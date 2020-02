Vasárnap este folytatódott a TV2 és az RTL Klub maszkos versenye: előbbiben három leleplezés történt, a pillangójelmez alatt Bíró Ica, az ördögjelmez alatt Curtis, az oroszlánmaszk alatt pedig Shane Tusup rejtőzött. Az úszóedző az első körben a The Weeknd Can't Feel My Face című számával szállt versenybe, később a Can You Feel the Love Tonightot énekelte el, majd a Backstreet Boys slágerével, az I Want It That Way-jel állt színpadra.

Az egymás ellen versenyző zsűriknek nem sikerült kitalálniuk, hogy ki rejtőzött a maszk alatt, ám végül az Oroszlán maradt alul a versenyben, úgyhogy le kellett vennie a jelmezét:

Közben az RTL Klubon az Unikornis esett ki, a maszk Kökény Attilát rejtette:

A múlt héten mi is írtunk arról, hogy a TV2-n mérsékelten viccesen sikerültek a jelmezek, amin Sebestyén Balázs, az RTL Klub műsorának zsűritagja poénkodott is egy sort. Most Istenes Bence tett közzé egy Instagram-bejegyzést arról, hogy néz ki a TV2-n és az RTL Klubon az Oroszlán és a Panda:

