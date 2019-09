Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e635eca-d304-4920-9f1b-c060608fcd68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A monacói Charles Leclerc nyert a szombati időmérőt Szocsiban, ez a hatodik pole pozíciója. ","shortLead":"A monacói Charles Leclerc nyert a szombati időmérőt Szocsiban, ez a hatodik pole pozíciója. ","id":"20190928_A_Ferrari_21_eves_suvolvenye_indulhat_az_elso_helyrol_az_Orosz_Nagydijon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e635eca-d304-4920-9f1b-c060608fcd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493bd011-93e6-4f0d-8909-f5845cc0bd75","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_A_Ferrari_21_eves_suvolvenye_indulhat_az_elso_helyrol_az_Orosz_Nagydijon","timestamp":"2019. szeptember. 28. 16:55","title":"A Ferrari 21 éves süvölvénye indulhat az első helyről az Orosz Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4242d5a-a4a1-4b9a-b5af-315f7ee98eae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már több hamisítvány kerül piacra, mint igazi az olasz sajtból, a szövetség szerint Magyarországról is.","shortLead":"Már több hamisítvány kerül piacra, mint igazi az olasz sajtból, a szövetség szerint Magyarországról is.","id":"20190928_parmezan_hamisitvany_coldiretti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4242d5a-a4a1-4b9a-b5af-315f7ee98eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b5bae5-1b55-48d2-a7cc-8465a6de8240","keywords":null,"link":"/kkv/20190928_parmezan_hamisitvany_coldiretti","timestamp":"2019. szeptember. 28. 18:20","title":"Szereti a parmezánt? Elég rossz hírünk van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e905ce4-c91f-4b16-a107-6a7db1663413","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gulyás Gergely pár tucat aktivistát várt a beteg kislány felhívására.\r

","shortLead":"Gulyás Gergely pár tucat aktivistát várt a beteg kislány felhívására.\r

","id":"20190928_Vilagszerte_3_millioan_tuntettek_a_klimakatasztrofa_miatt_penteken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e905ce4-c91f-4b16-a107-6a7db1663413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b344d4-4eeb-416f-a44a-7f82c9990b6b","keywords":null,"link":"/elet/20190928_Vilagszerte_3_millioan_tuntettek_a_klimakatasztrofa_miatt_penteken","timestamp":"2019. szeptember. 28. 20:34","title":"Világszerte 3 millióan tüntettek a klímakatasztrófa miatt pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee95137-d989-4eb7-8a36-27a5931ebb92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Krueger John-Henry lábszárát vágta fel a penge az 1500 méteres döntőben.\r

","shortLead":"Krueger John-Henry lábszárát vágta fel a penge az 1500 méteres döntőben.\r

","id":"20190928_Sulyos_serulest_okozott_a_korcsolyapenge_a_gyorskorcsolyazok_orszagos_bajnoksagan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ee95137-d989-4eb7-8a36-27a5931ebb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f975f17e-a392-4d99-a537-61439ebd4834","keywords":null,"link":"/elet/20190928_Sulyos_serulest_okozott_a_korcsolyapenge_a_gyorskorcsolyazok_orszagos_bajnoksagan","timestamp":"2019. szeptember. 28. 17:07","title":"Súlyos sérülést okozott a korcsolyapenge a gyorskorcsolyázók országos bajnokságán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703c6b9f-ed34-4709-9978-e2d06c751ae4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nem kevés botrány után 2018 őszén zárt be a Roma Nemzetiségi Szakgimnázium Budapesten. A NAV négy éve nyomoz, a főváros felé fennálló tartozás rendezéséről még mindig csak tárgyalnak. A fenntartó fővárosi roma önkormányzat szerint a volt tanárok fizetését nem nekik kell rendezni.","shortLead":"Nem kevés botrány után 2018 őszén zárt be a Roma Nemzetiségi Szakgimnázium Budapesten. A NAV négy éve nyomoz, a főváros...","id":"20190928_A_NAV_negy_ev_alatt_se_tudott_a_vegere_jarni_a_fovarosi_roma_iskola_ugyenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=703c6b9f-ed34-4709-9978-e2d06c751ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b3adf5-ed86-45a4-aa99-58a072340e64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190928_A_NAV_negy_ev_alatt_se_tudott_a_vegere_jarni_a_fovarosi_roma_iskola_ugyenek","timestamp":"2019. szeptember. 28. 11:00","title":"Négy éve nem sikerül rendezni a fővárosi roma \"fantomiskola\" ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem csak ön nem találta el őket.","shortLead":"Nem csak ön nem találta el őket.","id":"20190928_Tobbsegben_a_primszamok_az_otos_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b712dd4c-a191-4b4b-b2e6-61b03620b1bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190928_Tobbsegben_a_primszamok_az_otos_lotton","timestamp":"2019. szeptember. 28. 20:39","title":"Többségben a prímszámok az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cafa8ff-bd2b-4646-a6bd-f830f2dc32a8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Michael Fantának és Király Gábornak ez az első közös kiállítása, de látszik, hogy világlátásuk passzol egymáshoz.","shortLead":"Michael Fantának és Király Gábornak ez az első közös kiállítása, de látszik, hogy világlátásuk passzol egymáshoz.","id":"201939_tarlat__fensterblick_michael_fanta_es_kiraly_gabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cafa8ff-bd2b-4646-a6bd-f830f2dc32a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97fd9d58-1246-467a-8a48-4f0e440d6b3e","keywords":null,"link":"/360/201939_tarlat__fensterblick_michael_fanta_es_kiraly_gabor","timestamp":"2019. szeptember. 29. 16:00","title":"Kilátás az ablakból - Banális és profán, de szép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17ab05f-b162-44fb-9c07-a8943465c6ab","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"A hazai szállodáktól származó statisztikák szerint kétszer annyit költ naponta egy konferencia-turista, mint egy magánutazó. Emellett több mint harmadával nőtt tavaly a nemzetközi konferenciák száma Magyarországon.","shortLead":"A hazai szállodáktól származó statisztikák szerint kétszer annyit költ naponta egy konferencia-turista, mint...","id":"201939__konferenciaturizmus__dupla_haszon__sajatos_igenyek__a_futopadtol_az_atjatszoallomasig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b17ab05f-b162-44fb-9c07-a8943465c6ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bc33c3-208e-4ed8-8605-01542f73cd20","keywords":null,"link":"/360/201939__konferenciaturizmus__dupla_haszon__sajatos_igenyek__a_futopadtol_az_atjatszoallomasig","timestamp":"2019. szeptember. 29. 15:00","title":"Budapesten szárnyal, de már vidéken is felszálló pályán a konferenciaturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]