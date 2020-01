Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt igazságügyi miniszter csak utólag jött rá, hogy rosszul értelmezte a jogot. ","shortLead":"A volt igazságügyi miniszter csak utólag jött rá, hogy rosszul értelmezte a jogot. ","id":"20200123_Visszafizeti_a_szabadsagmegvaltasert_jaro_penzt_Trocsanyi_Laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc34d33-bc84-457b-877d-3dc89c84fcbc","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Visszafizeti_a_szabadsagmegvaltasert_jaro_penzt_Trocsanyi_Laszlo","timestamp":"2020. január. 23. 11:09","title":"Visszafizeti a szabadságmegváltásért kapott pénzt Trócsányi László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Drágább és nem is feltétlenül \"zöldebb\" a lebomló csomagolás. ","shortLead":"Drágább és nem is feltétlenül \"zöldebb\" a lebomló csomagolás. ","id":"20200123_Nem_tudjak_kivaltani_az_egyszer_hasznalatos_muanyagokat_a_hazai_vendeglatosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"918bffa0-0cea-4f1c-8acf-1134118a0079","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_Nem_tudjak_kivaltani_az_egyszer_hasznalatos_muanyagokat_a_hazai_vendeglatosok","timestamp":"2020. január. 24. 12:00","title":"Nem tudják kiváltani az egyszer használatos műanyagokat a hazai vendéglátósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04edd7c-ff20-4c85-be58-7869714c2583","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Csupa olyan nagyvállalkozó tűnik fel a világraszóló fejlesztésként beharangozott légi jármű gyártása körül, akik a közbeszerzéseken is hasítanak. Összeszedtük kikről van szó és hogyan kerültek az iparág közelébe. ","shortLead":"Csupa olyan nagyvállalkozó tűnik fel a világraszóló fejlesztésként beharangozott légi jármű gyártása körül, akik...","id":"20200123_Orban_haverjai_a_vilagelsok_hidrogenes_helikoptergyartasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e04edd7c-ff20-4c85-be58-7869714c2583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"248822db-e81f-4c27-86f0-d2a7e311ddb1","keywords":null,"link":"/360/20200123_Orban_haverjai_a_vilagelsok_hidrogenes_helikoptergyartasban","timestamp":"2020. január. 23. 16:00","title":"Orbán köréből repült fel a hidrogénes helikopter ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d35d86-5bff-4b56-be75-00b56d58146d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyorsan biztonságos helyre kellene vinni egy televíziós műholdat, mert az elromlott akkumulátorai miatt idő előtt szétrobbanhat.","shortLead":"Gyorsan biztonságos helyre kellene vinni egy televíziós műholdat, mert az elromlott akkumulátorai miatt idő előtt...","id":"20200123_televizios_muhold_directv_akkumulator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16d35d86-5bff-4b56-be75-00b56d58146d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ddf8026-9454-42ba-9f59-ca4b8d3d819a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_televizios_muhold_directv_akkumulator","timestamp":"2020. január. 23. 11:03","title":"Van egy kis gond odafent: felrobbanhat egy műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df93cf8d-cd9a-413b-9bd4-09cc3a502048","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nincs már szerepálma, nem vágyik vissza a nagy színházak színpadára, sőt színházba sem jár már, mert unja.","shortLead":"Nincs már szerepálma, nem vágyik vissza a nagy színházak színpadára, sőt színházba sem jár már, mert unja.","id":"20200124_Kulka_Janos_Zavarban_vagyok_attol_hogy_neznek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df93cf8d-cd9a-413b-9bd4-09cc3a502048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30591604-e0ed-4ff6-b493-1c866622eeda","keywords":null,"link":"/kultura/20200124_Kulka_Janos_Zavarban_vagyok_attol_hogy_neznek","timestamp":"2020. január. 24. 08:26","title":"Kulka János: Zavarban vagyok attól, hogy néznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a70c92-d052-4130-923f-4aa1f7bd76ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Amerika-közi Emberi Jogi Bíróság hamarosan felszólítja Bolíviát, hogy egyezzenek meg az összegről.","shortLead":"Az Amerika-közi Emberi Jogi Bíróság hamarosan felszólítja Bolíviát, hogy egyezzenek meg az összegről.","id":"20200122_Karteritest_kaphat_Toaso_Elod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86a70c92-d052-4130-923f-4aa1f7bd76ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143f7f55-914b-41a9-ae68-d5f77d5131b4","keywords":null,"link":"/vilag/20200122_Karteritest_kaphat_Toaso_Elod","timestamp":"2020. január. 22. 19:13","title":"Kártérítést kaphat Tóásó Előd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9044e3b9-1527-4077-b916-3575d3f572be","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bár a tervezettnél többet költöttek nyugdíjra, egészségbiztosításra és gyógyító-megelőző ellátásokra, jó lett a mérleg.","shortLead":"Bár a tervezettnél többet költöttek nyugdíjra, egészségbiztosításra és gyógyító-megelőző ellátásokra, jó lett a mérleg.","id":"20200122_allamhaztartas_penzugyminiszterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9044e3b9-1527-4077-b916-3575d3f572be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01fcf141-a865-4117-8130-4cf7d9680b57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_allamhaztartas_penzugyminiszterium","timestamp":"2020. január. 22. 18:16","title":"A vártnál több adó érkezett tavaly az államkasszába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782d9cdf-ea7c-4497-be2b-e5aef3ba4ddb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2029-ig akár 15 reaktort is létrehozhat Angliában az autógyártó. Állítják: a „tömeggyártott atomerőművek” biztonságosak és olcsók lesznek.","shortLead":"2029-ig akár 15 reaktort is létrehozhat Angliában az autógyártó. Állítják: a „tömeggyártott atomerőművek” biztonságosak...","id":"20200124_Mini_atomeromuveket_gyartana_a_RollsRoyce","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=782d9cdf-ea7c-4497-be2b-e5aef3ba4ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5bf112-00ac-4dea-b45c-b55db2795d99","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_Mini_atomeromuveket_gyartana_a_RollsRoyce","timestamp":"2020. január. 24. 11:18","title":"Mini-atomerőműveket gyártana a Rolls-Royce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]