Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rétvári a tízparancsolat kipróbálását ajánlja az ellenzéknek, amely elhallgatja a jó híreket az egészségügyben. Parlamenti nap zajlik.\r

\r

","shortLead":"Rétvári a tízparancsolat kipróbálását ajánlja az ellenzéknek, amely elhallgatja a jó híreket az egészségügyben...","id":"20180924_Retvari_az_ellenzeki_partok_kiadtak_az_utasitast_a_medianak_hogy_mondjanak_rossz_hireket_az_egeszsegugyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c419a075-8bc1-4606-981c-388f37b0b00f","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Retvari_az_ellenzeki_partok_kiadtak_az_utasitast_a_medianak_hogy_mondjanak_rossz_hireket_az_egeszsegugyrol","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:47","title":"Rétvári: Az ellenzéki pártok kiadták az utasítást a médiának, hogy mondjanak rossz híreket az egészségügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae475cb-518c-4e56-b729-29239dd76998","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akármilyen levelezését tette ki az internetre Alan Posener, a konzervatív Die Welt újságírója. Ahogy megjegyzi: még nem kapott külföldi diplomatától olvasói levelet olyan ügyben, amelyben az ország nem is érintett. Szalay-Bobrovniczky Vince épp ezt tette, és hosszú szóváltásba bonyolódott Posenerrel. A német újságíró azt mondja: a levelek nyilvánosságra hozatalának az oka, hogy megmutassa, hogyan gondolkodik a magyar kormány.","shortLead":"Nem akármilyen levelezését tette ki az internetre Alan Posener, a konzervatív Die Welt újságírója. Ahogy megjegyzi: még...","id":"20180925_Magyar_helyettes_allamtitkar_kotott_bele_a_nemet_ujsagiroba_jott_is_a_pofon_postafordultaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ae475cb-518c-4e56-b729-29239dd76998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47dff56-b25c-4b09-84a2-cd5da78d24a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Magyar_helyettes_allamtitkar_kotott_bele_a_nemet_ujsagiroba_jott_is_a_pofon_postafordultaval","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:05","title":"Magyar helyettes államtitkár kötött bele a német újságíróba, jött is a pofon postafordultával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50f7193-cc97-4bff-9978-45ba15208005","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meglepetés Berlinben: a CDU/CSU frakciószövetség tagjai a csoport élére választották Ralph Brinkhaus képviselőt, és ezzel leváltották Angela Merkel régi bizalmasát, Volker Kaudert.","shortLead":"Meglepetés Berlinben: a CDU/CSU frakciószövetség tagjai a csoport élére választották Ralph Brinkhaus képviselőt, és...","id":"20180925_Angela_Merkel_vereseget_szenvedett_a_frakciojaban_a_kancellar_alkonya_elkezdodott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e50f7193-cc97-4bff-9978-45ba15208005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe76301-8518-4412-a2d4-8e40c901e186","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Angela_Merkel_vereseget_szenvedett_a_frakciojaban_a_kancellar_alkonya_elkezdodott","timestamp":"2018. szeptember. 25. 17:03","title":"Angela Merkel vereséget szenvedett a frakciójában, a kancellár alkonya elkezdődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46792f29-929b-4b75-b263-9fef0bfb59f1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Corriere della Sera írta meg elsőként, hogy az amerikai Michael Kors megveszi a híres olasz divatcéget, melyet Gianni Versace 40 évvel ezelőtt hozott létre.","shortLead":"A Corriere della Sera írta meg elsőként, hogy az amerikai Michael Kors megveszi a híres olasz divatcéget, melyet Gianni...","id":"20180924_Egy_birodalom_vege_eladjak_a_Versacet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46792f29-929b-4b75-b263-9fef0bfb59f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c74ae2d-8779-43d2-a1a1-d0f170509ba0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Egy_birodalom_vege_eladjak_a_Versacet","timestamp":"2018. szeptember. 24. 13:54","title":"Egy birodalom vége, eladják a Versacét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48850999-bd5e-4642-a853-75db9c535422","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész végül úgy döntött, nem perel, de azt nem árulta el, hogy melyik zenekarról és dalról van szó. ","shortLead":"A zenész végül úgy döntött, nem perel, de azt nem árulta el, hogy melyik zenekarról és dalról van szó. ","id":"20180924_Ismert_zenekar_nyulta_le_Geszti_Peterek_dalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48850999-bd5e-4642-a853-75db9c535422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7454b304-2e4d-49d2-8a4d-b0cbc6e13012","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_Ismert_zenekar_nyulta_le_Geszti_Peterek_dalat","timestamp":"2018. szeptember. 24. 08:58","title":"Ismert zenekar nyúlta le Geszti Péterék dalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b85465-283b-4e64-8e03-8c9abbfe2d4c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyorsan közeledik a legújabb 3-as BMW (G20-as nemzedék) bemutatkozása, aminek biztos jele, hogy a bajorok szpoiler videókkal jelentkeznek.","shortLead":"Gyorsan közeledik a legújabb 3-as BMW (G20-as nemzedék) bemutatkozása, aminek biztos jele, hogy a bajorok szpoiler...","id":"20180924_bmw_3_as_sorozat_2019_G20","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9b85465-283b-4e64-8e03-8c9abbfe2d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f432d7c0-2f97-4a2c-8ddc-25b5853e4477","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_bmw_3_as_sorozat_2019_G20","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:24","title":"Videó: Itt már meg lehet nézni, milyen lesz a legújabb 3-as BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b497997-f814-4ae1-853d-472967791f77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A budapest repülőtéren rég nem látott vendég fogadja azokat az utasokat, akik ezekben a napokban utaznak a Budapest Airport 2B Termináljáról: egy Malév-festésű Tupoljev Tu-154-es.","shortLead":"A budapest repülőtéren rég nem látott vendég fogadja azokat az utasokat, akik ezekben a napokban utaznak a Budapest...","id":"20180924_budapest_airport_ferihegy_2b_terminal_kulonleges_repulogep_malev_tupoljev_tu_154_utasmolo_utashid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b497997-f814-4ae1-853d-472967791f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdcebb9-6472-4104-971f-15675d1d1365","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_budapest_airport_ferihegy_2b_terminal_kulonleges_repulogep_malev_tupoljev_tu_154_utasmolo_utashid","timestamp":"2018. szeptember. 24. 19:30","title":"Különleges Malév-repülőgép látható most Ferihegyen – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megdőlt a korábbi rekord.","shortLead":"Megdőlt a korábbi rekord.","id":"20180925_Dol_a_penz_a_Manchester_Unitedhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21161a64-27e6-4889-a9c3-b9dd639a9ef4","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Dol_a_penz_a_Manchester_Unitedhoz","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:00","title":"Dől a pénz a Manchester Unitedhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]