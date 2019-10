Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49d57df1-8093-499f-b7e7-fecd644e55a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt felfüggesztette a győri alapszervezet működését is. ","shortLead":"A párt felfüggesztette a győri alapszervezet működését is. ","id":"20191008_jobbik_gyor_ellenzeki_osszefogas_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49d57df1-8093-499f-b7e7-fecd644e55a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f52239-7e88-4f28-9715-930a9abe6015","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_jobbik_gyor_ellenzeki_osszefogas_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 08. 09:58","title":"Elítéli a Jobbik, hogy a győri szervezete kiugrott az ellenzéki összefogásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316893fb-efa9-45e2-b6eb-f29347c140c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába volt egy négyszer olcsóbb ajánlat, két éve a Diákolimpia 2017 Kft. nyerte azon a győri városi pályázaton, amelyet a győri diákolimpia étkeztetési feladataira írtak ki. A cég vezetője és egyben tulajdonosa az a Szabó Ervin, akiről az Index azt állítja, hogy ő tűnt fel a keddi videóban.","shortLead":"Hiába volt egy négyszer olcsóbb ajánlat, két éve a Diákolimpia 2017 Kft. nyerte azon a győri városi pályázaton, amelyet...","id":"20191008_Ujabb_nagy_nyertes_tunt_fel_a_Borkaifele_szexvideon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=316893fb-efa9-45e2-b6eb-f29347c140c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1723470-1ff7-4c7a-8acf-5be7d67c7294","keywords":null,"link":"/kkv/20191008_Ujabb_nagy_nyertes_tunt_fel_a_Borkaifele_szexvideon","timestamp":"2019. október. 08. 16:22","title":"Újabb kérdéseket vet fel egy Borkai-féle szexvideó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960d793d-bae3-4aac-a709-2cafd128356e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szilágyi György szerint a magyar politikatörténet legnagyobb szex- és drogbotrányáról van szó.","shortLead":"Szilágyi György szerint a magyar politikatörténet legnagyobb szex- és drogbotrányáról van szó.","id":"20191008_borkai_zsolt_jobbik_feljelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=960d793d-bae3-4aac-a709-2cafd128356e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934e3ce6-08b3-40ad-8e42-51f3bdbcad87","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_borkai_zsolt_jobbik_feljelentes","timestamp":"2019. október. 08. 16:17","title":"Feljelentést tesz a Jobbik a Borkai-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c699328-9aca-4756-9a6c-29a77afa8bc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz alelnöke ugyan nem tartja helyesnek, amit a győri polgármester cselekedett, de nem hiszi, hogy az ügy miatt ki kellene zárni őt a Fideszből.","shortLead":"A Fidesz alelnöke ugyan nem tartja helyesnek, amit a győri polgármester cselekedett, de nem hiszi, hogy az ügy miatt ki...","id":"20191008_Novak_Katalin_Borkai_Zsolt_nem_viselkedett_peldaertekuen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c699328-9aca-4756-9a6c-29a77afa8bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8a9299-fb57-4dfc-8730-d62318e472e5","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Novak_Katalin_Borkai_Zsolt_nem_viselkedett_peldaertekuen","timestamp":"2019. október. 08. 20:57","title":"Novák Katalin: Borkai Zsolt nem viselkedett példaértékűen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a933dfa2-dbb5-46be-89ed-ec0f86dfe8b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy újságírót nem engedtek be a debreceni menekülttábor területére 2015-ben. Az Emberi Jogok Európai Bírósága újságírói alapvetéseket magyarázva mondta ki, ez jogsértő volt.","shortLead":"Egy újságírót nem engedtek be a debreceni menekülttábor területére 2015-ben. Az Emberi Jogok Európai Bírósága újságírói...","id":"20191008_Strasbourg_jogserto_kizarni_az_ujsagirokat_a_menekulttaborokbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a933dfa2-dbb5-46be-89ed-ec0f86dfe8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc3b4bc-b650-4b37-937f-2ba7f16eb2c5","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Strasbourg_jogserto_kizarni_az_ujsagirokat_a_menekulttaborokbol","timestamp":"2019. október. 08. 13:17","title":"Emberi Jogok Európai Bírósága: Jogsértő kizárni az újságírókat a menekülttáborokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bf03e3-dc5d-49c3-83ea-937b17d76962","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az előkészítést vállaló Visegrádi V4 Detektív Együttműködés nevű szervezet emellett a sport és oktatás területére is átmerészkedne.\r

\r

","shortLead":"Az előkészítést vállaló Visegrádi V4 Detektív Együttműködés nevű szervezet emellett a sport és oktatás területére is...","id":"20191008_Kozos_V4es_torvenyert_emelik_fel_hangukat_a_magannyomozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4bf03e3-dc5d-49c3-83ea-937b17d76962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4b29ce-11d5-4a24-ba20-2b45f5fe4dcf","keywords":null,"link":"/kkv/20191008_Kozos_V4es_torvenyert_emelik_fel_hangukat_a_magannyomozok","timestamp":"2019. október. 08. 05:18","title":"Közös V4-es törvényért emelik fel hangukat a magánnyomozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a32a3d-2842-439b-9e2d-c6bf92e2d03b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törökország az Eufrátesztől keletre akarja végrehajtani hadműveletet a kurd fegyveresek ellen.","shortLead":"Törökország az Eufrátesztől keletre akarja végrehajtani hadműveletet a kurd fegyveresek ellen.","id":"20191009_Bloomberg_a_torok_hadsereg_megindult_EszaknyugatSziriaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5a32a3d-2842-439b-9e2d-c6bf92e2d03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ee511d-b71e-4c0d-9eee-c5ad7a6b3ee7","keywords":null,"link":"/vilag/20191009_Bloomberg_a_torok_hadsereg_megindult_EszaknyugatSziriaba","timestamp":"2019. október. 09. 12:19","title":"Bloomberg: A török hadsereg megindult Északnyugat-Szíriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Január óta nem volt olyan alacsony az infláció, mint most, már az MNB 3 százalékos célja alatt van. Leginkább az üzemanyagok ára esett.","shortLead":"Január óta nem volt olyan alacsony az infláció, mint most, már az MNB 3 százalékos célja alatt van. Leginkább...","id":"20191008_inflacio_arak_dragulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7fa4de-f965-435f-840a-6e7c67a72871","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191008_inflacio_arak_dragulas","timestamp":"2019. október. 08. 09:30","title":"Látványosan lassul az infláció, emiatt maradhat gyenge a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]