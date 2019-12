Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64e52316-b8ab-4f36-9391-4c2532f8ef23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tízezrek vonultak utcára Berlinben és Párizsban is a héten. A németeknek az új zöldintézkedés, a franciáknak a túlszabályozottság fáj. ","shortLead":"Tízezrek vonultak utcára Berlinben és Párizsban is a héten. A németeknek az új zöldintézkedés, a franciáknak...","id":"20191130_Tobb_ezer_traktor_vonult_Berlin_es_Parizs_utcaira_a_zoldintezkedesek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64e52316-b8ab-4f36-9391-4c2532f8ef23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b33ef55-cdf9-436d-b3dc-2c0f87ed5bb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Tobb_ezer_traktor_vonult_Berlin_es_Parizs_utcaira_a_zoldintezkedesek_miatt","timestamp":"2019. november. 30. 11:45","title":"Több ezer traktor vonult Berlin és Párizs utcáira a zöldintézkedések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649945df-b168-4d43-98d7-4cc32388c9c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sürgősséggel felülvizsgálja brit kormány a súlyos bűncselekményekért elítéltek próbaidős szabadlábra helyezésének szabályozását. Kiderült ugyanis, hogy a pénteki, londoni késeléses terrortámadás tettesét terrorcselekmények előkészülete miatt korábban 16 év börtönbüntetésre ítélték, nyolc év után azonban szabadult.\r

\r

","shortLead":"Sürgősséggel felülvizsgálja brit kormány a súlyos bűncselekményekért elítéltek próbaidős szabadlábra helyezésének...","id":"20191201_Felulvizsgalja_a_brit_kormany_a_probaidos_szabadlabra_helyezes_szabalyozasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=649945df-b168-4d43-98d7-4cc32388c9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c917f51e-78f5-4543-9f63-e5b1d34813b7","keywords":null,"link":"/vilag/20191201_Felulvizsgalja_a_brit_kormany_a_probaidos_szabadlabra_helyezes_szabalyozasat","timestamp":"2019. december. 01. 12:16","title":"Szigorítana a brit kormány a londoni terrortámadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6997d1-184e-4f02-8c6e-14f15d7825e0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szívelégtelenség kezelésére szolgáló új módszert fejlesztettek ki az Oszakai Egyetem kutatói, remélve, hogy az eljárás, amely során őssejteket juttatnak közvetlenül a szív felszínére, 3-5 éven belül elérhető lesz a páciensek számára.","shortLead":"A szívelégtelenség kezelésére szolgáló új módszert fejlesztettek ki az Oszakai Egyetem kutatói, remélve...","id":"20191201_szivelegtelenseg_kezelese_ossejtpermet_iszkemias_kardiomiopatia_japan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f6997d1-184e-4f02-8c6e-14f15d7825e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc63343-2916-4b2b-ba8e-8c2a19aef815","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_szivelegtelenseg_kezelese_ossejtpermet_iszkemias_kardiomiopatia_japan","timestamp":"2019. december. 01. 20:03","title":"Pár másodperc az egész: műtét közben rápermetezik a szívre, jobban gyógyul a beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Áll a forgalom az M3-as autópályán Nyíregyháza felé, mert Kál térségében több gépkocsi karambolozott - közölte az Útinform szombat délben a honlapján.","shortLead":"Áll a forgalom az M3-as autópályán Nyíregyháza felé, mert Kál térségében több gépkocsi karambolozott - közölte...","id":"20191130_Sulyos_baleset_az_M3ason_all_a_sztrada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b6db70-473f-4ae5-9ec6-b03c46b622d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191130_Sulyos_baleset_az_M3ason_all_a_sztrada","timestamp":"2019. november. 30. 12:51","title":"Súlyos baleset az M3-ason, áll a sztráda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b51af81-7351-4200-a89e-e8dc7447f8d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába a több mint 5 évtizedes kor, ez a Pullman még 2019-ben is abszolút tekintélyt parancsoló.","shortLead":"Hiába a több mint 5 évtizedes kor, ez a Pullman még 2019-ben is abszolút tekintélyt parancsoló.","id":"20191128_52_eves_fekete_diktatormercedes_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b51af81-7351-4200-a89e-e8dc7447f8d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c3e7f7-9ef7-4dfe-9a6e-7e49d87e08ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_52_eves_fekete_diktatormercedes_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2019. december. 02. 06:41","title":"52 éves fekete diktátor-Mercedes keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4d8f1f-64bd-42d4-92c2-9b47bf36471c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Varjas Sarolta ezúttal több befektetővel állt össze. ","shortLead":"Varjas Sarolta ezúttal több befektetővel állt össze. ","id":"201948_hamptons_2020_a_milliardosno_vagyonkezeloje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d4d8f1f-64bd-42d4-92c2-9b47bf36471c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c532d8-78cd-44fb-a8fc-b0548714614e","keywords":null,"link":"/360/201948_hamptons_2020_a_milliardosno_vagyonkezeloje","timestamp":"2019. december. 01. 09:00","title":"Vagyonkezelőt alapított a borászatával ismertté vált milliárdosnő ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f291dc-a764-43c0-9468-0948d506a10b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány az utolsó pillanatban 5 évvel eltolta a vonaton utazók egyes jogainak érvényesítési lehetőségét. ","shortLead":"A kormány az utolsó pillanatban 5 évvel eltolta a vonaton utazók egyes jogainak érvényesítési lehetőségét. ","id":"20191201_Kitoltak_a_vonatozokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4f291dc-a764-43c0-9468-0948d506a10b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"293f5412-e1e7-44ad-859a-63eb040448df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_Kitoltak_a_vonatozokkal","timestamp":"2019. december. 01. 13:55","title":"Kitolt a kormány a vonatozókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8be623-f521-4a5c-9abf-9061ac8b0292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke az országos tanársztrájkot sem tartotta kizártnak.","shortLead":"A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke az országos tanársztrájkot sem tartotta kizártnak.","id":"20191130_Ujabb_latvanyos_akciora_keszulnek_a_tanarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af8be623-f521-4a5c-9abf-9061ac8b0292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc63e225-9529-4960-9d17-abbaa18fc982","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Ujabb_latvanyos_akciora_keszulnek_a_tanarok","timestamp":"2019. november. 30. 15:08","title":"A tiltakozás újabb jele: fekete esernyőt nyitnak az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]