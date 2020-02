hogy az átlag magyar néző bekapcsolja vasárnap este a tévét, és mindkét nagy kereskedelmi csatornán gigantikus, őrült maszkokba öltözött emberek ugrálnak,

hogy tulajdonképpen itt már a legkevésbé sem számít, hogy valaki tud-e táncolni vagy énekelni,

és hogy a TV2-n (!) a sokadik percben egy bagolyjelmez alól előbukkan a 21 évig az RTL Klub sorozatában Berényi Miklóst alakító Szőke Zoltán.

Szőke Zoltán színész leveszi a bagolyjelmezt © TV2

Van abban valami abszurd,

Teljes képzavar. De ne rohanjunk ennyire előre.

Január végén érkezett a hír, hogy az RTL Klub hamarosan elindítja a tavaly ősszel bejelentett, de későbbre tervezett maszkos szórakoztató műsorát, a dél-koreai formátum alapján készített Álarcos énekest. Ezzel egyidőben a TV2 is bejelentette, hogy elindít egy maszkos show-t, a Nicsak, ki vagyok?-ot. Ők egyébként egy román licencet vásároltak meg.

Február 9-én elindult tehát az RTL műsora, majd most vasárnap, azzal éppen egy időben a TV2-n is lement a maszkos műsor első adása. Mivel az utóbbi élőben ment, adott volt a lehetőség, hogy néha oda szúrjanak az RTL vágott műsorának, és közben nagyon figyeltek arra is, hogy ott tartsák a figyelmet, konkrétan majdnem másfél órán keresztül nem volt reklámszünet, feltehetően azért, hogy

az óvatlan néző keze nehogy a távirányítóért nyúljon.

Az RTL Klubon tizenkét híresség versenyez egymással unikornis-, oroszlán-, páva-, robot- stb. jelmezben, a nyomozóknak hívott zsűri – Csobot Adél, Dancsó Péter, Gáspár Laci és Sebestyén Balázs – pedig Istenes Bence műsorvezető segítségével igyekszik kinyomozni, hogy ki lehet a maszk alatt. Hogy ki esik ki a műsor végén, az a stúdióban jelenlévő nézők és a nyomozók szavazatai alapján dől el.

Istenes Bence műsorvezető, a Krokodil és az Alien az RTL Klubon © RTL klub

A TV2-n minden adásban négy híresség ölt maszkot magára (többek között egy bagoly, egy asztronauta, egy Octopuszinak hívott polip és egy szőrmók), és mindenki három dallal készül, viszont mindegyik körben lelepleződik valaki. A zsűri annyiban más, hogy nem közös munka zajlik, hanem két egymással versenyző csapat próbálja megtippelni, ki lehet a jelmez alatt. Az egyik csapatban Judy, Majka és a két év után a TV2-höz visszatérő Hajós András, a másikban Ábel Anita, Ganxsta Zolee és Kajdi Csaba szerepel, a műsorvezető pedig Till Attila.

Azt mindkét műsor elején hangsúlyozták, hogy szigorú biztonsági intézkedéseket léptettek életbe, nehogy idő előtt kiderüljön, kiket rejt a maszk, az RTL Klubon torzított hanggal adják az interjúkat, a TV2-nél még a stúdióba is lesötétített üvegű autó viszi be a versenyzőket, akik a folyosón csak speciális fekete ruhában, lepellel leterítve közlekedhetnek.

A hírességek között ugyanakkora eséllyel fordulhatnak elő énekesek és nem énekesek is, de gyakorlatilag néhány hang után kiderül, hogy éppen melyik eset áll fent, és bár ilyen tekintetben vannak abszolút komolyan vehető produkciók, mégsem ettől lesz szórakoztató egyik műsor sem. Az RTL amúgy biztosra ment, és gigantikus jelmezekbe öltöztette a versenyzőket, nincs ember a talpán, aki megtippeli a mögöttük megbújó ember nemét vagy testalkatát. A TV2 bátrabban hagy szabadon egy-egy vádlit, bokát, és hát, láthatóan van meló a jelmezekben, de az Álarcos énekeshez képest kicsit az az érzésünk, mint amikor a Jóbarátokban Ross Geller már nem kap télapójelmezt a kölcsönzőben, ezért jobb híján tatunak öltözik karácsonykor.

