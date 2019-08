Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a96266b-38a0-4955-a7fc-ab59dd3047e1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jelenlegi negyedévben is zsugorodhat a német GDP a Bundesbank szerint.","shortLead":"A jelenlegi negyedévben is zsugorodhat a német GDP a Bundesbank szerint.","id":"20190819_Recesszioba_kerulhet_a_nemet_gazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a96266b-38a0-4955-a7fc-ab59dd3047e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeaf2344-98c1-4521-b2da-3b765013ea5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190819_Recesszioba_kerulhet_a_nemet_gazdasag","timestamp":"2019. augusztus. 19. 16:58","title":"Recesszióba kerülhet a német gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adae2111-d85a-4c23-926d-c99d1efdaa70","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több száz tonna ólmot tartalmazott a tetőzet, amely az összeomlása nyomán beszennyezte a környéket.","shortLead":"Több száz tonna ólmot tartalmazott a tetőzet, amely az összeomlása nyomán beszennyezte a környéket.","id":"20190819_Egyszer_hasznalatos_vedoruhaban_dolgoznak_a_Notre_Dameon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adae2111-d85a-4c23-926d-c99d1efdaa70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c64a0e3-cbce-4c1a-9023-90fc4a5b1c6c","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Egyszer_hasznalatos_vedoruhaban_dolgoznak_a_Notre_Dameon","timestamp":"2019. augusztus. 19. 16:33","title":"Egyszer használatos védőruhában lehet csak dolgozni a Notre Dame területén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782446aa-625e-4460-bd2d-10d3434b79a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók 23 órán át küzdöttek érte, de a védett kocsányos tölgy belülről égett, ezért csak csonkolással tudták megfékezni a tüzet.","shortLead":"A tűzoltók 23 órán át küzdöttek érte, de a védett kocsányos tölgy belülről égett, ezért csak csonkolással tudták...","id":"20190818_Felgyujtottak_Patko_Bandi_300_szaz_eves_legendas_fajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=782446aa-625e-4460-bd2d-10d3434b79a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34379506-6987-40c7-9edd-2808329feee9","keywords":null,"link":"/itthon/20190818_Felgyujtottak_Patko_Bandi_300_szaz_eves_legendas_fajat","timestamp":"2019. augusztus. 18. 19:47","title":"Felgyújtották Patkó Bandi 300 száz éves, legendás fáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d2f5c5-c989-4194-acec-03ec6e67d9f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Cedric Benson motorbalesetet szenvedett a Texas állambeli Austinban.","shortLead":"Cedric Benson motorbalesetet szenvedett a Texas állambeli Austinban.","id":"20190819_Egy_oraval_a_halalos_balesete_elott_meg_a_motorjarol_posztolt_az_NFLsztar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1d2f5c5-c989-4194-acec-03ec6e67d9f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f0b8fd-5543-4ff0-87ac-73c236267205","keywords":null,"link":"/cegauto/20190819_Egy_oraval_a_halalos_balesete_elott_meg_a_motorjarol_posztolt_az_NFLsztar","timestamp":"2019. augusztus. 19. 17:19","title":"Egy órával a halálos balesete előtt még a motorjáról posztolt a volt NFL-sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1badfa85-3986-4366-815c-375f740f0867","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kiszivárgott jelentés szerint a konzervatív, Brexit-párti kormányzat maga is káosztól tart, elsősorban az ír - észak-ír határellenőrzés visszaállítása miatt, de a Csalagúton közlekedő vonatok, a repülők, és az áruszállítás is megbénulhat.","shortLead":"Egy kiszivárgott jelentés szerint a konzervatív, Brexit-párti kormányzat maga is káosztól tart, elsősorban az ír...","id":"20190818_Megbenult_kozlekedesre_es_tuntetesekre_szamit_a_kormany_nodeal_Brexit_eseten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1badfa85-3986-4366-815c-375f740f0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dadafb0-0a1a-4519-ae6d-dace46c73388","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190818_Megbenult_kozlekedesre_es_tuntetesekre_szamit_a_kormany_nodeal_Brexit_eseten","timestamp":"2019. augusztus. 18. 14:15","title":"Megbénult közlekedésre és tüntetésekre számít a kormány no-deal Brexit esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22013c7e-7425-4a3a-874f-956e86bea89a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 27 éves francia diák augusztus 9-én adta le első és utolsó segélyhívását, vasárnap találták meg a holttestét.","shortLead":"A 27 éves francia diák augusztus 9-én adta le első és utolsó segélyhívását, vasárnap találták meg a holttestét.","id":"20190818_Holtan_talaltak_Olaszorszagban_a_kilenc_napja_eltunt_francia_turazot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22013c7e-7425-4a3a-874f-956e86bea89a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ced9c08-ee1a-49e2-9843-941ab8148481","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Holtan_talaltak_Olaszorszagban_a_kilenc_napja_eltunt_francia_turazot","timestamp":"2019. augusztus. 18. 21:28","title":"Holtan találták Olaszországban a kilenc napja eltűnt francia túrázót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1bdc66f-03a9-4840-bd7f-54f6e97c31fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő szerint \"kevés lehangolóbb dolog van\", mint hogy a Semmelweis Egyetem közleményben köszöni meg a miniszterelnök képen mosolygó vejének az adományt. A szövegben Tiborcz nevét meg sem említik.","shortLead":"A független képviselő szerint \"kevés lehangolóbb dolog van\", mint hogy a Semmelweis Egyetem közleményben köszöni meg...","id":"20190818_34_millio_forintos_eletmento_keszuleket_adomanyozott_Tiborcz_cege_a_SOTEnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1bdc66f-03a9-4840-bd7f-54f6e97c31fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b56fa7-2132-463f-883f-b9b36f2fa405","keywords":null,"link":"/itthon/20190818_34_millio_forintos_eletmento_keszuleket_adomanyozott_Tiborcz_cege_a_SOTEnak","timestamp":"2019. augusztus. 18. 08:46","title":"Hadházyt igencsak kiakasztotta, ahogy Tiborcz életmentő készüléket adományoz a SOTE-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eb434c-e07c-4106-b24c-f1cf7d79e450","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig pár hónapja van jelen az amerikai Lime, máris itt az osztrák hátterű kihívója.","shortLead":"Alig pár hónapja van jelen az amerikai Lime, máris itt az osztrák hátterű kihívója.","id":"20190819_eroller_villanyroller_breezy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52eb434c-e07c-4106-b24c-f1cf7d79e450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb17ad6-2965-44d4-b21f-65802afbc7df","keywords":null,"link":"/cegauto/20190819_eroller_villanyroller_breezy","timestamp":"2019. augusztus. 19. 15:09","title":"Felbukkant egy újabb e-roller kölcsönző Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]