[{"available":true,"c_guid":"055fe26f-4738-4ab8-83c9-38bda5305f19","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem április 1-je van, tényleg elkészülhet a mozi ötödik része. Mindenki visszatér, Mel Gibson és Danny Glover is.","shortLead":"Nem április 1-je van, tényleg elkészülhet a mozi ötödik része. Mindenki visszatér, Mel Gibson és Danny Glover is.","id":"20200129_halalos_fegyver_5_danny_glover_mel_gibson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=055fe26f-4738-4ab8-83c9-38bda5305f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a74dc78-c3ad-47ad-b545-10b18c89a934","keywords":null,"link":"/kultura/20200129_halalos_fegyver_5_danny_glover_mel_gibson","timestamp":"2020. január. 29. 14:40","title":"Az eredeti stáb elkészítené a Halálos fegyver 5-öt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kínából utazott haza a beteg, aki megfertőzte a házastársát.","shortLead":"Kínából utazott haza a beteg, aki megfertőzte a házastársát.","id":"20200130_Hivatalos_hogy_mar_emberrol_emberre_is_fertozott_a_koronavirus_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf7b935-7c1e-45ae-a593-72ebacab5ae4","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_Hivatalos_hogy_mar_emberrol_emberre_is_fertozott_a_koronavirus_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. január. 30. 19:31","title":"Hivatalos, hogy már emberről emberre is fertőzött a koronavírus az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5b28cb-ba95-4cd9-ba91-425291833671","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Filmdíj 2020 - Magyar Mozgókép Szemlén díjazzák majd Béres Ilona, Cserhalmi György, Pécsi Ildikó és Szabó István mellett.\r

Budapest nem mer akkorát álmodni, mint a kormány embere, akinek elképzeléseire egyelőre nincs pénz.","shortLead":"Kötött pálya és kötött összegek. Budapest nem mer akkorát álmodni, mint a kormány embere, akinek elképzeléseire...","id":"202005_a_mozdony_fustje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=670ddb49-2744-4c5e-8fba-a8ddb9fdfb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491725b8-d2ec-4c1a-a7e1-82bc8ca7433a","keywords":null,"link":"/360/202005_a_mozdony_fustje","timestamp":"2020. január. 30. 07:05","title":"E-busz vagy villamos? Rejtett bombák a fővárosi közlekedésfejlesztés útján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa79d81e-7663-4213-8090-a309fb856262","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Svájci és brit kutatók úgy módosították a cukormolekulát, hogy az egyszerű kölcsönhatás révén elpusztítja a vírusokat, emellett pedig ártalmatlan az emberre. A módszer az újonnan megjelenő vírusok ellen is használható lehet.","shortLead":"Svájci és brit kutatók úgy módosították a cukormolekulát, hogy az egyszerű kölcsönhatás révén elpusztítja a vírusokat...","id":"20200130_koronavirus_cukormolekula_virusok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa79d81e-7663-4213-8090-a309fb856262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71487071-9635-4c62-9756-93afd2989a2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_koronavirus_cukormolekula_virusok","timestamp":"2020. január. 30. 12:03","title":"A koronavírus ellen is bevethető lehet egy új \"fegyver\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igenis van értelme megpróbálni leszokni a dohányzásról, egy új kutatás ugyanis arról árulkodik, hogy a tüdő képes meggyógyítani magát.","shortLead":"Igenis van értelme megpróbálni leszokni a dohányzásról, egy új kutatás ugyanis arról árulkodik, hogy a tüdő képes...","id":"20200130_dohanyzas_tudo_tudorak_gyogyulas_leszokas_a_cigirol_cigaretta_hatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf3c82f-3d81-4315-b7de-947d9cef4505","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_dohanyzas_tudo_tudorak_gyogyulas_leszokas_a_cigirol_cigaretta_hatasa","timestamp":"2020. január. 30. 15:03","title":"Volna itt egy igen jó hír, ha azt tervezi, hogy leszokik a cigiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iMac gépek remek formájukról (is) híresek. A legutóbbi Apple-szabadalom minderre még rátesz egy lapáttal.","shortLead":"Az iMac gépek remek formájukról (is) híresek. A legutóbbi Apple-szabadalom minderre még rátesz egy lapáttal.","id":"20200130_apple_szabadalom_ivelt_uvegtest_imac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b456f8-2518-43dd-b573-869877828f92","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_apple_szabadalom_ivelt_uvegtest_imac","timestamp":"2020. január. 30. 08:03","title":"Igazán különleges számítógépet talált ki az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efbbaff-bb4f-4188-819c-6b813e3bcea0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sunyin orozza el az ellenzéki főpolgármester koncepciójának elemeit és embereit Orbán Viktor. Mégis, tíz év óta először kénytelen elfogadni az értelmes párbeszédet, pusztán azért, mert a demokrácia, ha levegőhöz jut, tényleg működik – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Sunyin orozza el az ellenzéki főpolgármester koncepciójának elemeit és embereit Orbán Viktor. Mégis, tíz év óta először...","id":"20200129_Reg_volt_ekkora_huzasa_Orbannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5efbbaff-bb4f-4188-819c-6b813e3bcea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63710f57-aa0f-45e4-aa5e-878a9f60cf52","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Reg_volt_ekkora_huzasa_Orbannak","timestamp":"2020. január. 29. 17:02","title":"\"Rég volt ekkora húzása Orbánnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]