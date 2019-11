Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cb750c0-3497-4ee4-ad37-2d72428bba39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rossz hírt maga Deák Bill Gyula osztotta meg a rajongókkal.","shortLead":"A rossz hírt maga Deák Bill Gyula osztotta meg a rajongókkal.","id":"20191112_Keves_jegy_fogyott_igy_elmarad_a_Bill_es_Hobo_koncert_Pecsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cb750c0-3497-4ee4-ad37-2d72428bba39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860bada4-8bc1-4dad-a543-66c8acd021ca","keywords":null,"link":"/kultura/20191112_Keves_jegy_fogyott_igy_elmarad_a_Bill_es_Hobo_koncert_Pecsen","timestamp":"2019. november. 12. 13:53","title":"Kevés jegy fogyott, így elmarad a Bill és Hobo koncert Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b5574e8-ae55-4f56-869e-458d914f12a4","c_author":"","category":"vilag","description":"Öt hónap után megbukott az EU- illetve Moszkva-párti tömörülésekből álló moldovai kormánykoalíció: a 101 parlamenti képviselői közül 63 szavazta meg a Maia Sandu ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt.\r

","shortLead":"Öt hónap után megbukott az EU- illetve Moszkva-párti tömörülésekből álló moldovai kormánykoalíció: a 101 parlamenti...","id":"20191112_Nem_tartott_sokaig_a_termeszetellenes_moldovai_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b5574e8-ae55-4f56-869e-458d914f12a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e2bfc2-1b11-4700-b89b-b851726e26d9","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_Nem_tartott_sokaig_a_termeszetellenes_moldovai_kormany","timestamp":"2019. november. 12. 17:04","title":"Nem tartott sokáig a „természetellenes” moldovai kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fab9d50-a6cb-427b-ad69-3a752635c419","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A német gazdaság most megúszta a recessziót, de a korábban az egyik húzóerőnek számító autóipar nehéz helyzetben van.","shortLead":"A német gazdaság most megúszta a recessziót, de a korábban az egyik húzóerőnek számító autóipar nehéz helyzetben van.","id":"20191114_Leepitest_es_a_beruhazasok_befagyasztasat_tervezi_a_Mercedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fab9d50-a6cb-427b-ad69-3a752635c419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a0e3b6-1e2a-4503-919b-c3a12131229e","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_Leepitest_es_a_beruhazasok_befagyasztasat_tervezi_a_Mercedes","timestamp":"2019. november. 14. 12:40","title":"Leépítést és a beruházások befagyasztását tervezi a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f0e566-e832-4a6e-9699-f65fbb572876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét párt elítélően nyilatkozott. ","shortLead":"Mindkét párt elítélően nyilatkozott. ","id":"20191112_camara_bereczki_ferenc_jozsefvaros_rasszizmus_fidesz_kdnp_mszp_feljelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98f0e566-e832-4a6e-9699-f65fbb572876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b35dc9-048f-4a8c-b58d-cffe7b6942f4","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_camara_bereczki_ferenc_jozsefvaros_rasszizmus_fidesz_kdnp_mszp_feljelentes","timestamp":"2019. november. 12. 14:25","title":"A Fidesz és az MSZP is megszólalt a rasszista józsefvárosi plakát ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2367542-de36-460e-9c03-bb17cd88afb5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az önkormányzati választás után tartanak a politikai nyomástól a Fideszben, ezért próbálják tovább nehezíteni az ellenzéki képviselők életét a Parlamentben. Ezt mondta Hadházy Ákos a tervezett házszabály-módosításról, amit már Lex Hadházyként emlegetnek. A beszélgetést egyik kollégánk \"zavarta meg\", mikor egy a képviselőtől vett idézetet tartott be elé a felvétel közben. \r

\r

","shortLead":"Az önkormányzati választás után tartanak a politikai nyomástól a Fideszben, ezért próbálják tovább nehezíteni...","id":"20191113_Video_Hadhazy_Akos_kepviselok_buntetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2367542-de36-460e-9c03-bb17cd88afb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02aed92a-364a-412b-b93b-c7215b77a3fb","keywords":null,"link":"/360/20191113_Video_Hadhazy_Akos_kepviselok_buntetese","timestamp":"2019. november. 13. 16:30","title":"Videó: Reagált Hadházy a parlamenti szigorra, közben őt is táblával zavartuk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"82 éves volt.","shortLead":"82 éves volt.","id":"20191113_Meghalt_Kende_Janos_tortenesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e5b791-fea7-4e0a-bc1b-9d746f510fa2","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Meghalt_Kende_Janos_tortenesz","timestamp":"2019. november. 13. 12:25","title":"Meghalt Kende János történész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71dd49f9-89c7-43ed-a8e6-0209361ac0ac","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Olyan még nem volt Magyarországon, mint ami most történik: először mutatnak be VR-filmeket egy fesztiválon. Meg is néztünk néhányat a kínálatból, a kurátorok pedig elárulták nekünk, hogy szerintük van-e jövője a VR szimulátorokra készített dokumentumfilmeknek, lesz-e valaha VR-Oscar, miért nem remekelnek a műfajban a magyarok, és hogy vajon tömegesen menekülünk-e majd VR-szemüveg mögé a valóság elől.","shortLead":"Olyan még nem volt Magyarországon, mint ami most történik: először mutatnak be VR-filmeket egy fesztiválon. Meg is...","id":"20191112_Tobb_orat_is_kepes_vagyok_virtualis_valosagban_tolteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71dd49f9-89c7-43ed-a8e6-0209361ac0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb04a5ab-26f0-41a5-9bcc-f929d1ab9458","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Tobb_orat_is_kepes_vagyok_virtualis_valosagban_tolteni","timestamp":"2019. november. 12. 17:30","title":"„Több órát is képes vagyok virtuális valóságban tölteni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b276a0d5-5a1e-45ab-8062-c1d7a7e8a05d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple végre meghallotta a felhasználók kérését, és újratervezte a Butterfly billentyűzetet, így a 16 colos MacBook Pro már egy új konstrukcióval került a boltokba. De nem ez az egyetlen fontos tulajdonsága.","shortLead":"Az Apple végre meghallotta a felhasználók kérését, és újratervezte a Butterfly billentyűzetet, így a 16 colos MacBook...","id":"20191113_apple_16_colos_macbook_pro_specifikacio_magyar_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b276a0d5-5a1e-45ab-8062-c1d7a7e8a05d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"369e060f-b284-4368-bfcd-267d4a100a8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_apple_16_colos_macbook_pro_specifikacio_magyar_ara","timestamp":"2019. november. 13. 17:33","title":"Bivalyerős processzor, új billentyűzet: itt az Apple új, 16 colos MacBook Prója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]