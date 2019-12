Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b387c628-7ccd-4e8f-bb10-9f3caecd1550","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A magyarokban a kipcsak gén mellett nincs hálapénz gén -–vallja Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara nemrég megválasztott elnöke, akivel az orvosok béremeléséről, a kormányzati nyomásgyakorlásról, és arról is beszélgettünk, milyen a jó egészségügyi rendszer. Interjú.","shortLead":"A magyarokban a kipcsak gén mellett nincs hálapénz gén -–vallja Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara nemrég...","id":"20191217_kincses_gyula_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b387c628-7ccd-4e8f-bb10-9f3caecd1550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87ce227-7023-411b-90fe-a8bdc5a4f672","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191217_kincses_gyula_interju","timestamp":"2019. december. 17. 06:30","title":"Kincses Gyula: Nem tudjuk, 2020-ban lesz-e még orvos, akinek oda lehet adni a béremelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8584ba-e54d-4077-ab58-0f33c468ec81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc szerint onnantól közügy a zaklatás, ha bebizonyítják a vádakat, ami Gréczy Zsolt esetében nem történt meg. A megvádolt politikus szerint rágalmazzák, ezért büntetőfeljelentést tesz. ","shortLead":"Gyurcsány Ferenc szerint onnantól közügy a zaklatás, ha bebizonyítják a vádakat, ami Gréczy Zsolt esetében nem történt...","id":"20191218_Gyurcsany_is_reagalt_arra_hogy_Greczy_Zsoltot_zaklatassal_vadoljak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a8584ba-e54d-4077-ab58-0f33c468ec81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8406ef-0d59-4360-a9ac-c5156099fd09","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Gyurcsany_is_reagalt_arra_hogy_Greczy_Zsoltot_zaklatassal_vadoljak","timestamp":"2019. december. 18. 14:36","title":"Gyurcsány is reagált arra, hogy Gréczy Zsoltot zaklatással vádolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173e093a-229c-4464-b301-927bc0a709fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal nem az orvoshiány jelenti a problémát a sürgősségi ellátásban, hanem az, hogy majdnem mindenhol elromlott valami.","shortLead":"Ezúttal nem az orvoshiány jelenti a problémát a sürgősségi ellátásban, hanem az, hogy majdnem mindenhol elromlott...","id":"20191217_kunetz_zsombor_surgossegi_ellatas_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=173e093a-229c-4464-b301-927bc0a709fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74656f0f-c10f-45d8-9d5e-2f6a53e56596","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_kunetz_zsombor_surgossegi_ellatas_egeszsegugy","timestamp":"2019. december. 17. 11:15","title":"Kunetz Zsombor: Négyből csak egy sürgősségi fogad többszörösen sérült betegeket ma Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045c15b0-8c31-44b6-9104-c488b8a78ae5","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"A legtöbb ember produktív időszaka mindössze két óra 48 perc egy nap. Íme, néhány tipp, hogyan hozd ki ebből a rövidke időből a legtöbbet. 185 millió munkaóra analíziséből egy kutatás arra a következtetésre jutott, hogy átlagosan két órát és 48 percet vagyunk produktívak egy nap. ","shortLead":"A legtöbb ember produktív időszaka mindössze két óra 48 perc egy nap. Íme, néhány tipp, hogyan hozd ki ebből a rövidke...","id":"20191218_5_tipp_hogyan_ess_tul_gyorsan_a_munka_nehezen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=045c15b0-8c31-44b6-9104-c488b8a78ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f261d22f-e82f-4dbd-b979-a686a1db3ec2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191218_5_tipp_hogyan_ess_tul_gyorsan_a_munka_nehezen","timestamp":"2019. december. 18. 15:00","title":"5 tipp, hogyan ess túl gyorsan a munka nehezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"1ded6f9e-4b46-41bb-ae4a-c511d23acc53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kultúráért felelős főpolgármester-helyettes leszögezte, a Katona József Színház igazgatója, Máté Gábor biztosan a helyén marad.","shortLead":"A kultúráért felelős főpolgármester-helyettes leszögezte, a Katona József Színház igazgatója, Máté Gábor biztosan...","id":"20191218_Budapest_tobb_fovarosi_szinhaz_finanszirozasat_is_atveheti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ded6f9e-4b46-41bb-ae4a-c511d23acc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb3dc24-c245-479c-b65e-a99f554cd2e5","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Budapest_tobb_fovarosi_szinhaz_finanszirozasat_is_atveheti","timestamp":"2019. december. 18. 14:23","title":"Budapest több fővárosi színház finanszírozását is átveheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96eb6940-df9f-4442-8be6-798d4bd38109","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EU-pénzek jogállamisági feltételhez kötését sem adta fel az Európai Bizottság - derült ki az EP LIBE bizottságának Magyarországgal foglalkozó ülésén.","shortLead":"Az EU-pénzek jogállamisági feltételhez kötését sem adta fel az Európai Bizottság - derült ki az EP LIBE bizottságának...","id":"20191216_Brusszel_folytatni_akarja_a_Magyarorszaggal_szembeni_eljarast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96eb6940-df9f-4442-8be6-798d4bd38109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9208a1-002b-46e7-9c7b-bd868f57245b","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Brusszel_folytatni_akarja_a_Magyarorszaggal_szembeni_eljarast","timestamp":"2019. december. 16. 23:06","title":"Brüsszel folytatni akarja a Magyarországgal szembeni eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f32529-1487-4742-a184-b6f9426dae1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Józsefváros polgármestere olyan e-maileket mutatott be, melyek állítása szerint bizonyítják, hogy még a Helyi Választási Iroda vezetője is beleszólt a józsefvárosi kerületi lapban megjelent cikkekbe. ","shortLead":"Józsefváros polgármestere olyan e-maileket mutatott be, melyek állítása szerint bizonyítják, hogy még a Helyi...","id":"20191217_Piko_Jozsefvaros_szerkesztoseg_vizsgalat_feljelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4f32529-1487-4742-a184-b6f9426dae1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb803b2-ed35-4f42-814d-c0c74ad643d8","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Piko_Jozsefvaros_szerkesztoseg_vizsgalat_feljelentes","timestamp":"2019. december. 17. 12:21","title":"Pikó: A Józsefváros szerkesztőségében gyakorlatilag kibelezték a számítógépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5fcf6fa-c860-4145-93a4-7693e0d1fb59","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött egy új előzetes a Top Gun vadiúj részéhez. Látványos égi mutatványokra számíthatunk.","shortLead":"Kijött egy új előzetes a Top Gun vadiúj részéhez. Látványos égi mutatványokra számíthatunk.","id":"20191216_tom_cruise_top_gun_maverick_uj_elozetes_trailer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5fcf6fa-c860-4145-93a4-7693e0d1fb59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6972ca5b-3116-4c72-9a9e-2e984336164e","keywords":null,"link":"/kultura/20191216_tom_cruise_top_gun_maverick_uj_elozetes_trailer","timestamp":"2019. december. 16. 19:40","title":"Tom Cruise úgy cikázik a vadászgéppel, hogy a Gripen-pilóták is állva tapsolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]