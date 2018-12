A tökéletes bejgli titka - alaprecept

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1da1496-d82a-47a7-93ce-12f8d7e5235a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jövőre már nem dolgozik a TV2-nél Várkonyi Andrea, ezt ő maga jelentette be.","shortLead":"Jövőre már nem dolgozik a TV2-nél Várkonyi Andrea, ezt ő maga jelentette be.","id":"20181221_Varkonyi_Andrea_felmondott_a_TV2nel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1da1496-d82a-47a7-93ce-12f8d7e5235a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319f1dd1-b148-478a-b139-2ba058b26519","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Varkonyi_Andrea_felmondott_a_TV2nel","timestamp":"2018. december. 21. 12:19","title":"Várkonyi Andrea felmondott a TV2-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437f427b-c095-4f80-948a-bdfa8a1fc280","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Körülbelül 400 ezer évig kéne dolgoznia, hogy kifizesse a kárt, ezért besegítettek páran. ","shortLead":"Körülbelül 400 ezer évig kéne dolgoznia, hogy kifizesse a kárt, ezért besegítettek páran. ","id":"20181220_ferrari_baleset_tajvan_penzgyujtes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=437f427b-c095-4f80-948a-bdfa8a1fc280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3456d0df-652e-4ea1-b448-e665d62181f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181220_ferrari_baleset_tajvan_penzgyujtes","timestamp":"2018. december. 20. 10:28","title":"Összedobják a pénzt a sofőrnek, aki összetört három Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"617490ad-099b-485a-a2d0-fae8dfe0a87a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Publicisztikában fejti ki Margaret Atwood, többek között A szolgálólány meséje írója, miért olyan fontos a sajtó szabadságának megőrzése.","shortLead":"Publicisztikában fejti ki Margaret Atwood, többek között A szolgálólány meséje írója, miért olyan fontos a sajtó...","id":"20181221_Margaret_Atwood_Ha_elveszitjuk_a_szabad_sajtot_megszununk_demokracianak_lenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=617490ad-099b-485a-a2d0-fae8dfe0a87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbef09f1-94d6-4f56-8d01-3fea0691df07","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Margaret_Atwood_Ha_elveszitjuk_a_szabad_sajtot_megszununk_demokracianak_lenni","timestamp":"2018. december. 21. 15:59","title":"Margaret Atwood: Ha elveszítjük a szabad sajtót, megszűnünk demokráciának lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c25f36b3-afce-43f3-ba9b-9b491ee87e6d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fogyasztási szokások lassítása segíthet abban, hogy az ember úgy érezze, lassabban telik az idő és bőségesen elegendő áll rendelkezésre belőle – állítják brit kutatók.","shortLead":"A fogyasztási szokások lassítása segíthet abban, hogy az ember úgy érezze, lassabban telik az idő és bőségesen elegendő...","id":"20181221_idohiany_kezelese_fogyasztasi_szokasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c25f36b3-afce-43f3-ba9b-9b491ee87e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798fc8ad-5aaa-451c-8228-317911d8d634","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_idohiany_kezelese_fogyasztasi_szokasok","timestamp":"2018. december. 21. 09:33","title":"Ön is állandó időhiánnyal küzd? Íme a megoldás, ezt mondják a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e938e7-7d86-4da2-aa91-c443f50afd2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegy halottat találtak egy bárkában a spanyol partoktól délre.","shortLead":"Tizenegy halottat találtak egy bárkában a spanyol partoktól délre.","id":"20181220_Ujabb_migranstragedia_a_Foldkozitengeren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04e938e7-7d86-4da2-aa91-c443f50afd2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc614b83-f18b-4a61-b417-ba97bded3636","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Ujabb_migranstragedia_a_Foldkozitengeren","timestamp":"2018. december. 20. 13:15","title":"Újabb migráns-tragédia a Földközi-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c91716-8dd4-4a5c-830f-86d8acb95807","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A hatvanas évek lakáshiányában épült Bajza utcai Garzonház legelső lakója Ruttkai Éva volt, akit hírességek sokasága követett; itt lakott többek között a tőzsdecápa André Kostolany, Harangozó Teri, Korda György és Zalatnay Sarolta is. A lakók vállalták, ha gyerekük születik, máshova költöznek. Most három lakás is eladó az épületben.","shortLead":"A hatvanas évek lakáshiányában épült Bajza utcai Garzonház legelső lakója Ruttkai Éva volt, akit hírességek sokasága...","id":"20181220_A_hetvenes_evek_sztarjai_laktak_az_emblematikus_budapesti_epuletben_most_harom_lakasa_is_elado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23c91716-8dd4-4a5c-830f-86d8acb95807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f163311a-0593-4c29-8eb4-6dfee47c92b7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_A_hetvenes_evek_sztarjai_laktak_az_emblematikus_budapesti_epuletben_most_harom_lakasa_is_elado","timestamp":"2018. december. 20. 10:15","title":"A hetvenes évek sztárjai laktak az emblematikus budapesti épületben, ahonnan kitiltották a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7a96e9-adb9-4d72-be4c-fec78d272b68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan, mintha egy embermáj lenne az ablakban, csak szebb.","shortLead":"Olyan, mintha egy embermáj lenne az ablakban, csak szebb.","id":"20181221_Tartson_genmanipulalt_disznovenyt_tisztabb_lesz_tole_a_levego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff7a96e9-adb9-4d72-be4c-fec78d272b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d967102-d952-4375-bc3e-a9e6dcf0aa26","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Tartson_genmanipulalt_disznovenyt_tisztabb_lesz_tole_a_levego","timestamp":"2018. december. 21. 07:55","title":"Tartson génmanipulált dísznövényt, tisztább lesz tőle a levegő!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d7db90-eaf0-474d-8733-422797b0e727","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikus 13 évnyi kancellársága idején összesen 1694 törvény született, és ő volt a biztos pont nemcsak Németországban, de az európai politikában is. ","shortLead":"A politikus 13 évnyi kancellársága idején összesen 1694 törvény született, és ő volt a biztos pont nemcsak...","id":"20181220_Merkelnek_sikerult_az_ami_eddig_egyetlen_elodjenek_sem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30d7db90-eaf0-474d-8733-422797b0e727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52a4b6b-8fc1-44de-8593-baaaf0773b69","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Merkelnek_sikerult_az_ami_eddig_egyetlen_elodjenek_sem","timestamp":"2018. december. 20. 15:36","title":"Merkelnek sikerült az, ami eddig egyetlen elődjének sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]