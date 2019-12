Orbán Viktor jelenti: esik a hó

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"187d68f5-ecf4-4264-807b-04b7c12438e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"20 tonnányi földet mozgathattak meg azok, akik alagutat ástak a magyar határkerítés alatt Szerbia felől. A legalább egy hónapig tartó munka senkinek sem tűnt fel menet közben.","shortLead":"20 tonnányi földet mozgathattak meg azok, akik alagutat ástak a magyar határkerítés alatt Szerbia felől. A legalább...","id":"20191201_alagut_hatarkerites_szerb_magyar_hatar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=187d68f5-ecf4-4264-807b-04b7c12438e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdf531a-d7ad-4345-a318-a2273568bca1","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_alagut_hatarkerites_szerb_magyar_hatar","timestamp":"2019. december. 01. 20:15","title":"Gyalogsági ásóval vagy homokozólapáttal cselezték ki a határkerítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e4e5ed-6b91-417d-b15c-af17f78a7988","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Már indult fogyasztóvédelmi eljárás a novemberi ellenőrzések alapján a webáruházak megtévesztő hirdetései miatt, emellett az árképzésnél is előfordultak hiányosságok - mondta a Magyar Nemzetnek Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára az elmúlt hétvégén lezajlott black friday akciós kampány tapasztalatairól.","shortLead":"Már indult fogyasztóvédelmi eljárás a novemberi ellenőrzések alapján a webáruházak megtévesztő hirdetései miatt...","id":"20191202_Eljarasok_indultak_a_black_fridayes_atveresek_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46e4e5ed-6b91-417d-b15c-af17f78a7988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1823fb-a93b-478b-93e1-fa36ccbb7520","keywords":null,"link":"/kkv/20191202_Eljarasok_indultak_a_black_fridayes_atveresek_miatt","timestamp":"2019. december. 02. 09:14","title":"Eljárások indultak a black fridayes átverések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5c8dd7-d72a-4f15-a206-9a4a4c1537ec","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A pápai önkormányzat jogerős ítélettel behajthatja a holokauszt áldozatainak emlékére készült kiállítás készítőjétől az 5 millió forintos kötbért.","shortLead":"A pápai önkormányzat jogerős ítélettel behajthatja a holokauszt áldozatainak emlékére készült kiállítás készítőjétől...","id":"201948__elfeledett_szomszedaink__szolidaritas__perben_haragban__keptelen_tortenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec5c8dd7-d72a-4f15-a206-9a4a4c1537ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7005ff44-d0cf-4503-b6e1-462e471ac4cf","keywords":null,"link":"/360/201948__elfeledett_szomszedaink__szolidaritas__perben_haragban__keptelen_tortenet","timestamp":"2019. december. 02. 07:00","title":"Zajos siker volt a holokauszt-kiállítás, milliókat kell fizetnie a rendezőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","shortLead":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","id":"201948__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__az_igentol_anemig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44956ee-f3a4-44c0-a63d-5e6f09b1945c","keywords":null,"link":"/360/201948__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__az_igentol_anemig","timestamp":"2019. december. 01. 13:00","title":"HVG 40 – Magyar miniszter fürdőnadrágban? Ez már történelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab4bd7a0-a873-4cad-85c0-1de59c78d9e8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A torna győztese kijut a tokiói olimpiára.","shortLead":"A torna győztese kijut a tokiói olimpiára.","id":"20191130_Folenyes_gyozelemmel_kezdett_a_noi_kezilabda_valogatott_a_vbn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab4bd7a0-a873-4cad-85c0-1de59c78d9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2050104b-abe7-4935-83b6-8a950a629c0c","keywords":null,"link":"/sport/20191130_Folenyes_gyozelemmel_kezdett_a_noi_kezilabda_valogatott_a_vbn","timestamp":"2019. november. 30. 12:15","title":"Fölényes győzelemmel kezdett a női kézilabda válogatott a vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d7496c-b658-42ff-969f-677b2a820137","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rendhagyó módon csupán egyhetes üléssel folytatja munkáját az Országgyűlés. A képviselők hétfőn a kormány tagjait interpellálhatják, majd kedden tizennyolc előterjesztésről dönthetnek.\r

","shortLead":"Rendhagyó módon csupán egyhetes üléssel folytatja munkáját az Országgyűlés. A képviselők hétfőn a kormány tagjait...","id":"20191201_parlament_orszaggyules_oszi_ulesszak_kepviselo_eskutetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45d7496c-b658-42ff-969f-677b2a820137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec8949f-e4d4-4a8c-b67b-5f904e815265","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_parlament_orszaggyules_oszi_ulesszak_kepviselo_eskutetel","timestamp":"2019. december. 01. 19:46","title":"Két új képviselő esküszik fel hétfőn a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"518acf83-4dc7-49bb-8375-a27d9524847b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Húszéves fegyházbüntetés fenyegeti a 73 éves Bruce Bagley-t, mert a New Yorki korrupcióellenes ügyészség azzal vádolja, hogy a Miamiban oktató professzor dollármilliókat mosott tisztára Svájcban és az Egyesült Arab Emirátusokban. ","shortLead":"Húszéves fegyházbüntetés fenyegeti a 73 éves Bruce Bagley-t, mert a New Yorki korrupcióellenes ügyészség azzal vádolja...","id":"20191201_Aki_nem_csak_oktatta_penzt_mosott_a_penzmosast_tanito_professzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=518acf83-4dc7-49bb-8375-a27d9524847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a7c51e-0a52-45ea-8b7b-259e5faf4f3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_Aki_nem_csak_oktatta_penzt_mosott_a_penzmosast_tanito_professzor","timestamp":"2019. december. 01. 07:20","title":"Aki nem csak oktatta: pénzt mosott a pénzmosást tanító professzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A petíciót elindító gyógypedagógus szerint valóságos roham indult a kérelmekért. ","shortLead":"A petíciót elindító gyógypedagógus szerint valóságos roham indult a kérelmekért. ","id":"20191201_Nyilt_levelben_tiltakoznak_a_kotelezo_iskolaerettsegi_szabalyozas_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af40c011-ac25-46ae-9f8b-667cbf67acc3","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Nyilt_levelben_tiltakoznak_a_kotelezo_iskolaerettsegi_szabalyozas_ellen","timestamp":"2019. december. 01. 20:22","title":"Nyílt levélben tiltakoznak a kötelező iskolaérettségi szabályozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]