[{"available":true,"c_guid":"87a0d0ca-f904-48ef-894c-84f4d5c08132","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igen, a szavazólapot.","shortLead":"Igen, a szavazólapot.","id":"20191013_Tilos_a_szavazolapot_lefotozni__na_mit_fenykepezett_le_Berki_Krisztian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87a0d0ca-f904-48ef-894c-84f4d5c08132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d554ba26-4418-43cc-a545-bd73bf5bda12","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Tilos_a_szavazolapot_lefotozni__na_mit_fenykepezett_le_Berki_Krisztian","timestamp":"2019. október. 13. 12:39","title":"Tilos a szavazólapot lefotózni – na mit fényképezett le Berki Krisztián?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A mentőautó megkülönböztető jelzéssel közlekedett. Sérültek is vannak.","shortLead":"A mentőautó megkülönböztető jelzéssel közlekedett. Sérültek is vannak.","id":"20191013_mentoauto_szemelyauto_nyiregyhaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6818805a-d180-4574-abed-bd41d1576916","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_mentoauto_szemelyauto_nyiregyhaza","timestamp":"2019. október. 13. 21:30","title":"Mentő és személyautó ütközött Nyíregyházán, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b6b3e8-11b2-459a-bca1-8534f36f39b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazatok közel 50 százalékával nyert.","shortLead":"A szavazatok közel 50 százalékával nyert.","id":"20191014_fidesz_molnar_oszkar_edeleny_loj_balazs_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5b6b3e8-11b2-459a-bca1-8534f36f39b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f50e31-3bff-4960-9145-52ecd7b93a8a","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_fidesz_molnar_oszkar_edeleny_loj_balazs_polgarmester","timestamp":"2019. október. 14. 08:56","title":"Magára hagyta a helyi Fidesz-elnök, mégis behúzta Molnár Oszkár Edelényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e7af02-4f06-4fb2-98bb-6e7d3a250852","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az előállított 435 tüntető legtöbbjét néhány órával később elengedték a rendőrök.","shortLead":"Az előállított 435 tüntető legtöbbjét néhány órával később elengedték a rendőrök.","id":"20191013_brusszel_klimavedelem_aktivista_extinction_rebellion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1e7af02-4f06-4fb2-98bb-6e7d3a250852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac55aec7-19de-478c-b3b1-8a566517f9b3","keywords":null,"link":"/elet/20191013_brusszel_klimavedelem_aktivista_extinction_rebellion","timestamp":"2019. október. 13. 18:00","title":"Több száz klímavédelmi aktivistát állítottak elő Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4816852b-c83e-4f32-a302-38304373c04e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan helyeken vesztett a Fidesz vasárnap, ahol senki nem gondolta volna, hogy nem jobboldali győzelem születik majd. Az összefogás matekja kijött, pedig a Fidesz mindent megtett, hogy neki lejtsen a pálya.","shortLead":"Olyan helyeken vesztett a Fidesz vasárnap, ahol senki nem gondolta volna, hogy nem jobboldali győzelem születik majd...","id":"20191013_Tota_W_Ez_bizony_egy_saller_nincs_mit_szepiteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4816852b-c83e-4f32-a302-38304373c04e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562c5d89-5739-4d5a-af48-36f68bde7abc","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Tota_W_Ez_bizony_egy_saller_nincs_mit_szepiteni","timestamp":"2019. október. 13. 23:31","title":"Tóta W.: Ez bizony egy saller, ennyi várost már nem lehet szopatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8ab02c-ec13-47b5-8136-f6d7e71a7aa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A második helyet a szintén budapesti Piarista Gimnázium, a harmadikat pedig a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium és Szakkollégium szerezte meg.","shortLead":"A második helyet a szintén budapesti Piarista Gimnázium, a harmadikat pedig a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei...","id":"20191012_Az_egyhazi_iskolak_rangsorat_a_Deak_Teri_Evangelikus_Gimnazium_vezeti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e8ab02c-ec13-47b5-8136-f6d7e71a7aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408bcbe6-7531-4c91-9c9a-1b2201a15dd1","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Az_egyhazi_iskolak_rangsorat_a_Deak_Teri_Evangelikus_Gimnazium_vezeti","timestamp":"2019. október. 12. 12:25","title":"Az egyházi iskolák rangsorát a Deák Téri Evangélikus Gimnázium vezeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A megyei jogú városokban a Nemzeti Választási Iroda 20.41 órai adatai alapján, a szavazatok 42,17 százalékos országos szintű feldolgozottságánál mutatjuk az első három helyezettet. ","shortLead":"A megyei jogú városokban a Nemzeti Választási Iroda 20.41 órai adatai alapján, a szavazatok 42,17 százalékos országos...","id":"20191013_Itt_vannak_a_megyei_jogu_varosok_reszeredmenyei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c48428-4c3f-48fd-a66e-c76acdc75b8a","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Itt_vannak_a_megyei_jogu_varosok_reszeredmenyei","timestamp":"2019. október. 13. 20:59","title":"Itt vannak a megyei jogú városok részeredményei - Borkai vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edde6d0-eb0d-4586-871a-83852b74d6bc","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Ghost Recon a videojátékok egyik legrégebbi címe, szinte minden évben készül hozzá új rész, egy kicsivel az előzőnél is valósághűbbé téve a virtuális kommandósdit. Az pedig idén valószínűleg a csúcsra ért: a Breakpointban minden korábbinál kegyetlenebb katonák lehetünk, ha nem ragaszkodunk néhány alapfunkcióhoz.","shortLead":"A Ghost Recon a videojátékok egyik legrégebbi címe, szinte minden évben készül hozzá új rész, egy kicsivel az előzőnél...","id":"20191012_ghost_recon_breakpoint_teszt_kritika_videojatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8edde6d0-eb0d-4586-871a-83852b74d6bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf4a066-2224-4806-be9a-db22bf908295","keywords":null,"link":"/tudomany/20191012_ghost_recon_breakpoint_teszt_kritika_videojatek","timestamp":"2019. október. 12. 18:00","title":"Hajdu János beájulna: majdnem valósághű kommandós játék készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]