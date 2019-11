Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4a84097-f5de-4383-b0c7-16478cf7ca04","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A ribóz, a ribonukleinsav alapvető összetevője minden élő sejtben jelen van. Többek között erre bukkantak meteoritokban.","shortLead":"A ribóz, a ribonukleinsav alapvető összetevője minden élő sejtben jelen van. Többek között erre bukkantak meteoritokban.","id":"20191121_Cukrokat_talaltak_meteoritokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4a84097-f5de-4383-b0c7-16478cf7ca04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e3a79a-ff32-4c38-baab-7e35984e4448","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_Cukrokat_talaltak_meteoritokban","timestamp":"2019. november. 21. 17:06","title":"Cukrokat találtak meteoritokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3173594a-a9fc-4f4e-9c6d-fbd83b5f1265","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Eger új polgármestere járt közben az uszodát kereső csapatnak. ","shortLead":"Eger új polgármestere járt közben az uszodát kereső csapatnak. ","id":"20191120_shane_tusup_uszas_edzes_eger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3173594a-a9fc-4f4e-9c6d-fbd83b5f1265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c5a645-2c08-4b54-bcae-56b911d9943d","keywords":null,"link":"/sport/20191120_shane_tusup_uszas_edzes_eger","timestamp":"2019. november. 20. 16:20","title":"Egerbe viszi edzeni úszóit Shane Tusup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d3b623-3e26-4d52-8434-ebcd894ef21c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Cukorral és olajjal sefteltek, adózás nélkül.","shortLead":"Cukorral és olajjal sefteltek, adózás nélkül.","id":"20191122_Egymilliardos_afacsalasert_kaptak_el_egy_not_Pecsett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92d3b623-3e26-4d52-8434-ebcd894ef21c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f07973-99a1-4bc4-8a36-f8d1ac8044de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_Egymilliardos_afacsalasert_kaptak_el_egy_not_Pecsett","timestamp":"2019. november. 22. 11:55","title":"Egymilliárdos áfacsalásért kaptak el egy nőt Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df26137-d11f-4aab-8a15-aaead14467d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Máltai központú, de magyar vezetésű cég szerezte meg a plázát. ","shortLead":"Máltai központú, de magyar vezetésű cég szerezte meg a plázát. ","id":"20191121_Uj_tulajdonosa_van_a_KOKI_Terminalnak_rogton_fel_is_ujitja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4df26137-d11f-4aab-8a15-aaead14467d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dfb863-85d5-44ad-9c49-44c042c96db1","keywords":null,"link":"/kkv/20191121_Uj_tulajdonosa_van_a_KOKI_Terminalnak_rogton_fel_is_ujitja","timestamp":"2019. november. 21. 08:54","title":"Új tulajdonosa van a Köki Terminálnak, rögtön fel is újítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afeb18cd-72e2-464d-8459-f1d491aaff9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Judit igazságügyi miniszter, Polt Péter legfőbb ügyész és Répássy Árpád, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese közös sajtótájékoztatón jelentette be az ügyészek és bírók béremelését.","shortLead":"Varga Judit igazságügyi miniszter, Polt Péter legfőbb ügyész és Répássy Árpád, az Országos Bírósági Hivatal...","id":"20191120_ugyeszek_birok_beremeles_varga_judit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afeb18cd-72e2-464d-8459-f1d491aaff9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e21c8c6-b733-4e8d-bcf2-d6d6da5c02ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_ugyeszek_birok_beremeles_varga_judit","timestamp":"2019. november. 20. 17:02","title":"Bejelentették az ügyészek és a bírók béremelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df12007-9af4-4fe4-abd4-a66393970d08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizenöt gyerek érkezett az őszi szünet egyik délelőttjén a SignAll Technologies bázisára, hogy teszteljék a siketek és hallók egymás közti, zökkenőmentes kommunikációját forradalmasítani készülő, magyar fejlesztésű technológiát – adta hírül a vállalkozás. A jelnyelvet valós időben angolra fordítani képes mesterséges intelligencián alapuló technológia gyakorlatilag készen áll.","shortLead":"Tizenöt gyerek érkezett az őszi szünet egyik délelőttjén a SignAll Technologies bázisára, hogy teszteljék a siketek és...","id":"20191120_signall_learn_asl_jelnyelv_tanito_fordito_technologia_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4df12007-9af4-4fe4-abd4-a66393970d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a26193b-2460-4cc1-bbed-5a2f92026269","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_signall_learn_asl_jelnyelv_tanito_fordito_technologia_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. november. 20. 13:33","title":"15 gyerek már kipróbálhatta a menő magyar technológiát, amely valós időben fordítja a jelnyelvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d2a40b-3524-41b0-8baf-9b2106a9b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány mindent megtett azért, hogy elkerülje a blamát, de a Kúria döntése után már nem maradt más hátra, ki kell tenni a bocsánatkérést a Kormany.hu-ra a 2017-es nemzeti konzultációban szereplő valótlanságról.\r

\r

","shortLead":"A kormány mindent megtett azért, hogy elkerülje a blamát, de a Kúria döntése után már nem maradt más hátra, ki kell...","id":"20191120_magyar_helsinki_bizottsag_nemzeti_konzultacio_bocsanatkeres_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0d2a40b-3524-41b0-8baf-9b2106a9b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5e159f-b2de-4eab-941d-996b508ea459","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_magyar_helsinki_bizottsag_nemzeti_konzultacio_bocsanatkeres_kormany","timestamp":"2019. november. 20. 12:53","title":"A Kúria is kimondta, a kormánynak 30 napon át kell az oldalán bocsánatot kérnie a Helsinki Bizottságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fővárosban két kerületben van csak 500 ezer forint alatt az új lakások átlagos négyzetméterára. ","shortLead":"A fővárosban két kerületben van csak 500 ezer forint alatt az új lakások átlagos négyzetméterára. ","id":"20191121_Ezekben_a_budapesti_keruletekben_vannak_a_legolcsobb_uj_lakasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed32ec2-e136-458f-8e1b-4684c7970d5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Ezekben_a_budapesti_keruletekben_vannak_a_legolcsobb_uj_lakasok","timestamp":"2019. november. 21. 08:20","title":"Ezekben a budapesti kerületekben vannak a legolcsóbb új lakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]