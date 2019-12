Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"deefe6ac-8bf7-4695-a75a-cfd81eb31e90","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ryugu változatos geológiai történetére világítanak rá a kisbolygó becsapódási kráterei, melyekről a Hajabusza-2 japán űrszonda gyűjtött adatokat.","shortLead":"A Ryugu változatos geológiai történetére világítanak rá a kisbolygó becsapódási kráterei, melyekről a Hajabusza-2 japán...","id":"20191130_ryugu_kisbolygo_aszteroida_adatok_hajabusza_2_urszonda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deefe6ac-8bf7-4695-a75a-cfd81eb31e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e110b1cf-ac17-4055-84ef-4d187527c465","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_ryugu_kisbolygo_aszteroida_adatok_hajabusza_2_urszonda","timestamp":"2019. november. 30. 15:03","title":"77 krátert találtak a 900 méteres Ryugu aszteroida felszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1c8e41-be65-45ef-9922-f2ad13e42467","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Izrael képtelen kormányt alakítani, így harmadszor is választást tarthatnak, miközben vádat emeltek Netanjahu ellen. A belpolitikai káosszal párhuzamosan nőtt a háború veszélye Iránnal.","shortLead":"Izrael képtelen kormányt alakítani, így harmadszor is választást tarthatnak, miközben vádat emeltek Netanjahu ellen...","id":"201948__izraeli_politikai_valsag__vademeles__irani_fenyegetes__ismeretlen_vizeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc1c8e41-be65-45ef-9922-f2ad13e42467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6990ddee-b5e8-4afc-86af-0d13295afa9e","keywords":null,"link":"/360/201948__izraeli_politikai_valsag__vademeles__irani_fenyegetes__ismeretlen_vizeken","timestamp":"2019. november. 30. 16:00","title":"A vád alatt álló Netanjahu kapaszkodik a hatalomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2750e73c-2b67-4077-a39b-37b69f5b52ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terrorcselekményért elítélt férfi követett el pénteken London belvárosában késeléses merényletet, amelyben ketten meghaltak.","shortLead":"Terrorcselekményért elítélt férfi követett el pénteken London belvárosában késeléses merényletet, amelyben ketten...","id":"20191130_Megneveztek_a_londoni_merenylot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2750e73c-2b67-4077-a39b-37b69f5b52ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02888a70-38f5-4bee-a9d7-ec87bb02683d","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Megneveztek_a_londoni_merenylot","timestamp":"2019. november. 30. 08:04","title":"Megnevezték a londoni merénylőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06267243-4233-4f5a-961c-af7a789f8849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdekes fotó jelent meg a kormányfő Facebook-oldalán: Orbán Viktor HVG-t olvas.","shortLead":"Érdekes fotó jelent meg a kormányfő Facebook-oldalán: Orbán Viktor HVG-t olvas.","id":"20191129_orban_viktor_hvg_matrai_eromu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06267243-4233-4f5a-961c-af7a789f8849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cf8b0b-3a30-43e2-8a37-b5b0c2a260fd","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_orban_viktor_hvg_matrai_eromu","timestamp":"2019. november. 29. 18:38","title":"Orbán Viktor elolvasta a HVG Mátrai Erőműről szóló sztoriját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","shortLead":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","id":"201948__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__az_igentol_anemig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44956ee-f3a4-44c0-a63d-5e6f09b1945c","keywords":null,"link":"/360/201948__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__az_igentol_anemig","timestamp":"2019. december. 01. 13:00","title":"HVG 40 – Magyar miniszter fürdőnadrágban? Ez már történelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a6f2aa-4d95-4bf5-8c73-59e5b27fb1db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz képviselője elemezte az önkormányzati választást a Fidelitas tisztújításán, amikor erről beszélt.","shortLead":"A Fidesz képviselője elemezte az önkormányzati választást a Fidelitas tisztújításán, amikor erről beszélt.","id":"20191130_Kosa_A_zsidoknak_lehet_meg_jol_is_esett_a_nyilasokra_szavazni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59a6f2aa-4d95-4bf5-8c73-59e5b27fb1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b29381-f1bb-4670-8a94-1718578e7b26","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Kosa_A_zsidoknak_lehet_meg_jol_is_esett_a_nyilasokra_szavazni","timestamp":"2019. november. 30. 16:49","title":"Kósa: A zsidóknak lehet, még jól is esett a nyilasokra szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d734e61-b26a-419f-870f-15c7bb8fd117","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Kormányforrásokból származó péntek esti brit médiaértesülés szerint két halálos áldozata van a London belvárosában elkövetett késeléses terrortámadásnak.","shortLead":"Kormányforrásokból származó péntek esti brit médiaértesülés szerint két halálos áldozata van a London belvárosában...","id":"20191129_Ket_halalos_aldozata_van_a_londoni_keseleses_tamadasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d734e61-b26a-419f-870f-15c7bb8fd117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976f2539-e7f9-4061-81ac-921d92510851","keywords":null,"link":"/vilag/20191129_Ket_halalos_aldozata_van_a_londoni_keseleses_tamadasnak","timestamp":"2019. november. 29. 21:13","title":"Két halálos áldozata van a londoni késeléses támadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce488941-ede1-4485-b1ff-18ded81c9a17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csokit evett, ezért kellett leszállnia egy utasnak a villamosról Budapesten, de előtte még jókora balhé kerekedett.","shortLead":"Csokit evett, ezért kellett leszállnia egy utasnak a villamosról Budapesten, de előtte még jókora balhé kerekedett.","id":"20191130_Egy_csoki_miatt_veszekedett_egy_BKKellenor_es_egy_utas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce488941-ede1-4485-b1ff-18ded81c9a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2193cae2-0dde-4ad6-b1d6-0d3ee86ea583","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Egy_csoki_miatt_veszekedett_egy_BKKellenor_es_egy_utas","timestamp":"2019. november. 30. 20:27","title":"Egy csoki miatt veszekedett egy BKK-ellenőr és egy utas a villamoson - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]