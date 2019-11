Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83639a4e-8c84-45a5-90f1-a682c34077b1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az oroszországi győzelem után most hazai pályán próbált a Ferencváros továbbjutó helyre fellépni, végül meg kellett elégedniük az 1 ponttal.","shortLead":"Az oroszországi győzelem után most hazai pályán próbált a Ferencváros továbbjutó helyre fellépni, végül meg kellett...","id":"20191107_FerencvarosCSZKA_Moszkva__elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83639a4e-8c84-45a5-90f1-a682c34077b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827148c8-57d3-483f-9e34-ceb2127b5be6","keywords":null,"link":"/sport/20191107_FerencvarosCSZKA_Moszkva__elo","timestamp":"2019. november. 07. 21:00","title":"Ferencváros-CSZKA Moszkva 0-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha a dolgozók napi negyedórával többet sétálnának, az akár évente 100 milliárd dollárral (30 ezer milliárd forinttal) is többet hozhatna a világ gazdaságának egy új elemzés szerint.","shortLead":"Ha a dolgozók napi negyedórával többet sétálnának, az akár évente 100 milliárd dollárral (30 ezer milliárd forinttal...","id":"20191108_tobb_seta_egeszseges_eletmod_vilaggazdasag_fellenditese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405e7b73-23fb-4189-a37b-94021e2d92c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_tobb_seta_egeszseges_eletmod_vilaggazdasag_fellenditese","timestamp":"2019. november. 08. 07:33","title":"Tudósok állítják: ha minden dolgozó napi 15 perccel többet sétálna, berobbanna a világgazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88319b7f-11e5-4867-ae59-7852f5bd4983","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Botránnyal indul a közgyűlés megalakulása a győri városházán. 