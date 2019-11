Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db2f328f-7389-4e84-94eb-dbb6e6984dbd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Albert Einstein és Stephen Hawking munkásságáról szóló dokumentumfilm a két tudós világegyetemről alkotott nézeteit ütközteti.","shortLead":"Az Albert Einstein és Stephen Hawking munkásságáról szóló dokumentumfilm a két tudós világegyetemről alkotott nézeteit...","id":"20191106_einstein_hawking_az_univerzum_mesterei_fekete_lyuk_csillagaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db2f328f-7389-4e84-94eb-dbb6e6984dbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871bdffb-41c1-4a56-b917-25e8644a6612","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_einstein_hawking_az_univerzum_mesterei_fekete_lyuk_csillagaszat","timestamp":"2019. november. 06. 17:03","title":"A fekete lyuk titkáról és az univerzum mestereiről lesz ma este egy izgalmasnak ígérkező műsor a tévében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e31640b-30bf-40a5-a2dd-e64c33e65b16","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először alkalmazták a CRISPR genomszerkesztési módszert daganatos betegségek ellen az Egyesült Államokban. A genetikai olló alkalmazásától az orvostudomány sok területén várnak áttörést, de a konkrét esetben még túl korai megítélni, hogy javítani fogja-e a páciensek túlélési esélyeit – közölték a Pennsylvaniai Egyetem kutatói.","shortLead":"Először alkalmazták a CRISPR genomszerkesztési módszert daganatos betegségek ellen az Egyesült Államokban. A genetikai...","id":"20191107_crispr_genszerkesztes_daganatos_betegseg_kezelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e31640b-30bf-40a5-a2dd-e64c33e65b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b5eeee-e4c2-46fa-90ee-a104ef5c419c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_crispr_genszerkesztes_daganatos_betegseg_kezelese","timestamp":"2019. november. 07. 20:03","title":"Bevetették az orvosok új szuperfegyverét három rákos betegnél az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Politico belenézett a magyar biztosjelölt vagyonnyilatkozatába, amelyben egy érdekes autót is talált. ","shortLead":"A Politico belenézett a magyar biztosjelölt vagyonnyilatkozatába, amelyben egy érdekes autót is talált. ","id":"20191108_Varhelyi_Oliver_biztosjelolt_vagyonnyilatkozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f727b7a-78f7-49eb-a54d-5aefc3e67697","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_Varhelyi_Oliver_biztosjelolt_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2019. november. 08. 10:06","title":"Várhelyi kemény percekre számíthat, ha nem határolódik el Orbántól – mondja egy EP-képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5737d136-eea4-4274-b621-36bf416abf47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orlandói Ignite 2019 konferencián erősítette meg a Microsoft, hogy Linux platformra is elérhető lesz majd az új, Chromium-alapú Edge böngésző.","shortLead":"Az orlandói Ignite 2019 konferencián erősítette meg a Microsoft, hogy Linux platformra is elérhető lesz majd az új...","id":"20191107_microsoft_chromium_alapu_edge_linuxra_megjelenes_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5737d136-eea4-4274-b621-36bf416abf47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4960d6e-d3bb-44e9-a5e7-df6ae54417bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_microsoft_chromium_alapu_edge_linuxra_megjelenes_2020","timestamp":"2019. november. 07. 14:33","title":"Nem csak a Windowst futtatók örülhetnek a Microsoft új Edge böngészőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e645feb-09f4-4b18-8b10-f4aab70583d3","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Az informatikai tudásnál már fontosabb a cégek számára a csapatmunkára, jó kommunikációra való képesség és a komplex problémamegoldó készség. A munkavállalói élmény viszont mindent visz. Két kulcsgondolat az október 22-23-án rendezett Unleash-ről, a HR iparág irányadó konferenciájáról. A párizsi rendezvényen közel ötezer látogató, 250 előadó, 200 kiállító osztotta meg gondolatait és megoldásait a munka jövőjéről.","shortLead":"Az informatikai tudásnál már fontosabb a cégek számára a csapatmunkára, jó kommunikációra való képesség és a komplex...","id":"20191106_Hat_trend__erre_megy_a_munka_vilaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e645feb-09f4-4b18-8b10-f4aab70583d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7255c7-f725-474d-8fa2-64165fe5ff53","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191106_Hat_trend__erre_megy_a_munka_vilaga","timestamp":"2019. november. 07. 16:20","title":"Hat trend - erre megy a munka világa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"414da2df-b4f8-4880-9b14-0e80eb8a2e39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dublinba szervezett koncertet a rapper, de még úgy is kevesen érdeklődtek, hogy Mohamed Fatima is fellépett volna vele.","shortLead":"Dublinba szervezett koncertet a rapper, de még úgy is kevesen érdeklődtek, hogy Mohamed Fatima is fellépett volna vele.","id":"20191108_27_jegyet_adtak_el_Ganxsta_Zolee_koncertjere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=414da2df-b4f8-4880-9b14-0e80eb8a2e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f967ed0a-1a11-4768-bdb2-66418bec3d80","keywords":null,"link":"/kultura/20191108_27_jegyet_adtak_el_Ganxsta_Zolee_koncertjere","timestamp":"2019. november. 08. 12:02","title":"27 jegyet adtak el Ganxsta Zolee koncertjére, így el is marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas színigazgató, színházrendező, író 70 éves volt.","shortLead":"A Kossuth-díjas színigazgató, színházrendező, író 70 éves volt.","id":"20191106_meghalt_karinthy_marton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e27a3f8-ffe7-4274-9a55-762e344f3e78","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_meghalt_karinthy_marton","timestamp":"2019. november. 06. 17:42","title":"Meghalt Karinthy Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9723757-38b9-407e-9365-5c9bfb289601","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazán elegáns autókkal hódít az amerikai piacon a dél-koreai autógyártó, aminek megújult a nagyméretű limuzinja.","shortLead":"Igazán elegáns autókkal hódít az amerikai piacon a dél-koreai autógyártó, aminek megújult a nagyméretű limuzinja.","id":"20191107_Ez_az_igazi_koreai_luxusauto_a_Genesis_G90","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9723757-38b9-407e-9365-5c9bfb289601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69411036-3fbd-4ddc-8f14-16ae942dea0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_Ez_az_igazi_koreai_luxusauto_a_Genesis_G90","timestamp":"2019. november. 07. 14:34","title":"Ez az igazi koreai luxusautó, a Genesis G90","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]