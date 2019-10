A jelentős presztízsértékkel bíró The Best Chef 2019 díját az idén a svéd Björn Frantzén vehette át a Barcelonában megrendezett díjátadó gálán.

Svédország első számú szakácsa szeptember óta a világ egyik legjobbjának is számít a konyhában. A Barcelonai Egyetem dísztermében megrendezett nemzetközi gálaesten ugyanis Björn Frantzén vehette át a The Best Chef 2019 díjat, megelőzve ezzel az előző két évben, Varsóban és Milánóban is a díjjal elismert katalán Joan Rocát, a gironai El Celler de Can Roca családi étterem tulajdonos séfjét.

A 42 éves Björn Frantzén a családnevére keresztelt három Michelin-csillagos Frantzén étterem mellett a The Flying Elk (Repülő Jávorszarvas) Gastropub és a Gaston Borbár tulajdonosa Stockholmban, valamint tavaly nyitotta a szingapúri Zen éttermet. Mellette jól ismertek egyéb minőségi ételalapanyagokkal és éttermi cateringgel foglalkozó vállalkozásai.

A legkiválóbb ételek ízmestere, bármennyire is szokatlanul hangzik, nem a tűzhely mellett kezdte életpályáját. Mielőtt a séfkést a kezébe vette, inkább a lábában látott nagyobb lehetőséget, ugyanis első osztályú labdarúgó volt. Mégpedig nem is akárhol, a svédek egyik legnagyobb múltú, és a világversenyeken legeredményesebben szereplő csapatát, az AIK Fotboll-t (Allmänna Idrottsklubben Fotboll) erősítette 1992-től 1996-ig. Ígéretes futballkarrierjét azonban egy súlyos sérülése miatt korán abba kellett hagynia.

Így hiába szólt az élete egészen addig a fociról, a profi labdarúgást egy másik szakmával kellett felváltania. Majdnem a nulláról indult, valójában még azt sem tudta nagyon, hogy mi a különbség a petrezselyem és a tárkony között. Mégis sikeresen alapozta meg szakácsismereteit egy hároméves stockholmi főzőiskolában, majd egy évig a bodeni katonai konyhán. Először hazai pályán, az Edsbacka fogadóban öltött magára séfkötényt, majd az londoni Pied à Terre francia étteremben, később pedig a párizsi Arpège-ben az ismert séftől, Alain Passardtól kapott elegendő kulináris muníciót.

Björn Frantzén a Michelin-csillagos éttermekben szerzett tudásával felvértezve 2008-ban Daniel Lindeberggel együtt nyitotta meg saját éttermét, az azóta híressé és elismertté vált Frantzént. Ráadásul olyan sikerrel, hogy a következő évben vendéglátóhelye megkapta a tekintélyes étteremkalauz első, majd 2010-ben a második csillagát. A tavaly elért harmadik Michelin-csillagig, éttermét a mértékadó angol Restaurant magazin nemzetközi toplistáján az előkelő 12. helyre sorolták, míg őt a svéd ételkritikusok a Séfek séfje címmel jutalmazták.

A svéd séf eddigi életútját most megkoronázta, hogy ő lett The Best Chef Awards 2019 első számú kitüntetettje. A díj értékét növeli, hogy a rá esélyes száz jelöltet előzetesen maguk a séfek választották ki. A százas listára feljutott, összesen 24 országot képviselő séf közül a 2. helyre Joan Roca az El Celler de Can Roca (Girona, Spanyolország) családi étterem séfje került, míg a 3. legjobb a madridi Diverxó-t vezető David Muñoz lett. A 4. Grant Achatz (Alinea – Chicago, USA), 5. Mateu Casañas, Oriol Castro, Eduard Xatruch (Disfrutar – Barcelona, Spanyolország), 6. Virgilio Martínez (Central – Lima, Peru), 7. Mauro Colagreco (Mirazur – Menton, Argentína), 8. René Redzepi (Noma 2.0 – Koppenhága, Dánia), 9. Vlagyimir Mukhin (White Rabbit – Moszkva, Oroszország), 10. Jonnie Boer (De Librije – Zwolle, Hollandia).