Heten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=936ed3ce-e11e-45d9-8009-47130e93d6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7917b17-aab0-4f76-84b3-05a52252f10b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190924_Pszichologia_is_lesz_a_Design_Heten","timestamp":"2019. szeptember. 24. 12:15","title":"Pszichológia is lesz a Design Héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ec0b87-90de-4c92-8727-e7bc7a9779d3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintett politikus, Csomortányi István szerint \"ízléstelen facebookos manipulációról\" van szó.","shortLead":"Az érintett politikus, Csomortányi István szerint \"ízléstelen facebookos manipulációról\" van szó.","id":"20190923_csomortanyi_istvan_naci_karlendites_erdelyi_magyar_neppart_emnp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6ec0b87-90de-4c92-8727-e7bc7a9779d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f435b8-dee6-4417-ad84-411f920de61a","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_csomortanyi_istvan_naci_karlendites_erdelyi_magyar_neppart_emnp","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:47","title":"Náci karlendítéssel pózolva fotózták le az erdélyi magyar politikust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]