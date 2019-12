Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f007baaa-2a18-4d94-bff1-c9fbbda4d951","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök csütörtökön felszólította Damaszkuszt és szövetségeseit, Moszkvát és Teheránt, hogy hagyjanak fel a civilek gyilkolásával az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban.\r

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök csütörtökön felszólította Damaszkuszt és szövetségeseit, Moszkvát és Teheránt...","id":"20191226_Trump_a_sziriai_civilek_meggyilkolasanak_leallitasara_szolitott_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f007baaa-2a18-4d94-bff1-c9fbbda4d951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cf2d6d-6742-4c15-893c-d47b42a0757a","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Trump_a_sziriai_civilek_meggyilkolasanak_leallitasara_szolitott_fel","timestamp":"2019. december. 26. 17:13","title":"Trump a szíriai civilek meggyilkolásának leállítására szólított fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba28da4-c689-4db2-b292-f73c930d27c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191226_Egy_utolso_karacsonyi_cukisag_kisfilm_a_2019es_ev_mentett_allatairol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bba28da4-c689-4db2-b292-f73c930d27c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ad3e8c-6809-4faf-a91b-986ea9a62ca0","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Egy_utolso_karacsonyi_cukisag_kisfilm_a_2019es_ev_mentett_allatairol","timestamp":"2019. december. 26. 21:45","title":"Egy utolsó karácsonyi cukiság: kisfilm a 2019-es év mentett állatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85ad2f0-0339-4bab-a5b9-12af2b6c5687","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A római belügyminisztérium kiadta a friss adatokat.

","id":"20191225_Ket_ev_alatt_tizedere_csokkent_az_Olaszorszagba_tengeren_erkezo_menekultek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f85ad2f0-0339-4bab-a5b9-12af2b6c5687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e517af7-bf10-4cac-832c-d3122856dc47","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Ket_ev_alatt_tizedere_csokkent_az_Olaszorszagba_tengeren_erkezo_menekultek_szama","timestamp":"2019. december. 25. 15:48","title":"Két év alatt tizedére csökkent az Olaszországba tengeren érkező menekültek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686d16a8-9065-4fed-ba2d-fefba0c1112b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Helyenként több órás napsütésre is számítani lehet. ","id":"20191226_Karacsony_utolso_napja_is_tel_nelkul_telik_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=686d16a8-9065-4fed-ba2d-fefba0c1112b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599decb5-981b-4577-9e40-a8f41f5cfeb8","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Karacsony_utolso_napja_is_tel_nelkul_telik_el","timestamp":"2019. december. 26. 10:18","title":"Karácsony utolsó napja is igazi tél nélkül telik el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc553016-4f57-4809-ba62-ab883cb3ce58","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét ember meghalt, 64 sérültet pedig kórházba vittek, miután felborult a hajójuk a kelet-törökországi Van-tavon csütörtökre virradóra.","shortLead":"Hét ember meghalt, 64 sérültet pedig kórházba vittek, miután felborult a hajójuk a kelet-törökországi Van-tavon...","id":"20191226_Felborult_egy_menekulteket_szallito_hajo_Torokorszagban_tobben_meghaltak_es_sok_a_serult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc553016-4f57-4809-ba62-ab883cb3ce58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c84812-5ca4-4110-9518-11a15b1d96e2","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Felborult_egy_menekulteket_szallito_hajo_Torokorszagban_tobben_meghaltak_es_sok_a_serult","timestamp":"2019. december. 26. 11:28","title":"Felborult egy menekülteket szállító hajó Törökországban, többen meghaltak és sok a sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2650bea-54d2-47a1-8256-1c593da1a588","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Máris jön az S-betű az autókra.","shortLead":"Máris jön az S-betű az autókra.","id":"20191227_Alig_egy_ev_alatt_kifiutott_az_Rrendszam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2650bea-54d2-47a1-8256-1c593da1a588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c33ef3-1995-4fd7-a898-54bf2cc6267a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191227_Alig_egy_ev_alatt_kifiutott_az_Rrendszam","timestamp":"2019. december. 27. 08:50","title":"Alig egy év alatt kifutott az R-rendszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47eb5ea5-39f2-4171-b037-8b867b71adc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letöltendő börtön vár a horgászházak kifosztóira. A 4 fős bandát még augusztusban kapták el. Azóta kiderült nem csak a tatabányai tónál fosztogattak, hanem 3 másik megyében is garázdálkodtak. Azóta kiderült nem csak...","id":"20191226_Negy_honap_alatt_54szer_loptak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47eb5ea5-39f2-4171-b037-8b867b71adc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63540a68-21e9-4d5f-bfe6-4b6c01f396e1","keywords":null,"link":"/itthon/20191226_Negy_honap_alatt_54szer_loptak","timestamp":"2019. december. 26. 20:35","title":"Négy hónap alatt 54-szer loptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027e1193-1329-464d-a3dd-0207a48fd0c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Elküldte az ország tiltakozásáról szóló levelét az Orosz Doppingellenes Ügynökség a nemzetközi ügynökséghez, amely decemberben úgy döntött: az orosz sportolók nemzeti válogatottként négy évig nem vehetnek részt jelentős nemzetközi versenyeken, így a 2020-as, tokiói olimpián sem.","shortLead":"Elküldte az ország tiltakozásáról szóló levelét az Orosz Doppingellenes Ügynökség a nemzetközi ügynökséghez, amely...","id":"20191227_dopping_fellebbezes_orosz_sportolok_eltiltas_wada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=027e1193-1329-464d-a3dd-0207a48fd0c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cede4a78-4700-46db-ac6c-77f405e18c71","keywords":null,"link":"/sport/20191227_dopping_fellebbezes_orosz_sportolok_eltiltas_wada","timestamp":"2019. december. 27. 15:10","title":"Doppingügy: fellebbeztek az oroszok a súlyos eltiltás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]