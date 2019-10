Hosszú Katinka Balázsék reggeli rádióműsorában többek között elmondta, hogy számára úszni könnyebb, mint sétálni, a medencében való lét egyfajta kikapcsolódás is neki. Ez természetesen nem igaz a versenyekre, amelyek végén már fizikai fájdalmat is érez, sőt kiabálni is szokott úszás közben.

Az olimpiai bajnok elárulta azt is, hogy a versenyek előtt az úszóknak már korán le kell jelentkezni, és közvetlenül a rajt előtt össze vannak zárva egy szobában az adott futam résztvevői. Itt már akár meg is kezdődhet a "pszichikai hadviselés", amivel élnek is a profi versenyzők. Hosszú elmesélte, hogy időnként ő is emlékezteti itt az ellenfeleit egy-egy korábbi rossz versenyükre, vagy mond valami mást, hogy kizökkentse riválisait, de olyan is volt, hogy csak beült mögéjük, ezzel is megzavarva őket.

Azt is megerősítette, hogy érmeit nem vitrinben, és nem a falon tartja, hanem egy vödörben. Úgy saccolja, hogy olyan 100-150 érme lehet eddig.

Szóba került az International Swimming League versenysorozat is, ahol, mint csapatkapitány került a Team Iron élére. Ez az újonnan életre hívott versenysorozat arra hivatott, hogy nem csak teljesen független a FINA-tól, de egyedi módon a világ legjobb úszóit teszi csapatokba, ahol nem az országukat, hanem az úszóklubokat képviselik. Hosszú Katinka elárulta, hogy a versenysorozat első idényében 8 csapat mérkőzik meg egymással, ahol fejenként maximum 32 fő szerepelhet 1-1 ilyen klubban.

Az ISL egyébként jövőhéten Magyarországra látogat, de előtte hétvégén Dallasban ugranak medencébe a csapatok.