Polip az RTL-en és Octopuszi a TV2-n © RTL Klub, TV2

Kell is, hogy legyen beszédtémája a zsűrinek, ugyanis piszkosul sokan vannak, ráadásul rettentően hosszan „értékelnek” (az első adás több mint három és fél óra volt), mindenki mondja a maga ötletét, majd meg kell egyezniük egy közös tippben. De. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos a zsűri egy showműsorban, és az RTL Klubnál ott ül ugyan Sebestyén Balázs, aki iszonyúan szórakoztató és persze vérprofi, mégiscsak úgy tűnik, hogy a konkurenciánál egy kicsit jobb a buli. Jobb ritmusban és viccesebben cseszegetik egymást, simán elfér, hogy Bódi Sylvi ferdeszeműzését kapargassák, hogy Hajós András bazdmegoljon egy kiadósat, vagy hogy az egyik maszkos énekesre Kövér László legyen a tuti tipp.

Azok után, hogy duplikálták a show-t, nem túl elegáns, hogy a TV2 folyton-folyvást demonstrálja, hogy élőben mennek, de ezáltal persze lehetőségük nyílik reflektálni a konkurens csatorna párhuzamosan folyó műsorára. Innentől fogva meglehetősen furcsa véletlen, hogy az első kieső a bagolyjelmez alól előbukkanó Szőke Zoltán volt, aki Berényi Miklósként az RTL Klub Barátok közt című sorozatának a legismertebb arca volt 21 éven keresztül. Ráadásul valamelyik első produkció után az egyik zsűritag rávágta, hogy biztos Csepregi Évát rejti a jelmez (aki egy hete az RTL első kiesője volt), mire gyorsan kontráztak is a többiek, hogy „még volt idő leszerződtetni”, „Csepregi Éva ilyen megélhetési maszkos lett az elmúlt két hétben”.

De ugyanez történt a reklámszünetről visszaérve – közben az RTL Klubon kiesett az alien-jelmezes Hargitai Bea –, majd Ganxsta Zolee gyorsan rá is fogta egy énekesre, hogy biztosan Hargitai Bea, Tilla pedig gyorsan megjegyezte, hogy

Zoli, ő épp most lepleződött le egy másik, hasonló műsorban. De az felvételről ment, úgyhogy még az is lehet, hogy itt van!

A Nicsak, ki vagyok? egyébként jóval belterjesebbnek tűnik, sokszor kiderült a tippelgetésnél, hogy a celebek milyen jól ismerik egymást, „aki ismeri Vajna Tímeát”, „én dolgoztam együtt Dukai Reginával”, és hogy mennyire örülnek egymásnak, amikor a tűzzel, füsttel és mennydörgéssel összekötött leleplezés megtörténik. (Szőke Zoltán mellett Jolly és Vajna Tímea esett ki.)

Az RTL Klub elveszíti ugyan az élő show izgalmát, de megnyeri azt a feszességet, amitől még befogadhatóvá válik a műsor, látványban pedig köröket ver a TV2-re. A versenyzőket ”bemutató” – pontosabban információkat finoman csepegtető – kisfilmeket sokkal ötletesebben és színesebben kivitelezték, mint a konkurenciánál, még úgy is, hogy nyilván lehetetlen belőlük bármit is kitalálni, sőt mintha a színpadon is jobb lenne a hangulat, bár ehhez hozzájárul, hogy ütősebbek az Álarcos énekes maszkjai.

Az RTL Klub két és a TV2 egy adása alapján lényegében úgy tűnik, hogy a maszkos műsorok akkor lennének a legszórakoztatóbbak, ha vegyítenék őket, vagy legalábbis mindkettőt nézhetnénk egyszerre. A gyors kapcsolgatást vasárnap este legalább egyszer mindenképpen érdemes kipróbálni, tapasztalatból mondjuk, ezt a szürreális élményt kár kihagyni.

