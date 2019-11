Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f769dbfe-28a1-4783-bd8f-70ce34b8460b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már Magyarországon is elérhető a G-osztály különleges kivitelű, limitált szériás változata. ","shortLead":"Már Magyarországon is elérhető a G-osztály különleges kivitelű, limitált szériás változata. ","id":"20191114_erosebb_az_idonel_hazankban_a_40_szulinapos_jubileumi_mercedes_gosztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f769dbfe-28a1-4783-bd8f-70ce34b8460b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6579702-6742-4c22-8d47-bf6db1e0d0f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_erosebb_az_idonel_hazankban_a_40_szulinapos_jubileumi_mercedes_gosztaly","timestamp":"2019. november. 14. 07:59","title":"Erősebb az időnél: hazánkban a 40. szülinapos jubileumi G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0876f6d-6fc8-4fef-9507-28bcf15eed8b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nitrogénszennyezés csökkentése érdekében országosan legfeljebb óránként 100 kilométerre csökkenti a gépjárművek legnagyobb megengedett sebességét Hollandia – jelentette be Mark Rutte miniszterelnök szerdán.","shortLead":"Nitrogénszennyezés csökkentése érdekében országosan legfeljebb óránként 100 kilométerre csökkenti a gépjárművek...","id":"20191113_Felejtse_el_a_szaguldozast_Hollandiaban_drasztikusan_csokkentettek_a_sebesseghatart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0876f6d-6fc8-4fef-9507-28bcf15eed8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc66d14-cc06-41c1-9e05-e2bd4e2e4948","keywords":null,"link":"/vilag/20191113_Felejtse_el_a_szaguldozast_Hollandiaban_drasztikusan_csokkentettek_a_sebesseghatart","timestamp":"2019. november. 13. 18:55","title":"Felejtse el a száguldozást Hollandiában, drasztikusan csökkentették a sebességhatárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc847b5d-323c-4ea8-9d2c-420c247805a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interjút adott a 24.hu-nak Bödőcs Tibor, amelyben beszélt többek között a Drakulics elvtársról és a Meg se kínáltak című új könyvéről is. Orbán Viktor és a foci kapcsolatának kielemzését pedig pszichiáterekre bízná. ","shortLead":"Interjút adott a 24.hu-nak Bödőcs Tibor, amelyben beszélt többek között a Drakulics elvtársról és a Meg se kínáltak...","id":"20191115_Bodocs_Tibor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc847b5d-323c-4ea8-9d2c-420c247805a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dac12a7-f60e-4b8c-b628-fcd21822d4e3","keywords":null,"link":"/kultura/20191115_Bodocs_Tibor","timestamp":"2019. november. 15. 16:36","title":"Bödőcs Tibor: A Gazda varacskos Maradonaként berúgja a Karmelita erkélyéről a stadionba a labdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d68be4-dff9-4da4-8815-a479b0b6b5fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gazdasági elemzőket lepipáló kommentár a kormánypárttól.","shortLead":"Gazdasági elemzőket lepipáló kommentár a kormánypárttól.","id":"20191114_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_Fidesznek_tenyleg_mindenrol_az_jut_eszebe_Gyurcsany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8d68be4-dff9-4da4-8815-a479b0b6b5fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0518f35-ff06-4255-a47f-d4961db10016","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_Fidesznek_tenyleg_mindenrol_az_jut_eszebe_Gyurcsany","timestamp":"2019. november. 14. 12:29","title":"Itt a bizonyíték, hogy a Fidesznek tényleg mindenről az jut eszébe: Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278992d8-0d1f-4903-bb72-89935f5f31c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Marshall-szigetekhez tartozó Runit-szigeten van egy betonkupola, ami a hidegháborús amerikai atomrobbantások szennyezett hulladékát őrzi – de lehet, hogy már nem sokáig.","shortLead":"A Marshall-szigetekhez tartozó Runit-szigeten van egy betonkupola, ami a hidegháborús amerikai atomrobbantások...","id":"20191113_globalis_felmelegedes_runit_sziget_atomtemeto_runit_kupola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=278992d8-0d1f-4903-bb72-89935f5f31c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e260a3-7eea-4bf1-a812-5f05b1ce1724","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_globalis_felmelegedes_runit_sziget_atomtemeto_runit_kupola","timestamp":"2019. november. 13. 20:03","title":"Felnyithatja az amerikai atomtemetőt a globális felmelegedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d676551-c3f5-4c60-bed5-11f3d46abde0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eredetileg az Ultima Thule nevet adták a kutatók a 2014-ben felfedezett, hóember alakú kisbolygónak, de azt néhány napja inkább megváltoztatták.","shortLead":"Eredetileg az Ultima Thule nevet adták a kutatók a 2014-ben felfedezett, hóember alakú kisbolygónak, de azt néhány...","id":"20191114_nacik_thule_tarsasag_ultima_thule_kisbolygo_aszteroida_arrokoth","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d676551-c3f5-4c60-bed5-11f3d46abde0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6f44ee-5687-447b-bbdc-deee9a4d7488","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_nacik_thule_tarsasag_ultima_thule_kisbolygo_aszteroida_arrokoth","timestamp":"2019. november. 14. 11:03","title":"A nácik miatt kellett átnevezni egy égitestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d507915-c5d3-42a8-8c86-e252e33217c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utca egyik fele Szigetszentmiklóshoz tartozik, a lakók attól tartanak, hogy nem fognak tudni kihajtani az utcára, ha befejeződik az útfelújítás. ","shortLead":"Az utca egyik fele Szigetszentmiklóshoz tartozik, a lakók attól tartanak, hogy nem fognak tudni kihajtani az utcára, ha...","id":"20191114_Csak_az_utca_egyik_felet_csinaljak_meg_Csepel_hataraban_haborognak_a_lakok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d507915-c5d3-42a8-8c86-e252e33217c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5c01a4-aee3-463f-b8b8-8c9663ae44bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_Csak_az_utca_egyik_felet_csinaljak_meg_Csepel_hataraban_haborognak_a_lakok","timestamp":"2019. november. 14. 20:16","title":"Csak az utca egyik felét csinálják meg Csepel határában, háborognak a lakók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc borzalmasan lefogyott német juhászkutyát mentettek ki egy pécsi tenyésztőtől, amelynek a telepét a Nébih bezárta. A fajtamentők csak horrortanyaként emlegetik a helyet.","shortLead":"Nyolc borzalmasan lefogyott német juhászkutyát mentettek ki egy pécsi tenyésztőtől, amelynek a telepét a Nébih bezárta...","id":"20191114_Csontsovany_kutyakat_mentettek_ki_Pecsen_egy_tenyesztotol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbc354c-ffd7-4fb2-b409-73abd8481d29","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Csontsovany_kutyakat_mentettek_ki_Pecsen_egy_tenyesztotol","timestamp":"2019. november. 14. 07:41","title":"Csontsovány kutyákat mentettek ki Pécsen egy neves tenyésztőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]