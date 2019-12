Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b54b3fe5-18ca-4676-8690-d28ed5c55396","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötéves Ella Legge a fájós középső ujját vizsgálta az előadás alatt.","shortLead":"Az ötéves Ella Legge a fájós középső ujját vizsgálta az előadás alatt.","id":"20191217_Husz_percen_keresztul_mutatott_be_a_nezoknek_egy_kislany_betlehemezes_kozben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b54b3fe5-18ca-4676-8690-d28ed5c55396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ae00d8-93c4-4033-98fd-ca054e847f06","keywords":null,"link":"/elet/20191217_Husz_percen_keresztul_mutatott_be_a_nezoknek_egy_kislany_betlehemezes_kozben","timestamp":"2019. december. 17. 12:53","title":"Húsz percen keresztül mutatott be a nézőknek egy kislány betlehemezés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4b7624-71b8-4ba0-8606-9efd3100d2fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sok hely van a világon, ahol a gépek előtt guruló jármű egy 600 lovas sportkocsi.","shortLead":"Nem sok hely van a világon, ahol a gépek előtt guruló jármű egy 600 lovas sportkocsi.","id":"20191216_Megkapta_uj_Lamborghinijet_a_bolognai_repter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c4b7624-71b8-4ba0-8606-9efd3100d2fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1be60b3-58c2-4994-bda3-676d316453d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191216_Megkapta_uj_Lamborghinijet_a_bolognai_repter","timestamp":"2019. december. 16. 15:17","title":"Most egy Lamborghini Huracan kísérgeti a repülőket a bolognai reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még mindig nincsenek meg a szükséges engedélyek ahhoz, hogy újra felszállhassanak a gépek. ","shortLead":"Még mindig nincsenek meg a szükséges engedélyek ahhoz, hogy újra felszállhassanak a gépek. ","id":"20191216_Felfuggeszti_a_Boeing_a_737_Max_gyartasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f24b4b-7c00-4cbd-91d8-59eb94c8837c","keywords":null,"link":"/kkv/20191216_Felfuggeszti_a_Boeing_a_737_Max_gyartasat","timestamp":"2019. december. 16. 23:38","title":"Felfüggeszti a Boeing a 737 Max gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8763c724-3fe4-4a5f-ba93-5c942016959c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az eBayen bárki hozzájuthat egy olyan erős lézerhez, amivel még a volfrámot is meg lehet olvasztani.","shortLead":"A jelek szerint az eBayen bárki hozzájuthat egy olyan erős lézerhez, amivel még a volfrámot is meg lehet olvasztani.","id":"20191217_drake_anthony_styropyro_tetovalas_eltavolito_lezer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8763c724-3fe4-4a5f-ba93-5c942016959c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f45d1123-2ed1-4f2c-833b-661e184563aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_drake_anthony_styropyro_tetovalas_eltavolito_lezer","timestamp":"2019. december. 17. 09:03","title":"Vett egy lézert az eBayen, otthon kiderült, hogy 30 000 000 watton duruzsol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b54074cb-fab2-4176-9631-85c3b7a52d94","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ebben az időszakban az európai vendégek vannak túlsúlyban a fővárosban a szakértők szerint.","shortLead":"Ebben az időszakban az európai vendégek vannak túlsúlyban a fővárosban a szakértők szerint.","id":"20191217_turistak_budapest_karacsony_szallashely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b54074cb-fab2-4176-9631-85c3b7a52d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef86f282-50b8-4216-8922-c11e1183afba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191217_turistak_budapest_karacsony_szallashely","timestamp":"2019. december. 17. 05:55","title":"Elözönlötték a turisták Budapestet, nincs már szabad szoba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítása szerint olyan bizonyítékokat gyűjtött kéthetes budapesti, bécsi és kijevi útja során Rudolph Giuliani, Donald Trump amerikai elnök személyes ügyvédje, amelyek – ha valódiak – megmenthetik Trumpot az alkotmányos vádemeléstől, és véget vethetnek Joe Biden demokrata párti elnökjelölt politikai pályafutásának.","shortLead":"Állítása szerint olyan bizonyítékokat gyűjtött kéthetes budapesti, bécsi és kijevi útja során Rudolph Giuliani, Donald...","id":"20191217_Budapesten_Becsben_es_Kijevben_sorsdonto_bizonyitekokat_gyujtott_Trump_vedelmeben__allitja_Giuliani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e64d5f-3177-4efb-94e5-037da20fc8cd","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_Budapesten_Becsben_es_Kijevben_sorsdonto_bizonyitekokat_gyujtott_Trump_vedelmeben__allitja_Giuliani","timestamp":"2019. december. 17. 17:40","title":"Giuliani állítja, Budapesten, Bécsben és Kijevben sorsdöntő bizonyítékokat gyűjtött Trump védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a93b120-cbab-4117-bf43-ccc668c40b31","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két napon keresztül ellenőrizték a szabálytalankodó sofőröket a fővárosban. A legkomolyabb bírságot egy leállósávban hajtó autós kapta. ","shortLead":"Két napon keresztül ellenőrizték a szabálytalankodó sofőröket a fővárosban. A legkomolyabb bírságot egy leállósávban...","id":"20191216_Civilautos_razziat_tartott_a_rendorseg_ment_a_100_ezer_forintos_birsag_a_leallosavban_autozasert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a93b120-cbab-4117-bf43-ccc668c40b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6bec3c-ba32-4608-93a6-81ab906b3c2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191216_Civilautos_razziat_tartott_a_rendorseg_ment_a_100_ezer_forintos_birsag_a_leallosavban_autozasert","timestamp":"2019. december. 16. 12:28","title":"Kamerás civil autókból razziáztak megint a rendőrök, repkedtek a bírságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf80f65-1b24-484b-aa32-880fcc7b7c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezer utas mindennapjait keseríti meg a változtatás.","shortLead":"Ezer utas mindennapjait keseríti meg a változtatás.","id":"20191215_A_vasuti_menetrend_valtozasa_miatt_tuntettek_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bf80f65-1b24-484b-aa32-880fcc7b7c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140325c9-79cb-4c9e-9c61-2a22bf932ca2","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_A_vasuti_menetrend_valtozasa_miatt_tuntettek_Szegeden","timestamp":"2019. december. 15. 21:48","title":"A vasúti menetrend változása miatt tüntettek Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]