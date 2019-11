Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0470ee45-e404-4dbc-9bef-9aa5615133d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanácsadó indult a választáson a Ferencvárosi Lokálpatrióták Egyesület színeiben, de nem jutott be a testületbe.","shortLead":"A tanácsadó indult a választáson a Ferencvárosi Lokálpatrióták Egyesület színeiben, de nem jutott be a testületbe.","id":"20191031_Baranyi_Krisztina_kirugta_Bacskai_tanacsadojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0470ee45-e404-4dbc-9bef-9aa5615133d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461ed1b1-d462-48be-af86-7fe9fdced5f0","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Baranyi_Krisztina_kirugta_Bacskai_tanacsadojat","timestamp":"2019. október. 31. 12:24","title":"Baranyi Krisztina kirúgta Bácskai tanácsadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361d09c1-9669-410c-ae61-6d003c565dcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Halloween alkalmából a Természetvédelmi Világalappal közösen készített interaktív logót a Google, amelyet szokás szerint a kereső főoldalán nyomgatnatnak meg a felhasználók.","shortLead":"Halloween alkalmából a Természetvédelmi Világalappal közösen készített interaktív logót a Google, amelyet szokás...","id":"20191031_halloween_2019_wwf_termeszetvedelmi_vilagalap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=361d09c1-9669-410c-ae61-6d003c565dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ebe645-0e38-4a02-a203-fe86ff5dd1e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_halloween_2019_wwf_termeszetvedelmi_vilagalap","timestamp":"2019. október. 31. 07:03","title":"Miért van ma ez a különös játék a Google főoldalán? És mi köze az állatokhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1072e2-6e03-4f86-9974-fcfd96a9bb4a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ughyt Szaniszló Sándor szocialista politikus győzte le az önkormányzati választásokon.","shortLead":"Ughyt Szaniszló Sándor szocialista politikus győzte le az önkormányzati választásokon.","id":"20191031_ughy_attila_tarlos_istvan_mandatum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db1072e2-6e03-4f86-9974-fcfd96a9bb4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360a19c1-5f68-402d-95a4-213d00c78bde","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_ughy_attila_tarlos_istvan_mandatum","timestamp":"2019. október. 31. 21:11","title":"Ughy Attilához került Tarlós István mandátuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39cb328c-6704-4b44-aafd-8a48029a39a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A panasz szerint a büntetőeljárásról szóló törvény változása miatt nem kaphatott a férfi lehetőséget ügyének felülvizsgálatra.","shortLead":"A panasz szerint a büntetőeljárásról szóló törvény változása miatt nem kaphatott a férfi lehetőséget ügyének...","id":"20191031_Az_Alkotmanybirosaghoz_fordult_a_lugos_tamado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39cb328c-6704-4b44-aafd-8a48029a39a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2761be9-5aec-4a0d-b93a-ba8b73cb6907","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Az_Alkotmanybirosaghoz_fordult_a_lugos_tamado","timestamp":"2019. október. 31. 18:43","title":"Az Alkotmánybírósághoz fordult a lúgos támadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64940c89-51a8-4014-8377-ab985c30b9f3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrfőnök szerint a halálos áldozatok közül sokan a \"civilek közötti összetűzésekben\" vesztették életüket. ","shortLead":"A rendőrfőnök szerint a halálos áldozatok közül sokan a \"civilek közötti összetűzésekben\" vesztették életüket. ","id":"20191031_etiopia_kormanyellenes_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64940c89-51a8-4014-8377-ab985c30b9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b704180e-89d4-4a34-bf5a-3efc47151d8d","keywords":null,"link":"/vilag/20191031_etiopia_kormanyellenes_tuntetes","timestamp":"2019. október. 31. 21:42","title":"81 ember halt meg az etióp kormányellenes tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47d773a2-75a9-4c68-9269-808d50422f3f","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201944_elmulnak_azunnepek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47d773a2-75a9-4c68-9269-808d50422f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb390581-d384-4133-97f4-d54fee5e3192","keywords":null,"link":"/itthon/201944_elmulnak_azunnepek","timestamp":"2019. október. 31. 15:10","title":"Nagy Gábor: Elmúlnak az ünnepek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32ac892-392f-4837-a0d9-1563968418c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsősorban családi használatra termesztette a kábítószert a férfi, de fizetőeszközként is bevetette a házimozi és a fúrógép megszereléséért.","shortLead":"Elsősorban családi használatra termesztette a kábítószert a férfi, de fizetőeszközként is bevetette a házimozi és...","id":"20191031_Ket_foliasatorban_termesztett_fuvet_a_tatabanyai_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c32ac892-392f-4837-a0d9-1563968418c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596418fd-165b-4e4a-bf87-79685b7c95ae","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Ket_foliasatorban_termesztett_fuvet_a_tatabanyai_ferfi","timestamp":"2019. október. 31. 08:38","title":"Két fóliasátorban termesztett füvet a tatabányai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae042ad-df34-4f37-954a-21119c9ae996","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Jól átjön, hogy kinek milyen a személyisége” – mondja a műfaj varázserejéről a 25 éves youtuber, aki az egyik legnépszerűbb vlogger ma Magyarországon, ahol minden negyedik tinédzser influenszerkarrierre vágyik. De mit is jelent a neten felelősséggel élni, és hol vannak önmagunk megosztásának a határai? ","shortLead":"„Jól átjön, hogy kinek milyen a személyisége” – mondja a műfaj varázserejéről a 25 éves youtuber, aki az egyik...","id":"20191031_Viszkok_Fruzsi_Nem_tartom_magam_influenszernek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eae042ad-df34-4f37-954a-21119c9ae996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a58855-49b3-49f2-b2c0-11122b7009c0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191031_Viszkok_Fruzsi_Nem_tartom_magam_influenszernek","timestamp":"2019. október. 31. 12:15","title":"Viszkok Fruzsi: „Nem tartom magam influenszernek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]