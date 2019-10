Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e490e6db-7a45-483d-9d34-64dfeafbe6aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A közgyűlés további két új igazgatósági tag érkezéséről is döntött. ","shortLead":"A közgyűlés további két új igazgatósági tag érkezéséről is döntött. ","id":"20191014_bernath_tamas_appeninn_holding_nyrt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e490e6db-7a45-483d-9d34-64dfeafbe6aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12654c78-067e-44ad-9b2b-803c083009c4","keywords":null,"link":"/kkv/20191014_bernath_tamas_appeninn_holding_nyrt","timestamp":"2019. október. 14. 21:26","title":"Egykori OTP-s felsővezető került az Appeninn élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2cd582-d95e-4362-8164-d0585275e5ce","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Lenyűgöző pillanatok.","shortLead":"Lenyűgöző pillanatok.","id":"20191016_Halalra_remulo_mormotara_tamad_egy_roka_az_ev_termeszetfotojan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b2cd582-d95e-4362-8164-d0585275e5ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c4c6ef-a832-4745-8a8c-86527fd5af6c","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Halalra_remulo_mormotara_tamad_egy_roka_az_ev_termeszetfotojan","timestamp":"2019. október. 16. 12:25","title":"Halálra rémülő mormotára támad egy róka az év természetfotóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612714f0-9d95-43b0-9bd3-d019245daeb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Háttér Társaság szerint alkotmányellenes a kormányhivatal döntése.","shortLead":"A Háttér Társaság szerint alkotmányellenes a kormányhivatal döntése.","id":"20191014_Felmillio_forintra_buntette_a_CocaColat_a_kormanyhivatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=612714f0-9d95-43b0-9bd3-d019245daeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e55f54-3782-4ddc-94dd-824fe25fd80b","keywords":null,"link":"/kkv/20191014_Felmillio_forintra_buntette_a_CocaColat_a_kormanyhivatal","timestamp":"2019. október. 14. 21:09","title":"Félmillió forintra büntette a Coca-Colát a kormányhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612cca40-4cf3-4adb-87a1-c3da64791ecf","c_author":"","category":"kultura","description":"A Faithlesstől, Foo Fighterstől a Beatricén és a Daft Punkon át az AC/DC-ig: tizenkét feldolgozásszám került fel legújabb Kerekes Band albumra, a ReWind-re. A hvg.hu-n már meg is hallgathatjuk, hogy szól mindez ethno-funkban.","shortLead":"A Faithlesstől, Foo Fighterstől a Beatricén és a Daft Punkon át az AC/DC-ig: tizenkét feldolgozásszám került fel...","id":"20191015_A_Duft_Punktol_Radics_Belaig__feldolgozaslemezzel_jelentkezett_a_Kerekes_Band","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=612cca40-4cf3-4adb-87a1-c3da64791ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d191d8d-d57c-41c0-ac49-6eec3154852e","keywords":null,"link":"/kultura/20191015_A_Duft_Punktol_Radics_Belaig__feldolgozaslemezzel_jelentkezett_a_Kerekes_Band","timestamp":"2019. október. 15. 11:30","title":"Így szól az AC/DC vagy a Daft Punk ethno-funkban – feldolgozáslemezzel jelentkezett a Kerekes Band","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Datolya, cica és elmélkedő Erdogan is került az albumba.","shortLead":"Datolya, cica és elmélkedő Erdogan is került az albumba.","id":"20191016_orban_viktor_baku_turk_tanacs_foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576e61ab-b90f-4d70-b351-2ae86c860b3d","keywords":null,"link":"/elet/20191016_orban_viktor_baku_turk_tanacs_foto","timestamp":"2019. október. 16. 06:12","title":"\"Keleti partnerség\" - Orbán egy rakás új fotót tett ki a bakui útjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431f8d01-c0e3-4ef9-af46-167d2809cb04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műsorvezető szűkszavú posztban reagált.","shortLead":"A műsorvezető szűkszavú posztban reagált.","id":"20191014_berki_krisztian_karacsony_gergely_fopolgarmester_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=431f8d01-c0e3-4ef9-af46-167d2809cb04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c54c229-52dc-44be-9023-f995502e3dc3","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_berki_krisztian_karacsony_gergely_fopolgarmester_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 15:21","title":"Berki Krisztián is gratulált Karácsonynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző cég szerint már nem működik annyira a kormány dezinformációs kampánya, de aligha vesznek vissza belőle.","shortLead":"A politikai elemző cég szerint már nem működik annyira a kormány dezinformációs kampánya, de aligha vesznek vissza...","id":"20191014_political_capital_elemzes_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf942da2-b1df-4ba4-8fef-cf3e2d5c448a","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_political_capital_elemzes_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 15:04","title":"Political Capital: A valóságtól való teljes elrugaszkodást büntették a választók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b7c372-1d3c-45e9-84b6-29bea1850599","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hatalmas kis hazugságokból ismert színésznő alakítja majd Selina Kyle-t, a DC Comics antihősét.","shortLead":"A Hatalmas kis hazugságokból ismert színésznő alakítja majd Selina Kyle-t, a DC Comics antihősét.","id":"20191015_Zoe_Kravitz_lesz_Macskano_Robert_Pattinson_Batmanje_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54b7c372-1d3c-45e9-84b6-29bea1850599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e51d437-251d-45e5-871d-c36f8c10e909","keywords":null,"link":"/kultura/20191015_Zoe_Kravitz_lesz_Macskano_Robert_Pattinson_Batmanje_mellett","timestamp":"2019. október. 15. 11:27","title":"Zoë Kravitz lesz a Macskanő Robert Pattinson Batmanje mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]