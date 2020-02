Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7943792b-6365-42b6-9c46-d6a6e7cf13c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sebesültek száma eléri a kilencvenet és két halottja is van a kanadai autópályán történt balesetsorozatnak.","shortLead":"A sebesültek száma eléri a kilencvenet és két halottja is van a kanadai autópályán történt balesetsorozatnak.","id":"20200220_Kozel_200_auto_ment_egymasnak_egy_balesetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7943792b-6365-42b6-9c46-d6a6e7cf13c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda6fd6b-8729-47ac-93b0-5da52a499cf5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200220_Kozel_200_auto_ment_egymasnak_egy_balesetben","timestamp":"2020. február. 20. 09:49","title":"Közel 200 autó ment egymásnak egy balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64307d31-9738-480c-8a52-764d67bdfe80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten tovább erősödött a DK. ","shortLead":"Budapesten tovább erősödött a DK. ","id":"20200220_Ket_szocialista_politikus_atlep_a_DKba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64307d31-9738-480c-8a52-764d67bdfe80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3677c10-6cd3-42aa-8cd3-b0ffd8c57dac","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Ket_szocialista_politikus_atlep_a_DKba","timestamp":"2020. február. 20. 14:25","title":"Két szocialista polgármester is átlép a DK-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4310156f-03a6-4fbc-8f8c-605478442da5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő várhatóan nem fellebbez majd a házelnök döntése ellen.","shortLead":"A független képviselő várhatóan nem fellebbez majd a házelnök döntése ellen.","id":"20200219_Hadhazyt_ketmillio_forint_buntetes_Kover_tablalogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4310156f-03a6-4fbc-8f8c-605478442da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147a6a15-b82f-4c90-91aa-3af7a18f46a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Hadhazyt_ketmillio_forint_buntetes_Kover_tablalogatas","timestamp":"2020. február. 19. 09:19","title":"Kövér kétmillió forintra büntette Hadházyt a táblalógatásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"963414fe-f406-47d9-84d5-387e86e6893a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Lady Gaga dalt kellett folytatnia az „utca emberének” – ő pedig mindenkit meglepett.\r

\r

","shortLead":"Egy Lady Gaga dalt kellett folytatnia az „utca emberének” – ő pedig mindenkit meglepett.\r

\r

","id":"20200220_Mikrofont_dugtak_egy_no_ele_Londonban_es_olyat_enekelt_hogy_felrobbantotta_a_netet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=963414fe-f406-47d9-84d5-387e86e6893a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1879e00-bb38-4192-b2ca-8e4d86032396","keywords":null,"link":"/elet/20200220_Mikrofont_dugtak_egy_no_ele_Londonban_es_olyat_enekelt_hogy_felrobbantotta_a_netet","timestamp":"2020. február. 20. 09:52","title":"Mikrofont dugtak egy nő elé Londonban, és olyat énekelt, hogy felrobbantotta a netet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e9615f-4dfc-4405-b508-dfa722a847b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Antarktiszon dolgozó kutatók azon ügyködnek, hogy kiderüljön, milyen éghajlat uralta a Földet több százezer évvel ezelőtt. A munka közben volt idő egy érdekes kísérlet elvégzésére is.","shortLead":"Az Antarktiszon dolgozó kutatók azon ügyködnek, hogy kiderüljön, milyen éghajlat uralta a Földet több százezer évvel...","id":"20200219_antarktisz_jeg_kutatas_hang_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81e9615f-4dfc-4405-b508-dfa722a847b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409cdb24-e5ec-42ec-a676-148173a972cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_antarktisz_jeg_kutatas_hang_video","timestamp":"2020. február. 19. 09:03","title":"Videó: Jeget dobtak egy 137 méter mély lyukba az Antarktiszon, és furcsa hangot adott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e711aa1-ffd7-4bc0-88af-9812d3486c67","c_author":"Hamvay Péter, Tóth Richárd","category":"360","description":"Aggasztó szavakkal és asszociációkkal hergeli liberális ellenfeleit az orbáni propagandagépezet, hogy még mélyebb szakadékot képezzen hívei és ellenfelei között. Közben pedig a kormányfő attól retteg, hogy a legújabb generáció már nem tudja értékelni, milyen jól járt a Fidesszel.","shortLead":"Aggasztó szavakkal és asszociációkkal hergeli liberális ellenfeleit az orbáni propagandagépezet, hogy még mélyebb...","id":"202008__fiatalok_celkeresztben__tudatformalas__evente_szazezer_uj_szavazo__egy_azaszlo_nyari_tabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e711aa1-ffd7-4bc0-88af-9812d3486c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797665d8-b475-4fab-a30a-4c117b814a07","keywords":null,"link":"/360/202008__fiatalok_celkeresztben__tudatformalas__evente_szazezer_uj_szavazo__egy_azaszlo_nyari_tabor","timestamp":"2020. február. 20. 11:00","title":"\"A Fidesz őszülő, pocakos vezetőből akar divatos terméket faragni a fiataloknak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Sokkal több részlet egyelőre a szerdán megtartott sajtótájékoztatón sem derült ki a kormány Klíma- és Természetvédelmi Akciótervéről.","shortLead":"Sokkal több részlet egyelőre a szerdán megtartott sajtótájékoztatón sem derült ki a kormány Klíma- és Természetvédelmi...","id":"20200219_klima_akcioterv_palkovics","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40392cbb-9ad1-468c-8dbd-6ca4bbc4ef50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_klima_akcioterv_palkovics","timestamp":"2020. február. 19. 14:45","title":"Bemutatták a klímavédelmi akciótervet: sok minden nem derült ki, de lesz egy új hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerkesztőségünk néhány tagja is megkapta azt a (hiba)jelzést, amit a Samsung küldött szét csütörtökön a Galaxy mobilok tulajdonosainak, véletlenül.","shortLead":"Szerkesztőségünk néhány tagja is megkapta azt a (hiba)jelzést, amit a Samsung küldött szét csütörtökön a Galaxy mobilok...","id":"20200220_samsung_galaxy_hibajelzes_ertesites_1_es_szam_find_my_mobile","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e7ca14-f3c8-4f80-be3a-7a5f9225d043","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_samsung_galaxy_hibajelzes_ertesites_1_es_szam_find_my_mobile","timestamp":"2020. február. 20. 13:03","title":"A frászt hozta a világra a Samsung egy fura értesítéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]