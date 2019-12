Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb állami megrendeléshez jutott a 4iG, terméktámogatást fognak nyújtani a NAV-nak.","shortLead":"Újabb állami megrendeléshez jutott a 4iG, terméktámogatást fognak nyújtani a NAV-nak.","id":"20191206_Az_adohivatal_egymilliard_forintot_fizet_Meszaros_Lorinc_exjobkkeze_cegenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a2e349-235e-4dbb-b3d2-e3fb6bba344b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_Az_adohivatal_egymilliard_forintot_fizet_Meszaros_Lorinc_exjobkkeze_cegenek","timestamp":"2019. december. 06. 16:36","title":"Az adóhivatal egymilliárd forintot fizet Mészáros Lőrinc volt jobbkeze cégének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a77ed26-62e3-41ef-9ce2-928b97ce484b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A népegészségügyi termékadó sok kritika érte, a kormány mégis további termékekre vetné ki. Az Agrárminisztérium államtitkára nem ért egyet ezzel az iránnyal. ","shortLead":"A népegészségügyi termékadó sok kritika érte, a kormány mégis további termékekre vetné ki. Az Agrárminisztérium...","id":"20191205_Zsigo_Robert_Nem_biztos_hogy_a_legjobb_eszkoz_a_chipsado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a77ed26-62e3-41ef-9ce2-928b97ce484b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ce45c6-da82-4ac5-8905-ade03cbb5135","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Zsigo_Robert_Nem_biztos_hogy_a_legjobb_eszkoz_a_chipsado","timestamp":"2019. december. 05. 11:07","title":"Zsigó Róbert: Nem biztos, hogy a legjobb eszköz a chipsadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b14aaa-6272-49b7-9f61-c78dbe253966","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"Sajnálatos, de a lakosság bő egyharmada szerint az űr a hűtőszekrényben van, meg a spájzban. ","shortLead":"Sajnálatos, de a lakosság bő egyharmada szerint az űr a hűtőszekrényben van, meg a spájzban. ","id":"20191205_balavany_magyart_az_urbe_avagy_kinek_faj_az_a_vacak_tizmilliard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62b14aaa-6272-49b7-9f61-c78dbe253966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465c9113-3e54-4791-b3bd-5f453cd2ec0c","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_balavany_magyart_az_urbe_avagy_kinek_faj_az_a_vacak_tizmilliard","timestamp":"2019. december. 05. 12:30","title":"Balavány: Magyart az űrbe, avagy kinek fáj az a vacak tízmilliárd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87bb761e-4127-4570-9c91-b0c3cb92704c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csütörtökön kezdődött általános sztrájk miatt megbénult Franciaország tömegközlekedése és más szektorokban is komoly fennakadások vannak. A munkabeszüntetés az Emmanuel Macron által javasolt nyugdíjreform miatt kezdődött, s a következő pár napban eldőlhet, miként alakul a francia államfő politikai jövője.","shortLead":"A csütörtökön kezdődött általános sztrájk miatt megbénult Franciaország tömegközlekedése és más szektorokban is komoly...","id":"20191205_Egesz_Franciaorszag_sztrajkol_Macron_jovoje_a_tet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87bb761e-4127-4570-9c91-b0c3cb92704c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43845cdd-2920-460e-a1c3-75461f48c304","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Egesz_Franciaorszag_sztrajkol_Macron_jovoje_a_tet","timestamp":"2019. december. 05. 17:15","title":"Bezárt az Eiffel-torony is, Macron jövője a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc26b768-9587-4243-aa0b-c0e92dbfb5aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Poénnak erős.","shortLead":"Poénnak erős.","id":"20191206_Ket_villogo_rendorauto_allt_a_kispesti_onkormanyzat_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc26b768-9587-4243-aa0b-c0e92dbfb5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e9b8a5-a70c-49ec-a05e-54acb1ef4893","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Ket_villogo_rendorauto_allt_a_kispesti_onkormanyzat_elott","timestamp":"2019. december. 06. 12:01","title":"Két villogó rendőrautó állt a kispesti önkormányzat előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2b6264-246a-4e48-bcd0-39c133d1c023","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hideg idő miatti magasabb fűtési igényekkel és az ünnepi díszkivilágítással magyarázható, hogy csúcsterhelést kapott az áramellátó rendszer.","shortLead":"A hideg idő miatti magasabb fűtési igényekkel és az ünnepi díszkivilágítással magyarázható, hogy csúcsterhelést kapott...","id":"20191205_Megdolt_a_magyar_aramfogyasztasi_rekord","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb2b6264-246a-4e48-bcd0-39c133d1c023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058a89a6-4f66-4891-ad8d-2d1b8788eeca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Megdolt_a_magyar_aramfogyasztasi_rekord","timestamp":"2019. december. 05. 10:19","title":"Szerdán délután megdőlt a magyar áramfogyasztási rekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b4eb03-8f90-4dd4-a706-1379f8787630","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nem egyszerű eldönteni, hogy Télapó a világ legjobb projektmenedzsere-e vagy a legrosszabb. Azt mindenki, aki valaha végigcsinált egy vizsgaidőszakot, pontosan tudja, hogy a határidő előtti utolsó éjszakán csodákat lehet tenni, de felvetődik a kérdés: ha egy évre előre tudjuk, mikorra kell végezni, nem lehetne jobban megszervezni a felkészülést?","shortLead":"Nem egyszerű eldönteni, hogy Télapó a világ legjobb projektmenedzsere-e vagy a legrosszabb. Azt mindenki, aki valaha...","id":"20191205_Telapo_projektmenedzsment_mikulas_ajandek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80b4eb03-8f90-4dd4-a706-1379f8787630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7baa9840-68fe-441c-8388-dc971c1df92e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Telapo_projektmenedzsment_mikulas_ajandek","timestamp":"2019. december. 05. 20:01","title":"Télapó és az elhibázott projektmenedzsment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2018-ban majdnem tízmillió megbetegedés volt.","shortLead":"2018-ban majdnem tízmillió megbetegedés volt.","id":"20191205_140_ezren_haltak_meg_tavaly_kanyaroban_fokent_kisgyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710ea17c-fb0f-46e6-9d55-f265ea329805","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_140_ezren_haltak_meg_tavaly_kanyaroban_fokent_kisgyerekek","timestamp":"2019. december. 05. 21:18","title":"140 ezren haltak meg tavaly kanyaróban, főként kisgyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]