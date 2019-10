Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"694bab6f-4bca-4071-b626-6519811ccc1c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az olasz-amerikai Fiat-Chrysler fúzióról kezdett tárgyalásokat a francia PSG-csoporttal.\r

","shortLead":"Az olasz-amerikai Fiat-Chrysler fúzióról kezdett tárgyalásokat a francia PSG-csoporttal.\r

","id":"20191030_Uj_autoipari_oriasceg_johet_letre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=694bab6f-4bca-4071-b626-6519811ccc1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008956ba-8a3b-4e03-852c-531522eb820b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_Uj_autoipari_oriasceg_johet_letre","timestamp":"2019. október. 30. 06:18","title":"Új autóipari óriáscég jöhet létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem változtatta meg a győri szavazás végeredményét a Győri Ítélőtábla, így a szex-és korrupciós botrány középpontjába került Borkai Zsolt nyerte a győri önkormányzati választásokat 19 308 szavazattal. Ellenfele, a DK-s Glázer Tímea 18662 vokssal a második lett.","shortLead":"Nem változtatta meg a győri szavazás végeredményét a Győri Ítélőtábla, így a szex-és korrupciós botrány középpontjába...","id":"20191029_borkai_zsolt_gyor_polgarmester_birosag_glazer_timea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"637b0aa5-a154-44c0-bdff-3428c77ba54d","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_borkai_zsolt_gyor_polgarmester_birosag_glazer_timea","timestamp":"2019. október. 29. 21:04","title":"Jogerős: Borkai Zsolt Győr polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f6d842-a71c-46df-a632-415aa43c5fba","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sokan tájékozódnak a közösségi oldalakról, de nem minden hírről tudhatjuk biztosan, hogy igaz-e. A Deutsche Welle megmutatja, hogyan ismerjük fel a különbséget a tényleg fontos információk és az álhírek között. ","shortLead":"Sokan tájékozódnak a közösségi oldalakról, de nem minden hírről tudhatjuk biztosan, hogy igaz-e. A Deutsche Welle...","id":"20191002_Hogyan_ismerjuk_fel_az_alhireket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15f6d842-a71c-46df-a632-415aa43c5fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ec9051-390b-4630-9153-2bfd3fc6f26c","keywords":null,"link":"/360/20191002_Hogyan_ismerjuk_fel_az_alhireket","timestamp":"2019. október. 30. 14:00","title":"Hogyan ismerjük fel az álhíreket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt, a felcsúti vállalkozó másokat is adakozásra buzdított, így időben meglett a pénz a kisfiú kezelésére.","shortLead":"Sőt, a felcsúti vállalkozó másokat is adakozásra buzdított, így időben meglett a pénz a kisfiú kezelésére.","id":"20191031_sma_betegseg_levente_700_millio_meszaros_lorinc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0ccac8-8631-4787-98ed-09ae4478661b","keywords":null,"link":"/elet/20191031_sma_betegseg_levente_700_millio_meszaros_lorinc","timestamp":"2019. október. 31. 15:23","title":"Mészáros megint segített, az SMA-s Leventének is összejött a 700 millió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6f1cc5-aa2b-4cb5-828d-7869fb25168e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191031_Meg_mindig_HVGert_kialtanak_a_Mahiroszlopok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd6f1cc5-aa2b-4cb5-828d-7869fb25168e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0359b0-038b-4d36-b3f2-54b57ec4bd64","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Meg_mindig_HVGert_kialtanak_a_Mahiroszlopok","timestamp":"2019. október. 31. 18:30","title":"Még mindig HVG-ért kiáltanak a Mahir-oszlopok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e12fac-05f9-40b6-b3bf-77c90a281999","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mozgásnak indult az Antarktiszról néhány hete leszakadt hatalmas jégtömb. A kolosszus 90 fokkal elfordult az Európai Űrügynökség (ESA) legújabb műholdfelvételének tanúsága szerint.","shortLead":"Mozgásnak indult az Antarktiszról néhány hete leszakadt hatalmas jégtömb. A kolosszus 90 fokkal elfordult az Európai...","id":"20191029_antarktiszrol_leszakadt_jegtomb_d28_zapfoghegy_mozgasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50e12fac-05f9-40b6-b3bf-77c90a281999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f0e2e9-e958-44d7-9319-aefa5d3aa874","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_antarktiszrol_leszakadt_jegtomb_d28_zapfoghegy_mozgasa","timestamp":"2019. október. 29. 20:03","title":"Ez rosszul hangzik: mozgásnak indult az Antarktiszról leszakadt, 315 milliárd tonnás jégtömb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce249e9-30c0-4604-a2f9-1059e8f559e0","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Az okosadat-használat alapvető fontosságúvá válik, enélkül nem lesz elképzelhető a kockázatelemzés és -kezelés sem. A módszerek azonban nem csak a gazdaságra hatnak, hanem a jövőképünket is átalakítják. A Bisnode tizedik, jubileumi konferenciáján jártunk.","shortLead":"Az okosadat-használat alapvető fontosságúvá válik, enélkül nem lesz elképzelhető a kockázatelemzés és -kezelés sem...","id":"bchbisnode_20191030_Az_adathasznalat_aranykora_mar_itt_van_de_mit_kezdunk_vele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ce249e9-30c0-4604-a2f9-1059e8f559e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9619cd45-8d2c-4581-a948-ad701191ee00","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20191030_Az_adathasznalat_aranykora_mar_itt_van_de_mit_kezdunk_vele","timestamp":"2019. október. 30. 17:30","title":"Az adathasználat aranykora már itt van, de mit kezdünk vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"74613c39-de9b-4980-aeb1-434d28bc281c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az SQ8 eddig sem szenvedett erőhiányban, mostantól azonban kis túlzással élve akár egy hegyet is el lehet vontatni vele.","shortLead":"Az SQ8 eddig sem szenvedett erőhiányban, mostantól azonban kis túlzással élve akár egy hegyet is el lehet vontatni vele.","id":"20191031_520_loeros_dizel_szivet_kapott_az_audi_sq8_divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74613c39-de9b-4980-aeb1-434d28bc281c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e86acecf-80a7-472a-a045-4762a161742f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_520_loeros_dizel_szivet_kapott_az_audi_sq8_divatterepjaro","timestamp":"2019. október. 31. 13:21","title":"520 lóerős dízel szívet kapott az Audi SQ8 divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]